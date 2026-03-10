Goal.com
Piero Hincapie Myles Lewis-Skelly Arsenal GFXGetty/GOAL

بييرو هينكابي هو بالفعل بطل أرسنال المفضل لدى الجماهير - فما هو مكان مايلز لويس-سكيلي في مستقبل الغانرز؟

خرج أرسنال من فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 كأحد الفائزين المتوقعين. لم يتنافسوا مع ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في جلب النجوم، لكنهم عززوا تشكيلتهم بما يكفي من اللاعبين المتميزين حتى لا يتأثروا بشدة في حالة تعرضهم لأزمة إصابات أخرى هذا الموسم. تعثرت حملة 2024-25 إلى حد كبير بسبب انخفاض مستوى اللاعبين خارج التشكيلة الأساسية.

مع اقتراب الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات، بدا أن أرسنال قد أنهى أعماله. وصل كيبا أريزابالاغا ومارتن زوبيمندي وكريستيان نورغارد ونوني مادويكي وكريستيان موسكيرا وفيكتور جيوكيريس وإيبيريشي إيزي مقابل 250 مليون جنيه إسترليني (334 مليون دولار) قبل الإضافات. ولكن مع اقتراب موعد انتهاء فترة الانتقالات، كان لدى المدير الرياضي الجديد أندريا بيرتا والمدير الفني ميكيل أرتيتا هدف آخر في أذهانهم.

كان بييرو هينكابي، لاعب باير ليفركوزن، القادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن وحتى الظهير الجناح، مرتبطًا لفترة وجيزة بتوتنهام، بينما كانت هناك أيضًا تلميحات عن اهتمام ليفربول وأتلتيكو مدريد به في الماضي القريب. شعر أرسنال أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمق في الدفاع، فدخل في المنافسة ووافق على صفقة إعارة مع خيار الشراء.

الآن، عشية مباراة الغانرز في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع ليفركوزن، هناك تقارير تفيد بأن أرسنال سيقوم بتفعيل بند الشراء بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) في عقد اللاعب الإكوادوري الدولي. كل الأطراف المشاركة مباشرة في الصفقة ستكون رابحًا، ولكن ماذا عن أولئك الذين تأثروا سلبًا، أي خريج الأكاديمية والمفضل لدى الجماهير مايلز لويس-سكيلي؟

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    الانفصال

    أدت أزمة الإصابات التي عانى منها أرسنال في موسم 2024-25 إلى إهدار الموسم بالكامل. ومع ذلك، احتل الغانرز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز ووصلوا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2009، ولكن هذا كان كل ما يمكنهم التباهي به من منظور الفريق.

    على صعيد اللاعبين، كان ظهور لويس-سكيلي كلاعب في الفريق الأول نجاحًا كبيرًا. أصبح بطلاً بين مشجعي أرسنال بعد أن حصل على بطاقة صفراء قبل أن يشارك في أول مباراة له في التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي، بعد أن نقل رسالة إلى الحارس ديفيد رايا لإضاعة الوقت. أدى ذلك إلى سؤال إرلينج هالاند عن هوية هذا المراهق.

    بحلول ديسمبر 2024، انتقل لويس-سكيلي من لاعب احتياطي إلى لاعب أساسي في مركز الظهير الأيسر. لم يتمكن ريكاردو كالافيوري، الذي تم التعاقد معه في الصيف، من الحفاظ على لياقته البدنية، كما سئم أرتاتا من أولكسندر زينشينكو، الذي كان أيضًا لاعبًا غير موثوق به من الناحية البدنية. أصبح لويس-سكيلي لاعبًا أساسيًا وشارك في 39 مباراة خلال عامه الأول كلاعب كبير.

    كانت هناك بعض اللحظات التي لا تُنسى على طول الطريق. في المباراة العكسية ضد سيتي، التي انتهت بهزيمة ساحقة 5-1، قلد لويس-سكيلي احتفال هالاند بالزين، بينما كان أحد أفضل اللاعبين في كلا الفريقين خلال مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي خرج فيها أرسنال من ريال مدريد. تم ترشيحه بسرعة للانضمام إلى منتخب إنجلترا، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفًا في أول مباراة له مع المنتخب.

    • إعلان
  • Riccardo Calafiori Piero HincapieGetty Images

    الترتيب الهرمي المنسدل

    قصة لويس-سكيلي في موسم 2025-26 لم تكن ناجحة على الإطلاق. لم يشارك سوى في مباراتين أساسيتين في الدوري الإنجليزي الممتاز - وشارك لمدة 33 دقيقة فقط في عام 2026 - حيث تم استخدامه بشكل أساسي في ثلاث مسابقات أخرى لفريق أرسنال.

