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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

ترجمه

تاريخ الأرقام القياسية في انتقالات اللاعبات: قائمة أغلى اللاعبات في كرة القدم النسائية

الكرة النسائية
غرايس غيورو
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
اوليفا سميث
أرسنال
N. Girma
راتشيل كوندانانجي
كايرا والش
تشيلسي للسيدات
اورلاندو بريد
باي إف سي
برشلونة للسيدات
دوري أبطال أوروبا للسيدات
الدوري الأمريكي للسيدات
ريال مدريد للسيدات
ترسيان
الدوري المكسيكي للسيدات
ليون للسيدات
مانشستر سيتي
مدريد للسيدات
هاكين للسيدات
سان دييغو
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
الدوري الإسباني للسيدات
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
لندن سيتي ليونيز
لودميلا دا سيلفا
سامانتا كوفي
J. Shaw
باريس سان جيرمان للسيدات
تيجريس أونال
انجيل سيتي
ليفربول
نورث كارولينا كوراج
سكاي بلو
هيوستون
بورتلاند
شيكاغو ريد ستارز
C. Hutton
C. Bethune
كانساس سيتي
واشنطن
C. Martinez
Olimpia

حطم كل من تشيلسي وأرسنال وأورلاندو برايد ولندن سيتي ليونيسس الرقم القياسي العالمي في عام 2025 وحده، في ظل تزايد الإنفاق في كرة القدم النسائية

مع استمرار نمو كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم، يتزايد أيضًا الرقم القياسي لرسوم الانتقالات في هذه الرياضة. في الواقع، في عام 2025 وحده، تم تحطيم الرقم القياسي العالمي لأعلى قيمة انتقال ما لا يقل عن أربع مرات. وهذا يعني أن المبلغ الذي دفعه نادي تشيلسي في صيف عام 2020 للتعاقد مع بيرنيل هاردر، والذي كان أعلى مبلغ في تاريخ كرة القدم النسائية آنذاك، أصبح الآن في مرتبة متأخرة على قائمة أغلى الانتقالات، ولم يعد حتى ضمن المراكز الثلاثين الأولى.

احتلت كيرا والش مكان هاردر وتصدرت تلك القائمة في صيف عام 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى، حيث كانت لاعبة خط الوسط الإنجليزية نفسها جزءًا من صفقة أغلى في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذن، ما هي أغلى صفقات الانتقالات في تاريخ كرة القدم النسائية؟ يقدم موقع GOAL تحليلاً لأغلى الصفقات التي شهدها هذا الرياضة حتى الآن...

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    15لودميلا (من فريق «شيكاغو ستارز» إلى فريق «سان دييغو ويف»)

    كانت النجمة البرازيلية لودميلا جزءًا مما قد يصبح ثاني أكبر صفقة انتقال داخل الدوري من حيث القيمة في تاريخ الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) في مطلع عام 2026، عندما انتقلت من فريق «شيكاغو ستارز» إلى فريق «سان دييغو ويف» مقابل مبلغ أولي قدره 800,000 دولار (582,000 جنيه إسترليني).

    وتبلغ هذه المهاجمة 31 عامًا، وهي شخصية معروفة في عالم كرة القدم النسائية، بعد أن قدمت أداءً رائعًا بشكل خاص مع نادي أتلتيكو مدريد في الفترة من 2017 إلى 2024، حيث سجلت 59 هدفًا في 137 مباراة بالدوري. وقد أقنعت هذه الأداءات نادي شيكاغو بتوقيع عقد معها لمدة ثلاث سنوات في منتصف موسم 2024.

    ومع ذلك، لم تبقَ مع الفريق سوى لموسم ونصف، قبل أن يتحرك نادي سان دييغو بعرض قد ترتفع قيمته إلى 1,000,000 دولار (727,000 جنيه إسترليني).

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  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    14سام كوفي (من بورتلاند ثورنز إلى مانشستر سيتي)

    بعد أن تصدر فريق مانشستر سيتي سباق اللقب في الدوري السوبر للسيدات بفارق كبير، دخل الفريق فترة الانتقالات في يناير 2026 ساعياً إلى تعزيز تشكيلته التي كانت بالفعل في وضع ممتاز، وقد نجح في ذلك بضم لاعبة خط الوسط ذات المستوى العالمي سام كوفي إلى صفوفه.

