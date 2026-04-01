علي سمير

أيمن حسين وعد وأوفى والمكسيك "وش السعد" .. فعلها "أبو طبر" وقاد العراق لكأس العالم أمام "قاهر البرازيل" وهالاند ومبابي ينتظران!

تأهل تاريخي إلى مونديال 2026

إذا كنت عراقيًا أو عربيًا، وأردت الاستيقاظ على خبر سعيد، باعلم أن منتخب أسود الرافدين نجح في صناعة التاريخ والتأهل إلى كأس العالم 2026.

المنتخب العراقي لعب في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، ضد نظيره البوليفي، وانتصر بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى المونديال من خلال الملحق العالمي.

البداية كانت عراقية، بهدف سجله علي الحمادي، قبل أن يحرز مويسيس بانياجوا هدف التعادل لصالح بوليفيا في الدقيقة 38، ولكن أيمن حسين كانت له كلمة النهاية في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

مفارقة غريبة أن يأتي الحسم عن طريق لاعب الكرامة على وجه التحديد، دعونا نخبركم لماذا ..


    أيمن حسين يجب أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، لأن قصة حياته فريدة من نوعها، ولو قرر أحدهم الخروج بفيلم وثائقي عنه سيجد الكثير من القصص المثيرة والمأساوية التي تستحق تسليط الضوء عليها، والتي تؤكد أنه لا مجال لليأس والأعذار.

    صاحب الـ30 سنة لم يستمتع بطفولته، منذ السابعة من عمره وهو يسمع صوت الطائرات في بلاده، وحتى بعد انتهاء الحرب، تعرض لفاجعة كبرى بمقتل والده على يد تنظيم القاعدة في 2008، لرفضه التخلي عن عمله في الجيش العراقي.

    الدراما استمرت، شقيقه تعرض كذلك للخطف على يد التنظيم ولا يعلم أحد مكانه منذ سنوات، حيث تولى مسؤولية العائلة بعد وفاة الوالد، كل ذلك يحدث وأيمن حسين لا يستسلم، سبق له التألق مع العراق في كأس آسيا 2024 بتسجيل 6 أهداف، وها هو الآن يقود بلاده إلى المونديال.


    المهاجم المميز سبق أن تعرض لواقعة محرجة في نهاية يناير 2022، بعد منعه من دخول لبنان للمشاركة في مباراة دولية مع العراق في تصفيات كأس العالم قطر 2022، ويرجع ذلك لوجود ختم إسرائيلي على جواز سفره، بسبب زيارة سابقة له مع نادي القوية الجوية إلى فلسطين.

    الغريب أن مهما فعل أيمن حسين يتعرض للهجوم، سبق له الحصول على هداف كأس الخليج، وتألق مع العراق في كأس آسيا، ومع ذلك يظل هدفًا للإساءات من بعض الجماهير.

    الأمر لم يتوقف عند ما يحدث خارج الملعب فقط، مشواره في الملاعب كان صعبًا للغاية، وتعرض لكم هائل من الهجوم والانتقادات العنيفة ضده، وظهرت العديد من الحملات للمطالبة بعدم ظهوره مع منتخب العراق مرة أخرى، ولكن ما حدث اليوم قد يجبر الجميع على توجيه الشكر له والعرفان بجميله!


    "أبو طبر" أوفى بوعده وفعلها في المكسيك

    بعد عودته إلى الدوري العراقي من بوابة الكرمة، تعرض أيمن حسين للتنمر من جماهير فريقه السابق القوة الجوية، بسبب المقابل الضخم للصفقة بواقع مليار و250 مليون دينار عراقي.

    الجماهير تنمرت على أيمن بحملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بمشاركة مقاطع فيديو له وهو يهدر بعض الفرص السهلة سواء مع الأندية أو المنتخب العراقي، كما أطلق عليه لقب "أبو طبر" خلال فترته مع نادي النفط في مباراة ضد القوة الجوية.

    ويؤكد أيمن حسين على أن ملعب نادي القوة الجوية يُسمى "القفص"، وبعدما سجل هدفًا أمامه رفقة النفط، احتفل بطريقة تكسير القفص، ولذلك أُطلق عليه هذا اللقب.

    وبعد كل هذه المعاناة، دعونا نذكركم أن أيمن حسين وعد الجماهير العراقية "ممن دعموه وهاجموه" منذ 9 سنوات أن الفريق سيتأهل إلى كأس العالم، ليفي بوعده ويسجل هدف الصعود التاريخي للمونديال بعد غياب لمدة 40 سنة.


    "أبو طبر" كتب مشهد النهاية الجميل لبلاده، وارتدى قبعة مكسيكية خلال الاحتفالات، مؤكدًا أنها تعود لذكريات طفولته، عندما كان يشاهد بعض الأعمال الكارتونية المرتبطة بها مثل "ألفريدو وجوادالوبي"، وكأنه نشأ وترعرع على الاستمتاع بحياته رغم كل المصاعب والأحداث الكارثية.


    العراق تعود بوجه مختلف

    آخر مشاركة للعراق في كأس العالم كانت في مونديال 1986 بالمكسيك لم تكن بالمستوى المطلوب، الفريق خسر جميع مبارياته في منافسات المجموعة الثانية، حيث هُزم من باراجواي بهدف نظيف والمكسيك بنفس النتيجة وبلجيكا 2/1.

    والآن، تعود العراق بوجه جديد ومتطور مع المدرب جراهام أرنولد، والمثير أن التأهل هذه المرة جاء من خلال المكسيك أيضًا، كأرض محايدة استضافت المباراة في الملحق العالمي المؤهل لمونديال أمريكا الشمالية.

    قد يحاول البعض التقليل من أهمية هذا الإنجاز بحجة أنها "بوليفيا"، ولكن هذا الفريق سبق له الفوز على البرازيل في سبتمبر الماضي بهدف دون رد في تصفيات المونديال، وهى نتيجة لعبت دورًا كبيرًا في دخوله للملحق.

    ولكن بعيدًا عن الأجواء الاحتفالية، المهمة لن تكون سهلة بخوض كأس العالم، الفريق يتواجد بالمجموعة التاسعة مع فرنسا والسنغال والنرويج، أمام كيليان مبابي وإرلينج هالاند وعثمان ديمبيلي وغيرهم من النجوم.

    الفرصة صعبة للغاية، والبعض يعتقدها مستحيلة، ولكن أسود الرافدين لطالما قهروا الكثير من الصعاب والمشاكل، بما فيها أزمة التنقلات الحالية بسبب حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.