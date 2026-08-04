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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

ترجمه

تاريخ الرقم القياسي للانتقالات في كرة القدم النسائية: قائمة بأغلى اللاعبات في كرة القدم النسائية

الكرة النسائية
غرايس غيورو
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
اوليفا سميث
أرسنال
N. Girma
راتشيل كوندانانجي
كايرا والش
تشيلسي للسيدات
اورلاندو بريد
باي إف سي
برشلونة للسيدات
دوري أبطال أوروبا للسيدات
الدوري الأمريكي للسيدات
ريال مدريد للسيدات
ترسيان
الدوري المكسيكي للسيدات
ليون للسيدات
مانشستر سيتي
مدريد للسيدات
هاكين للسيدات
سان دييغو
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
الدوري الإسباني للسيدات
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
لندن سيتي ليونيز
J. Shaw
باريس سان جيرمان للسيدات
تيجريس أونال
انجيل سيتي
ليفربول
نورث كارولينا كوراج
سكاي بلو
هيوستون
C. Hutton
C. Bethune
كانساس سيتي
واشنطن
C. Martinez
Olimpia
ميلفيني مالارد
مانشستر يونايتد
كيرولين

تشيلسي وأرسنال وأورلاندو برايد ولندن سيتي ليونيسيز حطمت جميعها الرقم القياسي العالمي في عام 2025 وحده، مع نمو الإنفاق في كرة القدم النسائية

مع استمرار نمو كرة القدم النسائية حول العالم، يواصل الرقم القياسي للانتقالات في اللعبة ارتفاعه أيضاً. في الواقع، خلال عام 2025 وحده، جرى تحطيم قيمة الصفقة القياسية العالمية ما لا يقل عن أربع مرات. وهذا يعني أن المبلغ الذي دفعه تشيلسي في صيف 2020 للتعاقد مع بيرنيله هاردر مقابل أكبر رسوم انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية، بات الآن متراجعاً كثيراً في قائمة أغلى الصفقات، إذ لم يعد حتى ضمن أول 40 صفقة.

وحلّت كيرا والش مكان هاردر وتصدرت تلك القائمة في صيف 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن أول 20 صفقة، علماً أن لاعبة وسط إنجلترا نفسها كانت طرفاً في صفقة أعلى قيمة في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذًا، ما هي أكثر الصفقات ربحاً في تاريخ كرة القدم النسائية؟ يستعرض GOAL أغلى الصفقات التي شهدتها اللعبة حتى الآن...

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    15راشيل كوندانانجي (من مدريد سي إف إف إلى باي إف سي)

    قبل أسابيع قليلة فقط من انتقال باربرا باندا نفسها في صفقة كبيرة إلى أورلاندو برايد، أصبحت زميلتها في منتخب زامبيا راشيل كوندانانجي أغلى لاعبة كرة قدم نسائية في العالم عندما انضمت إلى نادٍ آخر في دوري NWSL، هو باي إف سي. ووجّه النادي الجديد رسالة قوية عندما دفع 862,000 دولار (685,000 جنيه إسترليني) لضمها إلى كاليفورنيا من مدريد CFF، الذي سجلت معه 33 هدفًا في 43 مباراة بالدوري.

    لم تبلغ كوندانانجي تلك المستويات نفسها في الولايات المتحدة حتى الآن، لكن باي إف سي عمومًا لم يترك بعد بصمة حقيقية في دوري NWSL منذ انضمامه إلى المسابقة في 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    14كيرا والش (برشلونة إلى تشيلسي)

    عادت والش إلى إنجلترا في يناير 2025، حين أكمل تشيلسي صفقة مثيرة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات لضم لاعبة الوسط. وبينما أفادت التقارير بأن الرسوم الأولية بلغت نحو 460,000 جنيه إسترليني (572,000 دولار)، فإن الإضافات والمكافآت كانت تعني أنه من المرجح أن يرتفع المبلغ. وبحلول نهاية موسم 2024-25، أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ذلك حدث بالفعل، إذ دفع البلوز في نهاية المطاف 850,000 يورو (714,000 جنيه إسترليني/884,000 دولار) مقابل واحدة من أفضل لاعبات الارتكاز في العالم.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    13كلوديا مارتينيز (من كلوب أوليمبيا إلى واشنطن سبيريت)

    كانت كلوديا مارتينيز واحدة من أبرز النجمات الصاعدات في عام 2025، بفضل كوبا أمريكا مذهلة سجلت خلالها ستة أهداف في خمس مباريات فقط مع منتخب باراغواي الذي لم يبلغ حتى الدور نصف النهائي، لتنـال حصة من الحذاء الذهبي وهي في سن 17 عاماً فقط. 