    وبعد أن أثبتت كوفي أنها واحدة من أفضل لاعبات خط الوسط رقم 6 في اللعبة مع كل من فريق بورتلاند ثورنز والمنتخب الأمريكي للسيدات، لم يكن مفاجئاً أن يكلف التعاقد معها نادي مانشستر سيتي مبلغاً قياسياً للنادي بلغ 650,000 جنيه إسترليني (875,000 دولار). وستكون هذه الصفقة مجدية على الفور إذا تمكنت من مساعدة الفريق على تجاوز خط النهاية والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لأول مرة منذ 10 سنوات.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    13راشيل كوندانانجي (من نادي مدريد CFF إلى نادي باي FC)

    قبل بضعة أسابيع فقط من انتقال باربرا باندا بصفقة مالية ضخمة إلى فريق «أورلاندو برايد»، أصبحت زميلتها في المنتخب الزامبي، راشيل كوندانانجي، أغلى لاعبة كرة قدم في العالم عندما انضمت إلى نادٍ آخر في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، وهو نادي «باي إف سي». وأثار هذا النادي الجديد ضجة كبيرة عندما دفع مبلغ 862,000 دولار (685,000 جنيه إسترليني) لجلبها إلى كاليفورنيا قادمة من نادي مدريد سي إف إف، الذي سجلت معه 33 هدفاً في 43 مباراة بالدوري.

    لم تصل كوندانانجي بعد إلى تلك المستويات في الولايات المتحدة، لكن «باي إف سي» بشكل عام لم يترك بصمة حقيقية في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) منذ انضمامه إلى الدوري في عام 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    12كيرا والش (من برشلونة إلى تشيلسي)

    عاد والش إلى إنجلترا في يناير 2025، عندما نجح تشيلسي في إبرام صفقة مثيرة لضم لاعب الوسط في آخر يوم من فترة الانتقالات. ورغم أن القيمة الأولية للصفقة قُدرت بنحو 460,000 جنيه إسترليني (572,000 دولار)، إلا أن المبالغ الإضافية والمكافآت كانت ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع المبلغ الإجمالي. وبحلول نهاية موسم 2024-2025، أفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن هذا ما حدث بالفعل، حيث دفع «البلوز» في النهاية 850,000 يورو (714,000 جنيه إسترليني/884,000 دولار) مقابل أحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعيين في العالم.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    11كلوديا مارتينيز (من نادي أوليمبيا إلى واشنطن سبيريت)

    كانت كلوديا مارتينيز واحدة من النجوم الصاعدات في عام 2025، بفضل أدائها المذهل في بطولة كوبا أمريكا، حيث سجلت ستة أهداف في خمس مباريات فقط مع منتخب باراغواي الذي لم يصل حتى إلى الدور نصف النهائي، مما أهّلها للفوز بجائزة الحذاء الذهبي عن عمر يناهز 17 عامًا فقط. 

    ومن المؤكد أن نادي «واشنطن سبيريت» أعجب أيضًا بما شاهده من هذه المهاجمة الشابة، فقام بالتعاقد معها بعد بضعة أشهر في يناير 2026. وأفادت شبكة ESPN أن النادي الذي يلعب في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) دفع مبلغًا ضخمًا قدره 950 ألف دولار للتعاقد معها قادمةً من نادي «أوليمبيا»، وذلك بعد أيام قليلة فقط من احتفال مارتينيز بعيد ميلادها الثامن عشر.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    10تارسيان (من فريق هيوستن داش إلى ليون)

    بعد موسم واحد فقط في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، أصبحت تارسيان ثاني أغلى لاعبة في التاريخ عندما وقع نادي ليون معها في فبراير 2025. وذكرت صحيفة «لوكيب» أن قيمة الصفقة الخاصة باللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا بلغت حوالي 960 ألف دولار (762 ألف جنيه إسترليني)، وهو رقم قياسي في الدوري الفرنسي للسيدات، وكان من شأنه أن يجعلها حاملة الرقم القياسي العالمي لو أن الصفقة تمت قبل بضعة أسابيع فقط.

  • Croix BethuneImagn

    9كروي بيثون (من فريق واشنطن سبيريت إلى فريق كانساس سيتي كارنت)

    انضمت لاعبتان أخريان إلى «نادي المليون دولار» في اليوم نفسه، خلال دقائق قليلة حافلة بالأحداث في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) يوم 11 فبراير، بدءًا من كروي بيثون. طلبت اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا، والتي حصلت على لقب أفضل لاعبة مبتدئة وأفضل لاعبة وسط في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) لعام 2024، الانتقال من فريق واشنطن سبيريت، الذي اختارها في المرتبة الثالثة في مسابقة اختيار اللاعبين الجدد قبل عامين، وانضمت إلى فريق كانساس سيتي كارنت مقابل مليون دولار (732 ألف جنيه إسترليني).

