مع استمرار نمو كرة القدم النسائية حول العالم، يواصل الرقم القياسي للانتقالات في اللعبة ارتفاعه أيضاً. في الواقع، خلال عام 2025 وحده، جرى تحطيم قيمة الصفقة القياسية العالمية ما لا يقل عن أربع مرات. وهذا يعني أن المبلغ الذي دفعه تشيلسي في صيف 2020 للتعاقد مع بيرنيله هاردر مقابل أكبر رسوم انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية، بات الآن متراجعاً كثيراً في قائمة أغلى الصفقات، إذ لم يعد حتى ضمن أول 40 صفقة.

وحلّت كيرا والش مكان هاردر وتصدرت تلك القائمة في صيف 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن أول 20 صفقة، علماً أن لاعبة وسط إنجلترا نفسها كانت طرفاً في صفقة أعلى قيمة في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذًا، ما هي أكثر الصفقات ربحاً في تاريخ كرة القدم النسائية؟ يستعرض GOAL أغلى الصفقات التي شهدتها اللعبة حتى الآن...