    ومن المؤكد أن واشنطن سبيريت أُعجب أيضاً بما رآه من المهاجمة الشابة، ليتعاقد معها بعد بضعة أشهر في يناير/كانون الثاني 2026. وذكرت ESPN أن نادي NWSL دفع مبلغاً ضخماً بلغ 950,000 دولار للتعاقد معها من كلوب أوليمبيا، بعد أيام قليلة فقط من احتفال مارتينيز بعيد ميلادها الثامن عشر.

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  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    12تارسياني (هيوستن داش إلى ليون)

    بعد موسم واحد فقط في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، أصبحت تارسيايني ثاني أغلى لاعبة في التاريخ عندما ضمها ليون في فبراير 2025. وذكرت L'Equipe أن قيمة الصفقة للاعبة البالغة من العمر 21 عامًا بلغت نحو 960,000 دولار (762,000 جنيه إسترليني)، وهو رقم قياسي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي للسيدات، وكان سيجعلها صاحبة الرقم القياسي العالمي لو أن الصفقة أُنجزت قبل ذلك بأسابيع قليلة فقط.

  • Croix BethuneImagn

    11كروي بيتون (من واشنطن سبيريت إلى كانساس سيتي كارنت)

    انضمت لاعبتان أخريان إلى نادي المليون دولار في اليوم نفسه خلال دقائق مجنونة في دوري NWSL يوم 11 فبراير، وكانت البداية مع كروي بيثون. اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا، التي نالت جائزتي أفضل لاعبة صاعدة وأفضل لاعبة وسط في NWSL لعام 2024، طلبت الانتقال من واشنطن سبيريت، الذي اختارها في المركز الثالث إجمالًا في الدرافت قبل عامين، وانتقلت إلى كانساس سيتي كارنت مقابل مليون دولار (732 ألف جنيه إسترليني).

    وحصلت بيثون على مكان في الفريق الثاني ضمن التصويت على أفضل تشكيلة في NWSL لعام 2025، بعدما ساعدت واشنطن سبيريت على بلوغ مباراة نهائي NWSL، كما كانت ضمن منتخب الولايات المتحدة للسيدات الذي فاز بذهبية أولمبياد باريس 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    10كلير هاتون (كانساس سيتي كارنت إلى باي إف سي)

    قبل دقائق قليلة فقط من الإعلان عن انتقال بيثون إلى كيرنت، كشف النادي أن كلير هاتون، التي كانت من بين المرشحات النهائيات لجائزة أفضل لاعبة صاعدة في NWSL لعام 2025، رحلت لتنضم إلى باي إف سي في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليون دولار (805,000 جنيه إسترليني). وكانت اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا عنصرًا أساسيًا مع كانساس سيتي منذ أن شقت طريقها إلى الفريق الأول وهي في سن المراهقة، وساعدت الفريق على الفوز بدرع NWSL في 2025، وستنقل الآن هذه الموهبة إلى كاليفورنيا قبل أول موسم لإيما كوتس على رأس القيادة في باي إف سي.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    9ميلفين مالارد (مانشستر يونايتد إلى تشيلسي)

    جرى تداول أرقام مختلفة بشأن قيمة انتقال ميلفين مالارد من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي، والذي جاء في يوليو 2026. ومع ذلك، أشارت معظم التقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 850,000 جنيه إسترليني (1.14 مليون دولار)، ما جعلها صفقة بيع قياسية على مستوى النادي بالنسبة لمانشستر يونايتد، وجعلها ثالث صفقة في تاريخ تشيلسي تتجاوز قيمتها مليون دولار.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    8نعومي غيرما (سان دييغو ويف إلى تشيلسي)

    تعاقد تشيلسي مع نعومي غيرما في يناير 2025 مقابل 883,000 جنيه إسترليني، وهو مبلغ يعادل 1,100,000 دولار، وبذلك أصبحت أول لاعبة قيمتها مليون دولار في كرة القدم النسائية. 