    حصلت بيثون على تكريم بالانضمام إلى التشكيلة الثانية في التصويت لاختيار أفضل 11 لاعبة في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) عام 2025، حيث ساعدت فريق «سبيريت» في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري، وكانت جزءًا من المنتخب الوطني النسائي للولايات المتحدة الذي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    8كلير هاتون (من نادي «كانساس سيتي كارنت» إلى نادي «باي إف سي»)

    قبل دقائق معدودة من الإعلان عن انتقال بيثون إلى نادي «ذا كارنت»، كشف النادي أن كلير هاتون، التي وصلت إلى المرحلة النهائية من جائزة «أفضل لاعبة مبتدئة» في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) لعام 2025، قد غادرت للانضمام إلى نادي «باي إف سي» في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليون دولار (805,000 جنيه إسترليني). وكانت اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا لاعبة أساسية في صفوف «كانساس سيتي» منذ انضمامها إلى الفريق الأول وهي في سن المراهقة، حيث ساعدت الفريق على الفوز بلقب «درع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات» (NWSL Shield) في عام 2025، وستنقل الآن مواهبها إلى كاليفورنيا قبل انطلاق الموسم الأول لإيما كوتس كمدربة لفريق «باي إف سي».

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    7ناعومي جيرما (من فريق «سان دييغو ويف» إلى «تشيلسي»)

    لكن هذا الرقم القياسي العالمي ذهب بدلاً من ذلك إلى ناومي جيرما، التي تعاقد معها نادي تشيلسي في يناير 2025 مقابل 883,000 جنيه إسترليني، وهو مبلغ يعادل 1,100,000 دولار، مما يجعلها أول لاعبة في كرة القدم النسائية تتجاوز قيمة صفقتها المليون دولار. وعلى الرغم من أنها تبلغ من العمر 24 عامًا فقط، فإن جيرما تُعتبر بالفعل على نطاق واسع واحدة من أفضل لاعبات خط الدفاع في العالم بأسره، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق. وهذه السمعة التي اكتسبتها خلال مواسمها الثلاثة الأولى في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) مع فريق سان دييغو ويف، وترسخت بالتأكيد بفضل أدائها مع المنتخب الأمريكي في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، التي فازت فيها هي وفريقها بالميدالية الذهبية.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    6جايدين شو (من فريق نورث كارولينا كوراج إلى فريق جوثام)

    جاءت الصفقة الأكثر ربحية على الإطلاق بين ناديين في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) في منتصف عام 2025، عندما دفع نادي «جوثام» مبلغ 1,250,000 دولار (909,000 جنيه إسترليني) مقابل التعاقد مع جايدين شو. بعد انضمامها إلى الدوري في منتصف موسم 2022، وهي في سن 17 عامًا فقط، جذبت شو الانتباه على الفور، وأصبحت أصغر لاعبة تسجل هدفًا في أول مباراة لها في المسابقة عندما سجلت هدفًا لصالح فريق سان دييغو ويف ضد شيكاغو. واستمر نجمها في التألق أيضًا، لا سيما في موسم 2023 عندما فاز فريق ويف بلقب درع الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL Shield).

    لكنها لم تبقَ على الساحل الغربي. في يناير 2025، انتقلت شو إلى فريق نورث كارولينا كوراج في واحدة من أكثر الصفقات قيمة في تاريخ الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات حتى ذلك الحين، لكن هذا الرقم تم تجاوزه لاحقًا في العام نفسه عندما دفع نادي جوثام مبلغًا قياسيًا في الدوري لضمها. وبعد بضعة أشهر، احتفلت شو بأول لقب بطولة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات في مسيرتها، حيث تألقت في المباراة النهائية للموسم في الفوز على فريق واشنطن سبيريت.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    5أوليفيا سميث (من ليفربول إلى أرسنال)

    احتفظت جيرما بالرقم القياسي العالمي لأعلى رسوم انتقال في كرة القدم النسائية لمدة ستة أشهر، إلى أن جعل أرسنال من أوليفيا سميث أول لاعبة تبلغ قيمة انتقالها مليون جنيه إسترليني في يوليو 2025. وكان «المدفعجية» قد وقعوا ضحية سحر اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق من العام، حيث قادت ليفربول إلى فوز غير متوقع، لذا لم تكن لديهم أي أوهام بشأن موهبتها، لدرجة أنهم كانوا على استعداد لدفع مبلغ لم يسبق له مثيل في كرة القدم النسائية لضمان خدماتها.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4أليسا طومسون (من أنجل سيتي إلى تشيلسي)

