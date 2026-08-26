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زهيرة عادل

عندما تكيل "بيئة الهلال" بمكيالين ويزيد الوليد بن طلال "الاستفزاز".. إذًا أنتم لا تعرفون علي البليهي جيدًا!

فقرات ومقالات
مقال رأي
الهلال
علي البليهي
دوري روشن السعودي

القاصي والداني أصبح يتعاطف مع وضع صاحب الـ36 عامًا في الهلال..

"طاح الفأس بالرأس" .. مثل شعبي سعودي شهير، كلما سمعته مؤخرًا يتبادر إلى ذهني على الفور حال المدافع الدولي علي البليهي، فبعدما كان يتمتع بثقة كبيرة شبه مطلقة في الهلال، أتته الصدمة قوية مؤخرًا.


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الصدمات كانت متتالية على البليهي؛ من تخاذل النادي في إعلان تجديد عقده بشكل رسمي خلال موسم 2024-25، خوفًا من رد فعل الجماهير، إلى إعارته لنادي الشباب في شتاء 2026، وصولًا لتحويله حاليًا إلى التدريبات الانفرادية في صيف 2026 تمهيدًا للاستغناء عنه.

كل تلك الصدمات أتت بعد تصريح شهير أطلقه صاحب الـ36 عامًا في أبريل 2025، وخلال ظهوره عبر برنامج "نادينا"، حيث قال بثقة كبيرة: "سألعب في التشكيل الأساسي لنادي الهلال، الموسم القادم أيضًا؛ سواء استمر المدرب جورج جيسوس أو رحل، وسواء زاد عدد اللاعبين الأجانب أم لا".

لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فمستواه لم يسعفه سواء مع الهلال والشباب حتى خسر فرصة المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 إلا أن حديثنا هنا لن يكون عن مستواه الذي قاده للوصول لهنا بعدما كان المدافع الأول في السعودية، إنما عن طريقة إدارة الزعيم لملفه..


  • قصة قصيرة حزينة

    إن أخذت جولة في حساب علي البليهي عبر "سناب شات" تجده بين الحين والآخر ينشر فيديوهات أو صورًا لالتزامه بقرار التدريب الانفرادي الذي فرضه عليه الهلال، على إثر خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.

    البليهي ليس باللاعب الذي يلعب على عاطفة الجمهور بـ"صعبانيات"، إنما ينشر تلك الفيديوهات من باب المرح تارةً والجد تارةً أخرى، دون الخروج بأي رسالة إسقاط على "سوء معاملة" النادي له.

    لكن القاصي والداني، حتى من كان يهاجمه من جمهور الهلال سابقًا إثر تراجع مستواه، أصبح يتعاطف معه، خاصةً وأن قرار النادي بتهميشه انفراديًا ما هو إلا لإجباره على التنازل عن بعض مستحقاته المالية، كما أكد أكثر من إعلامي.



    عقد المدافع الدولي مع القلعة الزرقاء ممتد لنهاية يونيو 2027، والهلال يريد توقيع مخالصة مالية معه بقيمة أقل مما ينص عليها العقد، وعندما رفض البليهي، كان القرار إجباره على التدريبات الانفرادية الصباحية، واللاعب مجبر على الالتزام بالقرار تجنبًا لمنح النادي أي ثغرة لشكواه أمام اللجان المختصة ومن ثم احتمالية ضياع حقوقه المالية .. هذا ما يقال عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي من الجماهير "قصة قصيرة حزينة"!

    المثير للاستغراب أكثر أن الهلال لا يخالف فقط لوائح لجنة الاحتراف التي تمنع الضغط على اللاعبين بهذه الطريقة، بل يخالف أيضًا لوائح وزارة الموارد البشرية، التي تمنع العمل تحت أشعة الشمس في الصيف، حفاظًا على صحة العاملين، بينما يتدرب البليهي في درجات حرارية مرتفعة للغاية!



