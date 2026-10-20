AFP
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تأجيل القرار النهائي.. المحكمة الرياضية تعلن موعد حسم لقب كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال!
مداولات قانونية تؤخر الحكم النهائي
على الاتحاد السنغالي لكرة القدم الانتظار حتى نهاية نوفمبر لمعرفة ما إذا كانت محكمة التحكيم الرياضي ستعيد لقب كأس الأمم الأفريقية الذي مُنح للمغرب. وقد تم الاستماع إلى الحجج القانونية من كلا البلدين ومن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في لوزان يوم 8 أكتوبر. ويأتي هذا الاستئناف عقب نهائي 18 يناير في الرباط، حيث فاز الضيوف على أصحاب الأرض 1-0 بعد الوقت الإضافي.
- AFP
الحكم الشامل يحل محل القرار السريع
وعلى الرغم من أن أعلى محكمة في عالم الرياضة أشارت في البداية إلى أن الحكم سيصدر خلال أيام من جلسة الاستماع، فإن الهيئة اختارت إصدار حكم كامل مرفق بالأسباب القانونية المفصّلة، المعروف باسم قرار محكمة التحكيم الرياضية. وفي تأكيدها للجدول الزمني المعدّل يوم الاثنين، قالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي: «ستتطلب هذه العملية عدة أسابيع، ومن المتوقع صدور قرار محكمة التحكيم الرياضية في نهاية نوفمبر 2026».
وكان المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضية ماتيو ريب قد صرّح خارج جلسة الاستماع في وقت سابق من هذا الشهر قائلاً: «أعلم أنه انتظار طويل بالنسبة للجماهير بعد أشهر قليلة من النهائي بين السنغال والمغرب. أتوقع أن يصدر القرار ليس اليوم، ولا غداً، بل بعد أيام قليلة. الوقائع ثابتة وواضحة، وستتركز النقاشات على بعض المسائل الإجرائية والجوانب القانونية».
الانسحاب من أرض الملعب يتسبب في خسارة اللقب
يعود الجدل إلى توقف دام 14 دقيقة في أواخر الوقت الأصلي عندما غادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب وعادوا إلى غرفة الملابس احتجاجًا بعد احتساب ركلة جزاء ضدهم. وبعد استئناف اللعب، أهدر المغرب ركلة الجزاء، وسجّل الفريق الضيف هدف الفوز في الوقت الإضافي.
ومع ذلك، جرّدتهم لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم من اللقب في مارس، حيث قضت بأن مغادرة الملعب تُعدّ انسحابًا، ومنحت الفريق المضيف فوزًا افتراضيًا بنتيجة 3-0. وقد تقدّم أسود التيرانجا بطعنهم في 25 مارس، محتجّين بأن قرار الحكم نهائي وأنه سمح بإكمال المباراة.
- AFP
التحكيم المُلزِم يُحدِّد أبطال القارة
تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة الخبير الفرنسي في القانون الرياضي جيرالد سيمون، إلى جانب أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويجي فوماجالي والمحامي المقيم في هامبورج وأستاذ جامعة زيورخ أولريش هاس. ويحمل قرارهم النهائي نفس الوزن القانوني لحكم صادر عن محكمة وطنية بموجب اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. ويمكن بعد ذلك تنفيذ هذا الحكم الملزم من قبل الاتحادات الرياضية أو المحاكم الحكومية.
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