تأجيل القرار النهائي.. المحكمة الرياضية تعلن موعد حسم لقب كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال!

وعلى الرغم من أن أعلى محكمة في عالم الرياضة أشارت في البداية إلى أن الحكم سيصدر خلال أيام من جلسة الاستماع، فإن الهيئة اختارت إصدار حكم كامل مرفق بالأسباب القانونية المفصّلة، المعروف باسم قرار محكمة التحكيم الرياضية. وفي تأكيدها للجدول الزمني المعدّل يوم الاثنين، قالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي: «ستتطلب هذه العملية عدة أسابيع، ومن المتوقع صدور قرار محكمة التحكيم الرياضية في نهاية نوفمبر 2026».

وكان المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضية ماتيو ريب قد صرّح خارج جلسة الاستماع في وقت سابق من هذا الشهر قائلاً: «أعلم أنه انتظار طويل بالنسبة للجماهير بعد أشهر قليلة من النهائي بين السنغال والمغرب. أتوقع أن يصدر القرار ليس اليوم، ولا غداً، بل بعد أيام قليلة. الوقائع ثابتة وواضحة، وستتركز النقاشات على بعض المسائل الإجرائية والجوانب القانونية».