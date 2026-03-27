Getty Images Sport
ترجمه
تبددت أحلام ويلز وجمهورية أيرلندا في التأهل لكأس العالم بعد هزيمتين مؤلمتين بركلات الترجيح في نصف نهائي التصفيات
ويلز تتلقى صدمة بهدفي التعادل المتأخرين من دزيكو
تعرضت ويلز لخيبة أمل قاسية في تصفيات كأس العالم، حيث فازت البوسنة والهرسك 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في كارديف. وكان ذلك تكرارًا قاسيًا لخروج ويلز من تصفيات يورو 2024، حيث أثبتت ركلات الترجيح مرة أخرى أنها سبب هزيمتهم في ليلة كانت تبشر بالكثير. كان "التنين" على بعد أربع دقائق فقط من حجز مقعده في نهائي التصفيات على أرضه ضد إيطاليا، لكن وجود اللاعب المخضرم إدين دزيكو كان السبب في خسارتهم.
أشعل دانيال جيمس حماس الجماهير في ملعب كارديف سيتي بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، حيث سدد كرة قوية تجاوزت نيكولا فاسيلي بعد أن انقض على تمريرة خاطئة من الدفاع. حظيت ويلز بعدة فرص لمضاعفة تقدمها، حيث سدد هاري ويلسون الكرة في العارضة، وصد تاريك موهاريموفيتش تسديدة أخرى من جيمس لتصطدم بالعارضة. ومع ذلك، قفز دزيكو، الذي بلغ الأربعين من عمره مؤخرًا، أعلى من الجميع ليحول الكرة برأسه إلى الشباك في الدقيقة 86 من ركلة ركنية، ليحيل المباراة إلى الوقت الإضافي.
- Getty Images Sport
يأس "التنين" بقيادة بيلامي بسبب ركلة الجزاء
على الرغم من الأداء القوي الذي قدمته ويلز خلال الأشواط الإضافية التي استمرت 30 دقيقة، لم تتمكن من تسجيل هدف الفوز. بدأت ركلات الترجيح بشكل مشرق عندما تصدى كارل دارلو لتسديدة إرميدين ديميروفيتش، لكن الزخم سرعان ما انقلب. أطلق برينان جونسون تسديدة قوية فوق العارضة، قبل أن يصد فاسيلي محاولة نيكو ويليامز. ثم تقدم كريم ألايبيغوفيتش ليسجل الركلة الحاسمة، تاركًا جماهير الفريق المضيف في صمت مذهول.
أيرلندا تفقد تقدمها في براغ
واجهت جمهورية أيرلندا خروجًا مؤلمًا مماثلًا في براغ، حيث خسرت 4-3 بركلات الترجيح أمام التشيك بعد تعادل 2-2. وكان رجال المدرب هايمير هالغريمسون قد استمتعوا ببداية حلمية، حيث تقدموا 2-0 في غضون أول 23 دقيقة. وسجل تروي باروت، الذي كان بطل المباريات السابقة، ركلة جزاء في الدقيقة 19 قبل أن يضاعف هدف في مرماه من ماتيج كوفار تقدم الضيوف.
لكن المضيفين عادوا إلى المباراة. وقلص باتريك شيك الفارق من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد أن ارتطمت تسديدة جيسون مولومبي بالقائم. ودافعت أيرلندا ببطولة خلال معظم الشوط الثاني، لكنها، مثل ويلز، استقبلت هدفاً في الدقيقة 86. سدد لاديسلاف كريتشي رأسية قوية تجاوزت كاويمين كيليهر لتفرض الوقت الإضافي، حيث خسرت أيرلندا أيضًا سامي سزموديكس بسبب إصابة مقلقة استلزمت نقله على نقالة.
- Getty Images Sport
التشيك يحددون مصير أيرلندا
وفي ركلات الترجيح التي تلت المباراة، أثرت الضغوط على اللاعبين الأيرلنديين في ملعب «فورتونا أرينا». فقد تصدى الحارس كوفار لتسديدتي فين أزاز وآلان براون، ليُعوض بذلك عن الهدف الذي سجله في مرماه في وقت سابق. وحافظ يان كليمنت على رباطة جأشه ليحول ركلة الجزاء الحاسمة إلى الشباك، مؤكدًا تأهل التشيك إلى المباراة النهائية التي ستجمعهم بالدنمارك، بينما يستمر انتظار أيرلندا للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002.