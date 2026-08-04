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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

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تاريخ الرقم القياسي لصفقات انتقالات السيدات: قائمة بأغلى اللاعبات في كرة القدم النسائية

الكرة النسائية
غرايس غيورو
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
اوليفا سميث
أرسنال
N. Girma
راتشيل كوندانانجي
كايرا والش
تشيلسي للسيدات
اورلاندو بريد
باي إف سي
برشلونة للسيدات
دوري أبطال أوروبا للسيدات
الدوري الأمريكي للسيدات
ريال مدريد للسيدات
ترسيان
الدوري المكسيكي للسيدات
ليون للسيدات
مانشستر سيتي
مدريد للسيدات
هاكين للسيدات
سان دييغو
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
الدوري الإسباني للسيدات
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
لندن سيتي ليونيز
J. Shaw
باريس سان جيرمان للسيدات
تيجريس أونال
انجيل سيتي
ليفربول
نورث كارولينا كوراج
سكاي بلو
هيوستون
C. Hutton
C. Bethune
كانساس سيتي
واشنطن
C. Martinez
Olimpia
ميلفيني مالارد
مانشستر يونايتد
كيرولين

تشيلسي وأرسنال وأورلاندو برايد ولندن سيتي ليونيسز حطموا جميعًا الرقم القياسي العالمي في عام 2025 وحده، مع تزايد الإنفاق في كرة القدم النسائية

في الوقت الذي تواصل فيه كرة القدم النسائية نموها على مستوى العالم، يواصل الرقم القياسي لقيمة الانتقالات في هذه الرياضة الارتفاع أيضاً. وفي الواقع، خلال عام 2025 وحده، جرى كسر الرقم القياسي العالمي للصفقة أربع مرات كاملة. وهذا يعني أن المبلغ الذي دفعه تشيلسي في صيف 2020 للتعاقد مع بيرنيله هاردر مقابل أعلى رسوم في تاريخ كرة القدم النسائية، بات الآن متراجعاً كثيراً في قائمة أغلى الصفقات، بل ولم يعد حتى ضمن أول 40 صفقة.

واحتلت كيرا والش مكان هاردر وتصدرت تلك القائمة في صيف 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن أول 20 صفقة الآن، إذ كانت لاعبة وسط إنجلترا نفسها طرفاً في صفقة أغلى في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذًا، ما هي أعلى الصفقات قيمة في تاريخ كرة القدم النسائية؟ GOAL يستعرض أغلى الصفقات التي شهدتها هذه الرياضة حتى الآن...

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    15راشيل كوندانانجي (من مدريد CFF إلى باي إف سي)

    قبل أسابيع قليلة فقط من انتقال باربرا باندا الكبير إلى أورلاندو برايد، أصبحت زميلتها في منتخب زامبيا، راشيل كوندانانجي، أغلى لاعبة كرة قدم نسائية في العالم عندما انضمت إلى نادٍ آخر في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، هو باي إف سي. وأطلق الفريق الوافد حديثًا رسالة قوية عندما دفع 862,000 دولار (685,000 جنيه إسترليني) لضمها إلى كاليفورنيا من مدريد سي إف إف، الذي سجلت معه 33 هدفًا في 43 مباراة بالدوري.

    ولم تصل كوندانانجي بعد إلى تلك المستويات في الولايات المتحدة، لكن باي إف سي عمومًا لم يترك بعد بصمة حقيقية في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات منذ انضمامه إلى المسابقة في 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    14كيرا والش (من برشلونة إلى تشيلسي)

    عادت والش إلى إنجلترا في يناير 2025، عندما أكمل تشيلسي صفقة مثيرة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات لضم لاعبة الوسط. وبينما أُفيد بأن الرسوم الأولية بلغت نحو 460,000 جنيه إسترليني (572,000 دولار)، فإن الإضافات والمكافآت كانت تعني أنه من المرجح أن يرتفع المبلغ. وبحلول نهاية موسم 2024-25، أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ذلك حدث بالفعل، إذ دفع تشيلسي في النهاية 850,000 يورو (714,000 جنيه إسترليني/884,000 دولار) مقابل واحدة من أفضل لاعبات الارتكاز في العالم.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    13كلوديا مارتينيز (من كلوب أوليمبيا إلى واشنطن سبيريت)

    كانت كلوديا مارتينيز واحدة من أبرز النجمات الصاعدات في عام 2025، بفضل مشاركتها المذهلة في كوبا أمريكا، إذ سجلت ستة أهداف في خمس مباريات فقط مع منتخب باراجواي الذي لم يبلغ حتى الدور نصف النهائي، ما منحها حصة من الحذاء الذهبي وهي في سن 17 عامًا فقط. 

