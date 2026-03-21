Gianluca Minchiotti

تاكوني: "يوفنتوس، أليسون ليس سيئاً، لكن لا تستبعد إعطاء الفرصة لدي غريغوريو"

يتحدث الحارس السابق لفريق «البيانكونيري» عن الوضع الحالي ومستقبل حراسة مرمى يوفنتوس

يتحدث ستيفانو تاكوني، الحارس السابق ليوفنتوس والمنتخب الإيطالي، كما ورد في موقع Gazzetta.it، عن وضع حراس المرمى في يوفنتوس الحالي، مع إلقاء نظرة أيضًا على الخيارات التي سيتعين على «البيانكونيري» اتخاذها في سوق الانتقالات.


هل كان من الصواب سحب مركز دي جريجوريو الأساسي؟

"في رأيي، يجب أن تكون هناك فترة للتفكير، ثم سنرى ما سيحدث على المدى الطويل. لم يواجه دي جريجوريو مشاكل في البداية لأن الفريق كان في حالة جيدة، لكنه كان غير محظوظ لأن يوفنتوس عانى من تراجع ملحوظ، وقد تأثر هو أيضًا بذلك بشكل كبير".


هل تتوقع أن تتغير الأمور من الآن وحتى نهاية الدوري؟

"لا أعرف، لننتظر ونرى ما إذا كان من الممكن إصلاح الوضع. بالطبع، هذا يعتمد أيضًا على نوايا النادي: أقرأ الكثير من أسماء حراس المرمى المرتبطة بيوفنتوس، لكنني لا أعتقد أن النادي يمكنه إنفاق الكثير".


  • المستقبل

    في سوق الانتقالات:

    "من سيكون خياري المفضل؟ فيكاريو حارس مرمى جيد، وهو ضمن تشكيلة المنتخب الوطني. كارنيسيكي يعجبني كثيرًا وأعتقد أنه جاهز بالفعل للعب في فريق كبير لأن أتالانتا هي في الأساس فريق كبير. أليسون أيضًا ليس سيئًا، لكنني لا أستبعد إعطاء الثقة مرة أخرى لدي جريجوريو، لأن الأخطاء ليست مسؤوليته وحده. الأمر متروك لسباليتي ليقرر ما يريد فعله. الآن، على أي حال، الأهم هو الوصول إلى المركز الرابع".