    ورغم أن عمرها لا يتجاوز 24 عامًا، فإن غيرما تُعد بالفعل على نطاق واسع واحدة من أفضل قلبات الدفاع في العالم بأسره، إن لم تكن الأفضل. وقد صنعت هذه السمعة خلال مواسمها الثلاثة الأولى في دوري NWSL مع سان دييغو ويف، ورسختها بالتأكيد من خلال أدائها مع الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي فازت فيها هي وفريقها بالميدالية الذهبية.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    7جايدين شو (من نورث كارولاينا كوريج إلى جوثام)

    أغلى صفقة انتقال على الإطلاق بين ناديين في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات جاءت في منتصف عام 2025، عندما دفع غوثام 1,250,000 دولار (909,000 جنيه إسترليني) مقابل جايدين شو. وبعد انضمامها إلى الدوري في منتصف موسم 2022، وهي في سن 17 عاماً فقط، خطفت شو الأنظار فوراً، لتصبح أصغر لاعبة تسجل في أول ظهور لها في المسابقة عندما هزت الشباك مع سان دييغو ويف أمام شيكاغو. وواصل نجمها سطوعه أيضاً، لا سيما في موسم 2023 عندما فاز ويف بدرع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات.

    لكنها لم تبقَ على الساحل الغربي. ففي يناير 2025، انتقلت شو إلى نورث كارولاينا كوريج في واحدة من أعلى الصفقات قيمة في تاريخ الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات حتى ذلك الوقت، لكن ذلك الرقم تحطم لاحقاً في العام نفسه عندما دفع غوثام رسماً قياسياً على مستوى الدوري من أجل ضمها. وبعد بضعة أشهر، كانت شو تحتفل بأول تتويج لها بلقب الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، بعدما تألقت في المباراة النهائية للموسم خلال الفوز على واشنطن سبيريت.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    6أوليفيا سميث (من ليفربول إلى أرسنال)

    احتفظت غيرما بالرقم القياسي العالمي لرسوم انتقال في كرة القدم النسائية لمدة ستة أشهر، إلى أن جعل آرسنال أوليفيا سميث أول لاعبة تبلغ قيمة انتقالها مليون جنيه إسترليني في يوليو/تموز 2025. وكان آرسنال قد وقع ضحية لسحر اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق من ذلك العام، إذ قادت ليفربول إلى فوز غير متوقع، لذلك لم تكن لدى النادي أي أوهام بشأن موهبتها، إلى درجة أنه كان مستعدًا لدفع رسوم لم يسبق لها مثيل في كرة القدم النسائية من أجل الظفر بخدماتها.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    5ليزبث أوفالي (تيغريس إلى أورلاندو برايد)

    ظل انتقال سميث إلى أرسنال يحمل الرقم القياسي العالمي في انتقالات السيدات لأكثر قليلًا من شهر، قبل أن يدفع أورلاندو برايد مبلغًا أكبر من أجل الحصول على خدمات النجمة المكسيكية أوفالي في أغسطس 2025. وكانت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا قد ارتبطت سابقًا بكل الأندية الكبرى في أوروبا، إذ أبدت كل من برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وريال مدريد وفولفسبورغ اهتمامها بها بعد تألقها اللافت مع تيغريس. لكن الفصل التالي من مسيرتها سيقام بدلًا من ذلك في الولايات المتحدة، بعد أن وقعت لصالح بطلة NWSL الحالية مقابل رسوم قياسية عالمية بلغت 1.5 مليون دولار (1.1 مليون جنيه إسترليني).

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4أليسا تومبسون (من أنجل سيتي إلى تشيلسي)

    كانت هناك تقارير مختلفة كثيرة بشأن الرسوم التي دفعها تشيلسي لضم أليسا طومسون في اليوم الأخير من سوق انتقالات دوري السوبر الإنجليزي للسيدات في صيف 2025. في البداية، قالت The Athletic إنها جاءت أقل بقليل من حاجز مليون جنيه إسترليني، قبل أن تشير كل من The Telegraph وThe Guardian إلى خلاف ذلك. واعتبر المصدران الأخيران أن الصفقة تمثل رقماً قياسياً على مستوى النادي بالنسبة إلى تشيلسي، متجاوزة الرسوم التي دُفعت من أجل جيرما، وقالا إنها قد ترتفع لتصبح رقماً قياسياً عالمياً، رغم أنها بدت في البداية أقل من المبلغ الذي دفعه أورلاندو برايد لضم ليزبث أوفايي.

