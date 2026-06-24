تاريخ الأرقام القياسية في انتقالات اللاعبات: قائمة أغلى اللاعبات في كرة القدم النسائية

مع استمرار نمو كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم، يتزايد أيضًا الرقم القياسي لرسوم الانتقالات في هذه الرياضة. في الواقع، في عام 2025 وحده، تم تحطيم الرقم القياسي العالمي لأعلى قيمة انتقال ما لا يقل عن أربع مرات. وهذا يعني أن المبلغ الذي دفعه نادي تشيلسي في صيف عام 2020 للتعاقد مع بيرنيل هاردر، والذي كان أعلى مبلغ في تاريخ كرة القدم النسائية آنذاك، أصبح الآن في مرتبة متأخرة على قائمة أغلى الانتقالات، ولم يعد حتى ضمن المراكز الثلاثين الأولى.

احتلت كيرا والش مكان هاردر وتصدرت تلك القائمة في صيف عام 2022، لكن انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة لم يعد حتى ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى، حيث كانت لاعبة خط الوسط الإنجليزية نفسها جزءًا من صفقة أغلى في يناير 2025، عندما عادت إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي.

إذن، ما هي أغلى صفقات الانتقالات في تاريخ كرة القدم النسائية؟ يقدم موقع GOAL تحليلاً لأغلى الصفقات التي شهدها هذا الرياضة حتى الآن...