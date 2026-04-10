تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف، الملاكمة: متى ستقام المباراة؟ الموعد، التاريخ، المكان، البث المدفوع، السعر، التكلفة، البث المباشر على التلفزيون المجاني والبث المباشر عبر الإنترنت

يُعد تايسون فوري أحد أبرز ملاكمي الوزن الثقيل في جيله. في عام 2015، نجح البريطاني في انتزاع عدة أحزمة بطولة العالم من المهيمن لسنوات طويلة فلاديمير كليتشكو، ليُنهي بذلك حقبة كاملة في فئة الوزن الثقيل. لكن هذا الانتصار تلاه انحدار حاد في مسيرة فوري. عانى "الملك الغجري" من مشاكل شخصية خطيرة، منها الاكتئاب وتعاطي المخدرات والسمنة المفرطة. ونتيجة لذلك، تخلى عن ألقابه واختفى مؤقتًا تمامًا من عالم الملاكمة الاحترافية.

في عام 2018، احتفل فوري أخيرًا بعودته التي حظيت باهتمام كبير. خطوة بخطوة، عاد إلى القمة العالمية وأثبت نفسه مرة أخرى كأحد أفضل الملاكمين في فئة الوزن الثقيل في العالم – حتى جاءت المواجهة التي طال انتظارها مع أولكسندر أوسيك...

كان الهدف من المواجهة الأولى هو توحيد جميع ألقاب بطولة العالم الأربعة الكبرى. بدأ فوري المباراة باعتباره المرشح الأوفر حظاً، لكنه خسر بالنقاط. في مباراة الإعادة، حاول قلب الطاولة من خلال تعديلات تكتيكية، لكنه خسر في النهاية مرة أخرى على مدى الجولات. شكلت الهزيمتان أمام أوسيك نقطة تحول في مسيرة فوري. لم يخسر ألقابه فحسب، بل خسر أيضًا هالة عدم القهر. بعد بضعة أسابيع، أعلن اعتزاله الملاكمة.

لكن عودة فوري مرة أخرى تظهر أنه لم يستعد بعد لتعليق القفازات. قال البريطاني بعاطفة على إنستغرام: "الآن أصبح الأمر رسمياً، سأعود لأفعل ما أحب وما يجب أن أفعله."