    وبالتأكيد أُعجب واشنطن سبيريت بما شاهده من المهاجمة الشابة أيضًا، ليضمها بعد بضعة أشهر في يناير 2026. وذكر ESPN أن نادي NWSL دفع مبلغًا ضخمًا بلغ 950 ألف دولار للتعاقد معها من كلوب أوليمبيا، بعد أيام قليلة فقط من احتفال مارتينيز بعيد ميلادها الثامن عشر.

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  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    12تارسياني (هيوستن داش إلى ليون)

    بعد موسم واحد فقط في دوري NWSL، أصبحت تارسياني ثاني أغلى لاعبة في التاريخ عندما تعاقد معها ليون في فبراير 2025. وذكرت L'Equipe أن قيمة الصفقة الخاصة باللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا بلغت نحو 960,000 دولار (762,000 جنيه إسترليني)، وهو رقم قياسي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي للسيدات، وكان سيجعلها صاحبة الرقم القياسي العالمي لو أن الصفقة أُبرمت قبل ذلك ببضعة أسابيع فقط.

  • Croix BethuneImagn

    11كروه بيثون (واشنطن سبيريت إلى كانساس سيتي كارنت)

    انضمت لاعبتان أخريان إلى نادي المليون دولار في اليوم نفسه خلال دقائق مجنونة في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات في 11 فبراير، وكانت البداية مع كروا بيثون. اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا، التي نالت جائزتي أفضل لاعبة صاعدة وأفضل لاعبة وسط في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات لعام 2024، طلبت الانتقال من واشنطن سبيريت، الذي اختارها بالترتيب الثالث في الدرافت قبل عامين، وانتقلت إلى كانساس سيتي كارنت مقابل مليون دولار (732,000 جنيه إسترليني).

    وحصلت بيثون على مكان في الفريق الثاني ضمن تصويت أفضل تشكيلة في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات لعام 2025، بعدما ساعدت سبيريت على بلوغ مباراة نهائي الدوري، كما كانت ضمن منتخب الولايات المتحدة للسيدات الذي توج بذهبية أولمبياد باريس 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    10كلير هاتون (من كانساس سيتي كارنت إلى باي إف سي)

    قبل دقائق قليلة فقط من الإعلان عن انتقال بيثون إلى كيرنت، كشف النادي أن كلير هاتون، المرشحة النهائية لجائزة أفضل لاعبة صاعدة في NWSL لعام 2025، رحلت للانضمام إلى Bay FC في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليون دولار (805,000 جنيه إسترليني). وكانت اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا عنصرًا أساسيًا في صفوف كانساس سيتي منذ أن شقت طريقها إلى الفريق الأول وهي في سن المراهقة، وساعدت الفريق على الفوز بدرع NWSL في 2025، وستنقل الآن هذه الموهبة إلى كاليفورنيا قبل الموسم الأول لإيما كوتس على رأس القيادة الفنية لـ Bay FC.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    9ميلفين مالارد (من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي)

    جرى تداول أرقام مختلفة بشأن قيمة انتقال ميلفين مالار من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي، والذي تم في يوليو 2026. لكن معظم التقارير قدّرت قيمة الصفقة بنحو 850 ألف جنيه إسترليني (1.14 مليون دولار)، لتسجل بذلك رقماً قياسياً كأعلى عملية بيع في تاريخ مانشستر يونايتد، ولتصبح ثالث صفقة في تاريخ تشيلسي تتجاوز قيمتها مليون دولار.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    8ناعومي جيرما (من سان دييغو ويف إلى تشيلسي)

    تعاقد تشيلسي مع نعومي غيرما في يناير/كانون الثاني 2025 مقابل 883,000 جنيه إسترليني، وهو مبلغ يعادل 1,100,000 دولار، وبذلك أصبحت أول لاعبة تبلغ قيمة انتقالها مليون دولار في كرة القدم النسائية.

