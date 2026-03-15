تاري: "إذا أراد مودريتش، فالعقد جاهز بالفعل وهو يحب ميلان. لا جدوى من الحديث الآن عن كين. السباق على لقب الدوري لم يُعاد فتحه"

تعد مباراة لاتسيو وميلان مباراة حاسمة للروسونيري في سعيهم لملاحقة إنتر في سباق اللقب، وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، والذي أقيم لتقديمها على قناة DAZN، تحدث المدير الرياضي للروسونيري إيغلي تاري، وهو لاعب سابق بارز في المواجهة مع البياكوسيلستي.

حاول تاري تهدئة الحماس حول لقب الدوري، حيث يرى أن المنافسة لم تتجدد بعد. وتجنب المسؤول الحديث عن فكرة انتقال مويز كين، لكنه ألمح إلى مستقبل لاعب أساسي مثل لوكا مودريتش الذي سيتعين عليه اتخاذ قرار بشأن تجديد عقده أم لا في نهاية الموسم، حيث يوجد عقد جاهز بالفعل في حال وافق على التجديد.

إليكم كلماته

  • هدف كين

    "كين؟ لا جدوى من الحديث عن هذه الأمور الآن. بالنسبة لنا، من الضروري للغاية الفوز بهذه المباراة الليلة، فهذا يعني الكثير بالنسبة للترتيب وفي استكمال سلسلة الانتصارات التي بدأناها يوم الأحد الماضي. فلنركز على هذه الأمور، وعندما يحين موعد فترة الانتقالات سيكون هناك الكثير لنتحدث عنه".

    • إعلان

  • اللقب

    "هل ستعود المنافسة على لقب الدوري إلى مسارها الطبيعي الليلة؟ بصراحة، لا. علينا أن نقوم بواجبنا ونحاول الفوز. الفارق كبير، لكن الفوز الليلة سيقربنا قليلاً. الدوري مليء بالمفاجآت"

  • لازيو في مأزق

    "من الأفضل لنا أن نلعب في ملعب مكتظ بالجماهير. من الرائع أن نعيش تجربة كرة القدم بكل المشاعر التي تمنحنا إياها. يمر لاتسيو بمرحلة انتقالية صعبة، لكنه فريق قوي وقادر على هزيمة أي منافس. نحن ندرك قيمتنا ونريد الفوز الليلة"

  • تجديد عقد مودريتش

    "هناك أمر واحد مؤكد. لوكا يحب ميلان، يحب ميلان كثيرًا، وميلان أيضًا يحب لوكا كثيرًا. أعتقد أن القرار سيكون سهلاً بالنسبة له. العقد موجود إن أراد ذلك، ولدينا خيار التمديد لمدة عام، لكن عليه أن يتخذ قراره بهدوء تام. إنه يحب اللعب في هذا الفريق".

