في الوقت الذي تواصل فيه كرة القدم النسائية نموها على مستوى العالم، يواصل الرقم القياسي لقيمة الانتقالات في هذه الرياضة الارتفاع أيضاً. وفي الواقع، خلال عام 2025 وحده، جرى كسر الرقم القياسي العالمي للصفقة أربع مرات كاملة. وهذا يعني أن المبلغ الذي دفعه تشيلسي في صيف 2020 للتعاقد مع بيرنيله هاردر مقابل أعلى رسوم في تاريخ كرة القدم النسائية، بات الآن متراجعاً كثيراً في قائمة أغلى الصفقات، بل ولم يعد حتى ضمن أول 40 صفقة.

واحتلت كيرا والش مكان هاردر وتصدرت تلك القائمة في صيف 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن أول 20 صفقة الآن، إذ كانت لاعبة وسط إنجلترا نفسها طرفاً في صفقة أغلى في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذًا، ما هي أعلى الصفقات قيمة في تاريخ كرة القدم النسائية؟ GOAL يستعرض أغلى الصفقات التي شهدتها هذه الرياضة حتى الآن...