    ورغم أنها لا تزال تبلغ من العمر 24 عامًا فقط، فإن غيرما تُعد بالفعل على نطاق واسع واحدة من أفضل المدافعات في مركز قلب الدفاع في العالم بأسره، إن لم تكن الأفضل. وقد صنعت هذه السمعة خلال مواسمها الثلاثة الأولى في دوري NWSL مع سان دييغو ويف، ورسختها بالتأكيد بعروضها مع الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي توجت فيها هي وفريقها بالميدالية الذهبية.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    7جيدين شاو (من نورث كارولاينا كوريج إلى جوثام)

    أغلى صفقة انتقال على الإطلاق بين ناديين في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات جاءت في منتصف عام 2025، عندما دفع جوثام 1,250,000 دولار (909,000 جنيه إسترليني) لضم جايدين شو. وبعد انضمامها إلى الدوري في منتصف موسم 2022، وهي في سن 17 عامًا فقط، خطفت شو الأنظار فورًا، لتصبح أصغر لاعبة تسجل في أول ظهور لها بالمسابقة عندما هزت شباك شيكاغو بقميص سان دييغو ويف. وواصل نجمها السطوع بقوة أيضًا، خاصة في موسم 2023 عندما فاز ويف بدرع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات.

    لكنها لم تبقَ على الساحل الغربي. ففي يناير 2025، انتقلت شو إلى نورث كارولاينا كوريج في واحدة من أعلى الصفقات قيمة في تاريخ الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات حتى ذلك الوقت، لكن ذلك الرقم تحطم لاحقًا في العام نفسه عندما دفع جوثام رسومًا قياسية على مستوى الدوري للتعاقد معها. وبعد بضعة أشهر، كانت شو تحتفل بأول تتويج لها بلقب الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات في مسيرتها، بعدما تألقت في المباراة النهائية للموسم خلال الفوز على واشنطن سبيريت.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    6أوليفيا سميث (من ليفربول إلى أرسنال)

    احتفظت جيرما بالرقم القياسي العالمي لرسوم انتقال في كرة القدم النسائية لمدة ستة أشهر، إلى أن جعل آرسنال أوليفيا سميث أول لاعبة تبلغ قيمة انتقالها مليون جنيه إسترليني في يوليو 2025. وكان آرسنال قد وقع ضحية سحر اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات في وقت سابق من العام، إذ قادت ليفربول إلى فوز غير متوقع، ولذلك لم تكن لديه أي أوهام بشأن موهبتها، إلى درجة أنه كان مستعدًا لدفع رسوم لم يسبق لها مثيل في كرة القدم النسائية من أجل الظفر بخدماتها.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    5ليزبيث أوفالي (تيجريس إلى أورلاندو برايد)

    حافظ انتقال سميث إلى آرسنال على الرقم القياسي العالمي في صفقات انتقالات اللاعبات لمدة تزيد قليلاً على شهر، قبل أن يدفع أورلاندو برايد رسوماً أكبر من ذلك لحسم التعاقد مع الموهبة المكسيكية أوفالي في أغسطس 2025. وكانت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً قد ارتبط اسمها سابقاً بكل نادٍ كبير في أوروبا، إذ أبدت كل من برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وريال مدريد وفولفسبورغ اهتمامها بها بعد تألقها اللافت مع تيغريس. لكن الفصل التالي من مسيرتها سيجري في الولايات المتحدة بدلاً من ذلك، بعدما وقعت مع بطلة NWSL وحاملة اللقب مقابل رسوم قياسية عالمية بلغت 1,5 مليون دولار (1,1 مليون جنيه إسترليني).

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4أليسا تومبسون (من أنخيل سيتي إلى تشيلسي)

    كانت هناك تقارير متباينة كثيرة بشأن قيمة الصفقة التي دفعها تشيلسي لضم أليسا تومسون في اليوم الأخير من سوق انتقالات الدوري الإنجليزي للسيدات في صيف 2025. في البداية، قالت ذا أثلتيك إنها جاءت أقل بقليل من حاجز المليون جنيه إسترليني، قبل أن تشير كل من ذا تلغراف وذا غارديان إلى خلاف ذلك. وفهمت الوسيلتان الأخيرتان أن الصفقة تمثل رقماً قياسياً للنادي بالنسبة إلى تشيلسي، متجاوزةً الرسوم التي دُفعت من أجل غيرما، وقالتا إنها قد ترتفع لتصبح رقماً قياسياً عالمياً، رغم أنها بدت في البداية أقل من المبلغ الذي دفعه أورلاندو برايد لضم ليزبث أوفايي.

