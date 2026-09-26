"تأثرت بشكل مباشر".. ماتا يطالب بلقب في الدوري الإنجليزي عقب أزمة مانشستر سيتي!

وجّه ماتا ردًا ساخرًا على أنباء إدانة مانشستر سيتي بالغالبية العظمى من التهم المالية التي وجّهها له الدوري الإنجليزي الممتاز. اللاعب الإسباني، الذي قضى فترة ناجحة استمرت ثماني سنوات في أولد ترافورد بين عامي 2014 و2022، كان شخصية بارزة في صفوف مانشستر يونايتد الذي غالبًا ما احتل مركز الوصيف خلف غريمه المحلي خلال فترة من الهيمنة غير المسبوقة للنصف الأزرق من مانشستر.

وخلال تغطية شبكة ITV لمباراة دوري الأمم الأوروبية بين إنجلترا وإسبانيا، تناول لاعب الوسط المخضرم التداعيات المحتملة للتحقيق. وقال: «في الواقع، هذا يؤثر عليّ بشكل مباشر. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأخوض عددًا كافيًا من المباريات وأفوز ببعض الألقاب، لكنني لم أفز قط بالدوري الإنجليزي الممتاز، أم أنني فزت؟ لا أعرف ما الذي سيحدث لكنني أعتقد أنهم على حق. بالطبع ما قاله رودري عادل، بشأن الألقاب التي فازوا بها على أرض الملعب، وأعتقد أنه يشعر بأنهم كانوا الفريق الأفضل على أرض الملعب، لكن من يقول إن هذا هو التصرف الصحيح؟»

وتأتي تصريحاته في وقت أفادت فيه التقارير بأن لجنة مستقلة أيّدت 114 من أصل 115 اتهامًا قدّمها الدوري في الأصل في فبراير 2023.



