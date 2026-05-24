تايسون فيوري وزلاتان إبراهيموفيتش.. رحلة صعود جديدة في الكرة الإنجليزي!
شائعات تربط فيوري وإبراهيموفيتش بالانتقال إلى موركامبي
وقد التقى الثنائي، اللذان توطدت علاقتهما خلال فترة لعب إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد، مؤخرًا في وارسو أثناء تصوير إعلان ترويجي لكأس العالم مرتبط بعلامة «فوروسيتي» الخاصة بفيوري. ووفقًا لصحيفة «ذا صن»، سرعان ما تحولت المحادثات نحو مستقبل نادي موركامبي، حيث بحث الثنائي إمكانية تولي إدارة النادي الذي هبط مؤخرًا إلى دوري الدرجة الوطنية.
ويقال إن فيلمًا وثائقيًا مقترحًا على Netflix، بعنوان Rise of Morecambe، سيكون جزءًا من المشروع. ويبدو أن الفكرة متأثرة بشدة بالنجاح الذي حققه رايان رينولدز وروب ماك في ريكسهام. ويُقال إن فيوري وإبراهيموفيتش يعتقدان أن شهرتهما العالمية يمكن أن تساعد في جذب اهتمام مماثل للنادي الذي يقع في لانكشاير.
"أخبار مهمة قادمة"
أثار فيوري موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة له برفقة مدير أعماله سبنسر براون أمام طائرة خاصة، مع تعليق جاء فيه: "تعالوا وحلّقوا معي! بضعة أيام في رحلة عمل. أخبار مهمة قادمة."
وأضاف إبراهيموفيتش لاحقًا إلى الشائعات بنشر صور من وارسو برفقة فيوري، مشيرًا إلى موعد في 1 أغسطس في دبلن. كما أكد المهاجم السابق مؤخرًا دوره الجديد كمحلل في تغطية فوكس لكأس العالم، قائلاً: "أحمل للشعب الأمريكي بعض الأخبار السارة. فليس فقط كأس العالم FIFA قادم إلى فوكس هذا الصيف... بل زلاتان أيضًا. أراكم قريبًا، وعلى الرحب والسعة يا أمريكا."
يتمتع نادي موركامب بالفعل بعلاقات وثيقة مع فيوري. ويقع مقر التدريب الرئيسي لبطل الوزن الثقيل في ملعب مازوما التابع للنادي، داخل مبنى اشتراه في عام 2020. كما يضم الموقع مقر مؤسسة تايسون فيوري، مما يجعل الاهتمام المزعوم بالاستحواذ خطوة منطقية تالية للملاكم.
من ناحية أخرى، اعتزل إبراهيموفيتش كرة القدم في عام 2023 وانتقل منذ ذلك الحين إلى العمل في مجال الإعلام، على الرغم من أن تولي دور في ملكية النادي سيكون أكبر خطوة له في عالم كرة القدم منذ إنهاء مسيرته كلاعب. كما يمكن أن يرفع الفيلم الوثائقي المقترح من مكانة موركامبي العالمية بشكل كبير إذا تم المضي قدماً في الصفقة، لا سيما بالنظر إلى الاهتمام العالمي الذي أثاره صعود ريكسهام تحت قيادة رينولدز وماك.
قد تتسارع وتيرة محادثات الاستحواذ في الأسابيع المقبلة
لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن هذا العرض حتى الآن، لكن التكهنات تواصل تزايدها في أعقاب الظهورات العامة الأخيرة للثنائي ونشاطهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا ما أحرزت المفاوضات تقدماً، فقد يصبح فيوري وإبراهيموفيتش أحدث الأسماء البارزة التي تستثمر في كرة القدم بالدوريات الدنيا. ومن المرجح أن تضع مشاركتهم نادي موركامب تحت الأضواء بشكل كبير داخل الملعب وخارجه، لا سيما مع وجود مشروع فيلم وثائقي يُقال إنه قيد المناقشة بالفعل.