مقابلة مع ماركو تارديلي، بطل العالم عام 1982 مع المنتخب الإيطالي والمحلل الرياضي حالياً. تحدث لاعب الوسط السابق، في حوار مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، عن الوضع الحالي للمنتخب الإيطالي في سعيه للتأهل إلى كأس العالم، وقدم نصيحة لنيكولو باريلا على غرار ما فعله بيرزوت معه. وفيما يلي نص حديثه.
ترجمه
تارديلي إلى باريلا: «افعل الأشياء ببساطة، ولا تبالغ. ثلاثة أشهر سيئة لا تغير مسار مسيرتك المهنية. وعلى إنتر أن يمنحه إجازة لمدة شهر»
نصيحة لباريللا
"هل يمر باريللا بفترة صعبة هذه الأيام؟ لا يمكن للمرء أن يكون دائمًا في أفضل حالاته. هناك مواسم أو لحظات أصعب من غيرها. كان ذلك يحدث لي أيضًا. إرهاق جسدي وعقلي، ودوافع أخرى، ولا تعرف دائمًا السبب. لكن ثلاثة أشهر سيئة لا تغير مسار مسيرة مهنية. عليك فقط التحلي بالصبر وتذكر ما قاله لي بيرزوت في الأرجنتين. لن أنسى ذلك أبدًا. كان ذلك في أواخر مايو 1978، وكنتُ محطماً حرفياً. لم أكن أستطيع إنجاز حتى أبسط الأمور. استبدلني بيرزوت في مباراة ودية قبل كأس العالم في الأرجنتين. قلتُ له وأنا مكتئب: "يا مدرب، أفهم أنك لم تعد تثق بي. اتركني خارج التشكيلة إن شئت...". أجاب على الفور: "ماركو، لا تقل هراءً. إذا لم تستطع فعل شيء آخر، فمرر الكرة لزميلك". كان يقصد: افعل الأشياء البسيطة، لا تبالغ. ثم سارت الأمور كما نعلم، مع منتخب وطني كان أفضل حتى من ذلك الذي شارك في عام 1982. مع منتخب أيرلندا الشمالية، قام بالأشياء السهلة لأنه لاعب ذكي. ثم، لو كنت في مكان إنتر، بعد كأس العالم سأمنحه شهرًا كاملًا من الراحة. هذا يكفي للتعافي".
كأس العالم
«سوف نذهب إلى كأس العالم، أنا متأكد من ذلك.البوسنة ليست في مستوى إيطاليا. وحتى لو لم يكن لدينا منتخب قوي، أشعر أننا سنحقق إنجازات عظيمة. كنت قد قلت ذلك أيضاً قبل عام 2006: منتخب ليبي كان يذكرني بإيطاليا في عهد بيرزوت عام 1982، فضيحة «كاليوبولي»، والتشاؤم، والجميع ضدنا، وضع صعب. أنا معجب بإيطاليا الحالية وأعجب بغاتوزو. لقد شكل فريقاً متماسكاً. يستدعي الشباب، من إسبوزيتو الذي لم يعد جديداً، إلى بيسيلي وباليسترا. لنتذكر روسي وكابريني في الأرجنتين. من سيفوز بكأس العالم؟ أنا أخشى البرازيل بقيادة أنشيلوتي".
جاتوسو
«كان غاتوسو لاعباً في فريقي تحت 21 عاماً. كان كما هو اليوم: شاب جاد وكريم، ودائم التواجد لخدمة الفريق. هو أيضاً ألقى عليّ نفس الخطاب الذي كنت قد وجهته إلى بيرزوت بعد استبداله في مباراة ودية. "يا مدرب، عليّ أن أتحدث إليك...". ثم قال: "إذا لم تكن تثق بي...". لم أدعه يكمل: "أنت مجنون، رينو!"، أجبتُه. كان يبذل كل ما لديه، كان يرتدي القميص الأزرق، وكان يتمتع بالشخصية والطابع، وكان مهمًا جدًا في الفريق. أضيف أن كرمه، وحقيقة أنه كان في كل مكان، يطارد كل شيء وكل شخص، كانت تخفي صفاتهالتي لم تكن سيئة. من الناحية الفنية، كان أفضل مما كان يُعتقد. فريق لا بد أن يكون فيه غاتوسو دائمًا".