    لكن عندما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقريره العالمي للانتقالات لعام 2025، في يناير 2026، صنّف رسوم انتقال طومسون فوق رسوم أوفايي، مع إشارة ESPN وقت الصفقة الأولية إلى أنها قد ترتفع لتصل قيمتها إلى مليوني دولار (1.5 مليون جنيه إسترليني).

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    3كيرولين (من مانشستر سيتي إلى برشلونة)

    من حيث قيمة الرسوم الأولية، فإن انتقال كيرولين إلى برشلونة من مانشستر سيتي مقابل 1.2 مليون يورو (1.02 مليون جنيه إسترليني/1.38 مليون دولار) يُعد ثالث أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية. وكانت الدولية البرازيلية قد انتقلت إلى إنجلترا فقط في يناير/كانون الثاني 2025، قادمة من نورث كارولاينا كوريج في دوري NWSL، لكنها كانت في طريقها إلى كتالونيا بعد 18 شهرًا فقط، بعدما أنفق برشلونة بسخاء لضم مهاجمة متعددة المراكز عقب رحيل أليكسيا بوتياس وسلمى بارالويلو.

    وأوردت تقارير مختلفة أرقامًا متباينة بشأن قيمة الصفقة، لكن مانشستر سيتي أكد في بيان للنادي أنها بلغت 1.2 مليون يورو.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2فيليشيا شرودر (هاكن إلى ريال مدريد)

    عندما أكملت فيليسيا شرودر انتقالها من هاكن إلى ريال مدريد في صيف 2026، جرى الترويج لهذه الصفقة على نطاق واسع باعتبارها صفقة قياسية عالمية. لكن الرقم المطلوب تجاوزه كان يُشار إليه باستمرار على أنه انتقال أوفالي إلى أورلاندو برايد، في حين ذكرت عدة تقارير لصحفيين، إلى جانب تقرير انتقالات صادر عن «فيفا» نفسه، أن انتقال غريس غيورو إلى لندن سيتي ليونيسز كان أكبر من الصفقة التي نقلت الدولية المكسيكية إلى دوري NWSL.

    وقال متحدث باسم هاكن لوكالة رويترز: «يعتمد ذلك على كون قيمة هذه الصفقة أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 1.5 مليون دولار، وهو رقم قياسي أكده أورلاندو برايد في ذلك الوقت. لكننا لا نعلن ما هي هذه القيمة تحديدًا».

    وفي حين جرى تقريب الرسوم في بعض الحالات إلى 1.5 مليون يورو (1.3 مليون جنيه إسترليني/1.7 مليون دولار)، أفادت وسائل إعلام سويدية بأنها كانت في حدود 15 مليون كرونة سويدية، وهو ما يعادل نحو 1.35 مليون يورو (1.16 مليون جنيه إسترليني/1.56 مليون دولار).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1غريس غيورو (باريس سان جيرمان إلى لندن سيتي ليونيسيس)

    سُجِّل رقم قياسي جديد في انتقالات كرة القدم النسائية في يوم إغلاق سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي للسيدات في صيف 2025، بعدما دفعت London City Lionesses مبلغ 1.65 مليون يورو (1.43 مليون جنيه إسترليني/1.93 مليون دولار) لضم قائدة باريس سان جيرمان، غريس جيورو، إلى النادي قبل ظهوره الأول في دوري الأضواء. ويحظى London City بدعم من ثروة ميشيل كانغ التي تُقدَّر بمليارات الدولارات، وهي تملك أيضًا ليون، الغريم اللدود لباريس سان جيرمان، وقد أنفق النادي هذه الأموال بسخاء استعدادًا لظهوره الأول في الدوري الإنجليزي للسيدات.

    ونفى London City المزاعم التي تحدثت عن دفع رسوم قياسية عالمية من أجل جيورو. لكن تقارير متعددة لصحفيين عدة ذكرت عكس ذلك، كما أن التقرير الرسمي العالمي للانتقالات الصادر عن FIFA بعد بضعة أشهر، أدرج جيورو بوصفها أكبر صفقة انتقال دولية في كرة القدم النسائية الاحترافية خلال 2025، متقدمة على صفقات Thompson وOvalle وGirma.