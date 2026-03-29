تألق سعودي وتراجع إيطالي .. ريتيجي أمل إيطاليا المهدد بفقدان مكانه!

نعم، الفوز 2-0 على أيرلندا الشمالية. النجاة من المأزق، والتأهل إلى نهائي التصفيات، وفرصة خوض مباراة حاسمة في كأس العالم ضد البوسنة. لكن لم تسر الأمور على ما يرام تماماً يوم الخميس الماضي.

إيطاليا، على سبيل المثال، لم تحصل على استجابة جيدة من ماتيو ريتيجي. وهو ما قد يمثل مشكلة لا ينبغي الاستهانة بها على الإطلاق، في ضوء المباراة الحاسمة يوم الثلاثاء في زينيكا.

يُتحدث الكثير عن ريتيغي هذه الأيام، ولهذا السبب بالذات: يبدو أنه أحد المرشحين الرئيسيين للجلوس على مقاعد البدلاء في البوسنة. وهو ما يشكل، بالنظر إلى البيانات والأرقام، مفارقةً تقريبًا.