    أمضى أرتاتا النصف الأول من الموسم مستخدمًا كالافيوري كظهير أيسر أساسي، وهو ما كان مخططًا له في موسم 2024-25 قبل أن يتعرض لإصابات مختلفة أبعدته عن الملاعب.

    قال أرتيتا عن كالافيوري في نوفمبر: "لقد كان مستقرًا للغاية، وقدم بعض العروض الرائعة. إنه مساهم كبير في ما نقوم به دفاعيًا أيضًا. يقدم لنا الكثير في الهجوم بفضل موقعه وتهديده. يواصل إحداث الفوضى في صفوف الخصم".

    لكن الإيطالي وجد نفسه يدخل ويخرج من غرفة العلاج مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، مما فتح الشاغر في مركز الظهير الأيسر مرة أخرى. هذه المرة، كان هينكابي هو الذي حصل على الموافقة.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "مهيمن للغاية"

    أولئك الذين لديهم مشجعين لأرسنال في حياتهم سيعرفون أن هينكابي كان في حالة جيدة مؤخرًا بسبب الطريقة التي تم وصفه بها. ادعى الكثيرون أن الإكوادوري "يتمتع بروح القتال"، بينما قال آخرون "إنه غبي ومتحمس، لأنه أحيانًا يكون غبيًا ولكنه دائمًا متحمس"، وهكذا دواليك. يمكنك أن تتخيل الصورة.

    المهم هو أن هينكابي يمثل النوع الجديد من لاعبي أرسنال في عهد أرتاتا، وهو لاعب يجمع بين المهارة الفنية والعدوانية البدنية والقوة الذهنية.

    "لقد قضى وقتًا أطول مع الفريق. سلسلة من المباريات التي ربما يكون فيها في حالة بدنية أفضل بكثير. لقد كان مهيمنًا للغاية في جميع الأعمال الدفاعية"، قال أرتاتا مؤخرًا عن هينكابي.

    "إنه يفهم ما نريده في الجانب الهجومي بشكل أفضل، جميع الكرات الثابتة، جميع الجوانب المتعلقة بنموذج اللعب الذي نتبعه. إنه محبوب جدًا بين اللاعبين، يمكنك أن ترى ذلك من طريقة تفاعلهم وردود أفعالهم معه. أنا سعيد جدًا لأنه يظهر ذلك".

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-GERMAN-CUP-LEVERKUSEN-CELEBRATIONAFP

    لحظة الدائرة الكاملة

    نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لديه قواعد أكثر تساهلاً بشأن اللاعبين المعارين الذين يواجهون أنديتهم الأصلية، فإن هينكابي مؤهل لمواجهة ليفركوزن يوم الأربعاء. ستكون هذه أول عودة له إلى بايرنارينا، حيث ساعد ليفركوزن على الفوز بأول لقب له في الدوري الألماني في عام 2024، ومن المتوقع أن تكون هذه المناسبة عاطفية للغاية.

    وقال هينكابي عند رحيله الصيف الماضي: "لقد أعطتني الفترة التي قضيتها في باير 04 الكثير، ليس فقط كلاعب كرة قدم. لقد نمت ثقتي بنفسي ونضجي في ليفركوزن، وهنا تعلمت ما يمكن تحقيقه بالعمل الجاد والالتزام". "لن أنسى أبدًا دعم جميع الموظفين والمشجعين في باير 04 وأتمنى للنادي كل التوفيق لمستقبل ناجح مستمر".

    من جانبه، أشاد المدير الرياضي سيمون رولفيس بهينكابي كلاعب وشخصية يجب أن يحترمها ليفركوزن لكل ما قدمه وما يمثله.

    وقال رولفيس: "بييرو هينكابي هو مثال بارز على مفهومنا المتمثل في تطوير اللاعبين الشباب ذوي المواهب المتميزة ليصبحوا محترفين يمكننا من خلالهم تحقيق أهدافنا، وفي الوقت نفسه ترسيخ مكانتهم في قمة العالم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية". "لقد نجحنا أيضًا في اتباع هذا المسار مع بييرو، الذي يريد الآن إثبات نفسه في بيئة مختلفة. بالنظر إلى الوقت الرائع الذي قضيناه معًا في ليفركوزن، نتمنى له كل التوفيق في المستقبل بقلب حزين".

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "يجب أن نقدم أداءً جيدًا على مستوى النادي"

    بينما يستعد هينكابي لتلقي التكريمات الغزيرة من والديه/ناديه السابق، لا بد أن هذه الفترة غريبة بالنسبة إلى لويس-سكيلي. فقد فاز فريق طفولته باللقب الرباعي، لكن تأثيره على حملة الفريق كان ضئيلاً للغاية حتى الآن. مع بقاء ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم، تتلاشى آماله في الانضمام إلى منتخب إنجلترا بسرعة، بعد عام واحد فقط من ظهوره كركيزة محتملة للثلاثة أسود.