    لكن عندما أصدر فيفا تقريره العالمي عن الانتقالات لعام 2025، في يناير 2026، وضع قيمة انتقال تومسون فوق قيمة انتقال أوفايي، مع إشارة ESPN وقت إبرام الصفقة الأولية إلى أنها قد ترتفع لتصل قيمتها إلى مليوني دولار (1.5 مليون جنيه إسترليني).

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    3كيرولين (مانشستر سيتي إلى برشلونة)

    من حيث قيمة الرسوم الأولية، تُعد صفقة انتقال كيرولين إلى برشلونة من مانشستر سيتي مقابل 1,25 مليون جنيه إسترليني (1,68 مليون دولار) ثالث أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية. وكانت الدولية البرازيلية قد انتقلت إلى إنجلترا فقط في يناير/كانون الثاني 2025، قادمة من نورث كارولاينا كوريج في دوري NWSL، لكنها كانت في طريقها إلى كتالونيا بعد 18 شهرًا فقط، بعدما أنفق برشلونة بسخاء لضم مهاجمة متعددة الأدوار عقب رحيل أليكسيا بوتياس وسالما بارايويلو.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2فيليشيا شرودر (من هاكن إلى ريال مدريد)

    عندما أكملت فيليسيا شرودر انتقالها من هاكن إلى ريال مدريد في صيف 2026، جرى الترويج لها على نطاق واسع باعتبارها صفقة قياسية عالمية. ومع ذلك، كان الرقم المطلوب تجاوزه يُشار إليه باستمرار على أنه انتقال أوفايي إلى أورلاندو برايد، في حين ذكرت عدة صحفيين، إلى جانب تقرير انتقالات صادر عن FIFA نفسه، أن انتقال غريس غيورو إلى لندن سيتي ليونيسيس كان أكبر من الصفقة التي نقلت الدولية المكسيكية إلى NWSL.

    وقال متحدث باسم هاكن لوكالة رويترز: "يستند ذلك إلى كون قيمة الصفقة أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 1.5 مليون دولار، وهو رقم قياسي أكده أورلاندو برايد في ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن قيمة هذه الصفقة تحديدًا ليست شيئًا نعلنه للعلن".

    وفي حين جرى في بعض الحالات تقريب قيمة الصفقة إلى 1.5 مليون يورو (1.3 مليون جنيه إسترليني/1.7 مليون دولار)، ذكرت وسائل إعلام سويدية أن قيمتها كانت في حدود 15 مليون كرونة سويدية، وهو ما يعادل نحو 1.35 مليون يورو (1.16 مليون جنيه إسترليني/1.56 مليون دولار).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1غريس غيورو (باريس سان جيرمان إلى London City Lionesses)

    سُجّل رقم قياسي جديد في انتقالات كرة القدم النسائية في يوم إغلاق سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي للسيدات في صيف 2025، بعدما دفع نادي London City Lionesses مبلغ 1,65 مليون يورو (1,43 مليون جنيه إسترليني/1,93 مليون دولار) لضم قائدة باريس سان جيرمان، غريس غيورو، إلى صفوفه قبل ظهوره الأول في دوري الأضواء. ويحظى London City بدعم من مليارات ميشيل كانغ، التي تملك أيضًا ليون، الغريم اللدود لباريس سان جيرمان، وقد أنفق النادي تلك الأموال بسخاء استعدادًا لظهوره الأول في الدوري الإنجليزي للسيدات.

    ونفى London City المزاعم التي تحدثت عن دفع رسوم قياسية عالمية لضم غيورو. لكن عدة صحفيين أفادوا بعكس ذلك، كما أن تقرير FIFA الرسمي العالمي للانتقالات، الذي صدر بعد بضعة أشهر، أدرج غيورو كأكبر صفقة انتقال دولية في كرة القدم النسائية الاحترافية في 2025، متقدمة على صفقات تومبسون، أوفالي وغيرما.