    تباينت التقارير كثيرًا حول المبلغ الذي دفعه نادي تشيلسي مقابل التعاقد مع أليسا طومسون في اليوم الأخير من فترة الانتقالات بدوري كرة القدم النسائي الإنجليزي (WSL) في صيف عام 2025. في البداية، ذكرت صحيفة «ذا أثليتيك» أن المبلغ لم يصل إلى عتبة المليون جنيه إسترليني، قبل أن تشير كل من صحيفتي «التلغراف»و«الغارديان» إلى عكس ذلك. ورأت الصحيفتان الأخيرتان أن الصفقة تمثل رقماً قياسياً للنادي بالنسبة لتشيلسي، متجاوزةً المبلغ الذي دُفع مقابل جيرما، وأشارتا إلى أنها قد ترتفع لتصبح رقماً قياسياً عالمياً، على الرغم من أنها بدت أقل مما دفعه نادي أورلاندو برايد مقابل ليزبيث أوفال في البداية.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    3ليزبيث أوفال (من فريق «تيغريس» إلى فريق «أورلاندو برايد»)

    احتفظ انتقال سميث إلى أرسنال بالرقم القياسي العالمي لانتقالات اللاعبات لمدة تزيد قليلاً عن شهر، قبل أن يدفع نادي أورلاندو برايد مبلغاً أكبر لتأمين خدمات النجمة المكسيكية أوفال في أغسطس 2025. وكانت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا قد ارتبط اسمها سابقًا بجميع الأندية الكبرى في أوروبا، حيث أبدى كل من برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وريال مدريد وفولفسبورغ اهتمامًا بها بعد أدائها المتميز مع فريق تيغريس. ومع ذلك، فإن الفصل التالي من مسيرتها المهنية سيبدأ في الولايات المتحدة، بعد أن وقعت مع حامل لقب الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) مقابل مبلغ قياسي عالمي قدره 1.5 مليون دولار (1.1 مليون جنيه إسترليني).

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2فيليسيا شرودر (من هاكن إلى ريال مدريد)

    عندما أتمت فيليسيا شرودر انتقالها من نادي هاكن إلى ريال مدريد في صيف عام 2026، وُصف هذا الانتقال على نطاق واسع بأنه رقم قياسي عالمي، حيث أفادت التقارير أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 15 مليون كرونة سويدية (1.16 مليون جنيه إسترليني / 1.56 مليون دولار).

    ومع ذلك، كان انتقال أوفال إلى فريق أورلاندو برايد يُشار إليه باستمرار باعتباره المعيار الذي يجب تجاوزه، في حين ذكر العديد من الصحفيين، بالإضافة إلى تقرير عن الانتقالات صادر عن الفيفا نفسها، أن انتقال غريس جيورو إلى فريق لندن سيتي ليونيس كان أكبر من ذلك الذي نقلت فيه اللاعبة الدولية المكسيكية إلى الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1غريس جيورو (من باريس سان جيرمان إلى لندن سيتي ليونيس)

    تم تسجيل رقم قياسي جديد في انتقالات اللاعبات في اليوم الأخير من فترة الانتقالات بدوري WSL صيف عام 2025، حيث دفع نادي «لندن سيتي ليونيس» مبلغ 1.65 مليون يورو (1.43 مليون جنيه إسترليني/1.93 مليون دولار) لضم قائدة فريق باريس سان جيرمان، غريس جيورو، إلى صفوفه قبل انطلاقه في الدوري الممتاز. يحظى نادي لندن سيتي بدعم مالي ضخم من ميشيل كانغ، التي تمتلك أيضًا نادي ليون، الغريم اللدود لباريس سان جيرمان، وقد أنفق النادي هذه الأموال بسخاء استعدادًا لانطلاقته في دوري WSL.

    ونفى نادي لندن سيتي الادعاءات التي تفيد بدفع مبلغ قياسي عالمي مقابل جيوورو. ومع ذلك، أفاد العديد من الصحفيين بالعكس، كما أدرج التقرير العالمي الرسمي للانتقالات الصادر عن الفيفا، والذي نُشر بعد بضعة أشهر، جيوورو كأكبر صفقة انتقال دولية في كرة القدم النسائية الاحترافية لعام 2025، متفوقةً على صفقات تومبسون وأوفال وجيرما.