تبددت أحلام ويلز وجمهورية أيرلندا في التأهل لكأس العالم بعد هزيمتين مؤلمتين بركلات الترجيح في نصف نهائي التصفيات

تعرضت ويلز لخيبة أمل قاسية في تصفيات كأس العالم، حيث فازت البوسنة والهرسك 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في كارديف. وكان ذلك تكرارًا قاسيًا لخروج ويلز من تصفيات يورو 2024، حيث أثبتت ركلات الترجيح مرة أخرى أنها سبب هزيمتهم في ليلة كانت تبشر بالكثير. كان "التنين" على بعد أربع دقائق فقط من حجز مقعده في نهائي التصفيات على أرضه ضد إيطاليا، لكن وجود اللاعب المخضرم إدين دزيكو كان السبب في خسارتهم.

أشعل دانيال جيمس حماس الجماهير في ملعب كارديف سيتي بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، حيث سدد كرة قوية تجاوزت نيكولا فاسيلي بعد أن انقض على تمريرة خاطئة من الدفاع. حظيت ويلز بعدة فرص لمضاعفة تقدمها، حيث سدد هاري ويلسون الكرة في العارضة، وصد تاريك موهاريموفيتش تسديدة أخرى من جيمس لتصطدم بالعارضة. ومع ذلك، قفز دزيكو، الذي بلغ الأربعين من عمره مؤخرًا، أعلى من الجميع ليحول الكرة برأسه إلى الشباك في الدقيقة 86 من ركلة ركنية، ليحيل المباراة إلى الوقت الإضافي.