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Adhe Makayasa

ترجمه

تتجاوز المليوني دولار.. المحكمة تُغرم ألفيش بعد فترة حبسه وفسخ عقده مع بوماس!

دانييل ألفيس
برشلونة
الدوري الإسباني
بوماس يونام
الدوري المكسيكي الممتاز

صدر حكم يُلزم داني ألفيش، المدافع السابق لبرشلونة، بدفع تعويض قدره 1.7 مليون جنيه إسترليني (2.3 مليون دولار) لنادي بوماس المكسيكي بعد خسارته معركة قانونية طويلة بشأن فسخ عقده. وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا السويسرية حكماً سابقاً لمحكمة التحكيم الرياضي لصالح فريق الدوري المكسيكي الممتاز، الذي أقال اللاعب البرازيلي في أعقاب توقيفه في يناير 2023.

  • محكمة سويسرية تؤيد الحكم

    رفضت المحكمة الاتحادية العليا السويسرية استئناف المدافع السابق، مؤيدةً حكماً سابقاً أصدرته محكمة التحكيم الرياضية. ووفقاً لتقرير نشرته ESPN البرازيل، فإن القرار الملزم قانوناً الصادر في 11 يونيو يُلزم اللاعب البرازيلي بدفع تعويض قدره 1.7 مليون جنيه إسترليني (2.3 مليون دولار) لصالح بوماس أونام. وينهي هذا الحكم نزاعاً قضائياً طويل الأمد نجم عن فسخ عقده في يناير 2023.

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  • معركة مالية تبلغ ذروتها

    سعى نادي بوماس في البداية للحصول على 5 ملايين دولار كتعويض، إلى جانب مبلغ إضافي قدره مليون دولار مقابل حقوق الصورة التي سبق دفعها للاعب. واستند النادي المكسيكي في مطالبته إلى بند خرق العقد عقب اعتقال ألفيش في برشلونة بتهم الاعتداء الجنسي.

    وفي حين رفضت غرفة حل النزاعات التابعة للفيفا المطالبة في البداية، نجح بوماس في استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي قبل أن يحقق انتصارًا نهائيًا أمام أعلى محكمة في سويسرا.

  • ترتفع نفقات المحكمة

    وإضافة إلى الغرامة التي تبلغ ملايين الدولارات، يتعيّن على الظهير الأيمن السابق البالغ من العمر 43 عامًا تحمّل 17,000 فرنك سويسري كتكاليف قانونية، إضافة إلى 19,000 فرنك سويسري أخرى كنفقات إجرائية.

    وكان ألفيش قد أمضى في وقت سابق 14 شهرًا في السجن قبل إطلاق سراحه في مارس 2025 بعد أن ألغت محكمة إسبانية إدانته. ويمثّل هذا النصر القانوني انتصارًا مهمًا لبوماس في فرض الشروط التأديبية ضمن عقود اللاعبين.

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  • مشاريع جديدة في البرتغال

    بعد أن أعلن اعتزاله اللعب، حوّل ألفيش تركيزه نحو الإدارة الكروية وامتلاك الأندية في أوروبا. وأتمّ نجم إشبيلية وبرشلونة السابق مؤخرًا الاستحواذ على نادي سبورتينغ كلوب دي ساو جواو دي فير المنافس في الدرجة الثالثة البرتغالية. ومع خوضه هذا المشروع الجديد، بات يتعيّن على المخضرم الآن تسوية التزاماته المالية العالقة مع بوماس وفقًا لقرار المحكمة.

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