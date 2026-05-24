تايسون فيوري وزلاتان إبراهيموفيتش.. رحلة صعود جديدة في الكرة الإنجليزي!

وقد التقى الثنائي، اللذان توطدت علاقتهما خلال فترة لعب إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد، مؤخرًا في وارسو أثناء تصوير إعلان ترويجي لكأس العالم مرتبط بعلامة «فوروسيتي» الخاصة بفيوري. ووفقًا لصحيفة «ذا صن»، سرعان ما تحولت المحادثات نحو مستقبل نادي موركامبي، حيث بحث الثنائي إمكانية تولي إدارة النادي الذي هبط مؤخرًا إلى دوري الدرجة الوطنية.

ويقال إن فيلمًا وثائقيًا مقترحًا على Netflix، بعنوان Rise of Morecambe، سيكون جزءًا من المشروع. ويبدو أن الفكرة متأثرة بشدة بالنجاح الذي حققه رايان رينولدز وروب ماك في ريكسهام. ويُقال إن فيوري وإبراهيموفيتش يعتقدان أن شهرتهما العالمية يمكن أن تساعد في جذب اهتمام مماثل للنادي الذي يقع في لانكشاير.