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  • استعراض الأمير الوليد يزيد الاستفزاز

    محاولة الضغط على البليهي للتنازل عن جزء من مستحقاته المالية بتوقيع مخالصة بأقل مما ينص عليه العقد، لم تتوقف عند حد استفزازه بالتدريبات الانفرادية فقط، ولا بالصفقات التي يبرمها الهلال مع لاعبين أجانب برواتب ضخمة، لا تضاهي ما يطلبه للموافقة على الرحيل، إنما الاستفزاز جاء كذلك بطريقة "غير مباشرة" من مالك النادي الأمير الوليد بن طلال..

    الأمير الوليد بن طلال استحوذ في أبريل الماضي، على 70% من ملكية نادي الهلال، حتى قبل تلك الخطوة، كان هو الممول الأول لعدد كبير من صفقات الزعيم من "ماله الخاص" بعيدًا عن صندوق الاستثمارات أو خزينة النادي.

    وقبل عشرة أيام تقريبًا، خرج مستعرضًا مكاسب شركته الخاصة "المملكة القابضة"، إذ ارتفعت أصولها إلى 100 مليار ريال سعودي، بينما يترك علي البليهي يعاني الأمرين في تدريبات صباحية.

    أمام هذا الاستفزاز "غير المباشر"، وجه المحامي خالد الشعلان سؤال بسيط إلى الأمير الوليد بن طلال، فكتب: "أمام هذه الأرقام الضخمة – ما شاء الله – لماذا لا يُسلم البليهي حقوقه البسيطة بدلًا من التمارين الانفرادية المخالفة م/ 6/10 من عقده وفق لائحة الاحتراف؟" .. وإلى الآن الجميع في انتظار رد مالك الهلال!



  • بيئة الهلال تكيل بمكيالين!

    اعتقد أن الجميع يتفق على أن "بيئة" الهلال واحدة – إن لم تكن الأولى – من أفضل بيئات العمل من بين الأندية السعودية.

    هذه ليست مجرد شعارات، بل تظهر حتى من علاقة اللاعبين الأجانب بالنادي بعد سنوات من الرحيل، ولعل أبرز مثال على ذلك في السنوات الأخيرة المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، لكن الصورة ليست وردية بالكامل، بل يبدو أن الهلال يكيل بمكيالين في هذا الجانب..

    جيل علي البليهي الذي قضى تسعة أعوام داخل القلعة الزرقاء هو من يؤكد ذلك، وحتى من قبله تظهر بعض الحكايات التي تشكك في قدرة مسؤولي الزعيم ممن تعاقبوا على النادي في التعامل مع ملفات اللاعبين المحليين، لن نذكر أسماء الجميع، لكن المثال الأوضح من بين هؤلاء هو سلمان الفرج .. هذا القائد التاريخي الذي رفع عشرات البطولات مع الهلال، وجد نفسه يرحل في يوليو 2024، ببيان اعتبره الجمهور "مُهينًا لتاريخه"، كُتب به: "الهلال يتفق مع قائده سلمان الفرج على عدم إكمال مشواره مع الفريق".



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  • الهلال لا يعرف البليهي جيدًا!

    ختامًا، لا أحد حتى الآن يعرف ما ستؤول إليه تلك "الحرب الباردة" بين الهلال وعلي البليهي، لكن بالنظر لشخصية الأخير، فضغوطات النادي لن تضطره للتنازل..

    عرفنا صاحب الـ36 عامًا بأنه واحد من أكثر اللاعبين "عندًا" في الملاعب السعودية، فلم يكن ناجحًا لامتلاكه مهارة خاصة أو قدرات فردية، بل بعقليته التي اتفق معها البعض واختلف معها آخرون وشخصيته المختلفة كذلك، لكن المحصلة النهائية كانت لصالحه بحفاظه على مكانه في التشكيل الأساسي للزعيم على مدار سنوات مهما تعاقبت الأسماء على النادي.

    والآن يأتي الهلال محاولًا إجباره على شيء لا يريده؟، ربما كان البليهي ليفعل لو أن النادي قد قدّر من رحلوا عنه من أبناء جيله بطريقة مناسبة، لكن الغالبية رحلت وكأنهم لم يمروا يومًا على النادي، وهذا ربما يزيده "عندًا" وتمسكًا بالحصول على كامل مستحقاته المالية!



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