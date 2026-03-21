تاكوني: "يوفنتوس، أليسون ليس سيئاً، لكن لا تستبعد إعطاء الفرصة لدي غريغوريو"

يتحدث ستيفانو تاكوني، الحارس السابق ليوفنتوس والمنتخب الإيطالي، كما ورد في موقع Gazzetta.it، عن وضع حراس المرمى في يوفنتوس الحالي، مع إلقاء نظرة أيضًا على الخيارات التي سيتعين على «البيانكونيري» اتخاذها في سوق الانتقالات.





هل كان من الصواب سحب مركز دي جريجوريو الأساسي؟

"في رأيي، يجب أن تكون هناك فترة للتفكير، ثم سنرى ما سيحدث على المدى الطويل. لم يواجه دي جريجوريو مشاكل في البداية لأن الفريق كان في حالة جيدة، لكنه كان غير محظوظ لأن يوفنتوس عانى من تراجع ملحوظ، وقد تأثر هو أيضًا بذلك بشكل كبير".





هل تتوقع أن تتغير الأمور من الآن وحتى نهاية الدوري؟

"لا أعرف، لننتظر ونرى ما إذا كان من الممكن إصلاح الوضع. بالطبع، هذا يعتمد أيضًا على نوايا النادي: أقرأ الكثير من أسماء حراس المرمى المرتبطة بيوفنتوس، لكنني لا أعتقد أن النادي يمكنه إنفاق الكثير".