    أرسل توماس توخيل تحذيرًا علنيًا إلى لويس سكيلي في أكتوبر الماضي، قبل شهر من استبعاده من منتخب إنجلترا: "أن تكون مجرد مواطن صالح في المعسكر لن يكون كافيًا على مدار العام. كان لاعبًا جيدًا جدًا في المعسكر، وزميلًا جيدًا جدًا في المعسكر. لكن كونك زميلًا جيدًا في المعسكر قد لا يكون كافيًا للبقاء معنا طوال العام. عليك أن تؤدي بشكل منتظم على مستوى النادي.

    "في المعسكر الأخير، حصل على التقدير، وكنت مقتنعًا بأننا يجب أن نعتني به ونرشحه لأننا ساعدنا في تسريع مسيرته المهنية. كانت هذه مسؤوليتنا بعد أن استدعيناه الموسم الماضي. لذا نحن متمسكون بهذا. كان الآن جزءًا من معسكر ناجح للغاية، لذا يحصل على المكافأة على ذلك. لكن إذا كنت تتذكر، لم يكن جزءًا من تشكيلة الـ 20 لاعبًا في المباراة في صربيا.

    "ومع ذلك، كان سلوكه رائعًا، حتى لو لم يكن جزءًا من التشكيلة. كان تدريبه وموقفه ودعمه للاعبين على أرض الملعب رائعًا وعلى أعلى مستوى. إنه أحد اللاعبين الذين يستفيدون من هذا القرار، من التمسك بنفس التشكيلة، لكن الأداء [مع أرسنال] سيكون عاملاً رئيسيًا في الشهر المقبل. كما يستفيد من قرب المعسكرات ومن أن [آخر معسكر] كان قبل ثلاثة أسابيع".

    بعد أن استبعده توخيل، قدم أرتيتا رسالة دعم. "عندما تنظر إلى عمره، وما حققه بالفعل، تجد أنه رائع. لذا لا تنظر إلى اللحظة [السيئة] التي تمر بها، لأنها ربما تحدث لسبب وجيه ولا يمكنك رؤيته اليوم"، قال قبل أن يواصل الحد من دقائق لعب لويس-سكيلي إلى حد أكبر.

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    لا تزال هناك أمل؟

    ربما يكون المعنى الضمني لرسالة أرتاتا هو أن لويس-سكيلي لا يجب أن يشعر بالضغط لضرورة اللعب بنفس القدر الذي لعب به في موسمه الأول. ربما كان ذلك أمرًا نادرًا بسبب حجم مشاكل الإصابات التي عانى منها أرسنال. ربما تكون النظرة طويلة المدى هي أن التطور ليس خطيًا وأن هناك متسعًا من الوقت للعب لويس-سكيلي، خاصة في نادٍ مثل أرسنال الذي يفخر باستخدام المواهب المحلية على مستوى النخبة.

    في وقت سابق من هذا الموسم، أفادت التقارير أن لويس-سكيلي كان يعمل عن كثب مع المدرب المساعد غابرييل هاينز، الذي كان لاعبًا في مركز الظهير الأيسر لمنتخب الأرجنتين ومانشستر يونايتد، على جوانب مختلفة من لعبه، بما في ذلك التمريرات العرضية وأفضل طريقة للدخول إلى مناطق الهجوم. ومع ذلك، هناك نقطة دخول محتملة أخرى له للعودة إلى الفريق.

    خلال مسيرته في أكاديمية أرسنال، كان لويس-سكيلي لاعب وسط ديناميكي. كان يحب التغلب على اللاعبين بالمرور والتمرير وتقدم الكرة بنفسه في الملعب كلما سمحت الفرصة بذلك. في التشكيلة الحالية للفريق الأول، يحتل زوبيمندي (الأول) وديكلان رايس (الثالث) المرتبة الثالثة في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في الدقائق مع أرسنال هذا الموسم، حيث تجاوز كلاهما 3000 دقيقة بالفعل. النظرة الأكثر تفاؤلاً هي أنهم بحاجة إلى الراحة، بينما يقول المتشائمون إنهم اللاعبون الأكثر عرضة لخطر الإصابة الخطيرة. في كلتا الحالتين، هذا طريق يمكن أن يفتح الباب أمام لويس-سكيلي.

    مع اقتراب عيد ميلاده العشرين في سبتمبر، فإن الوقت في صالح لويس-سكيلي. من السابق لأوانه أن يصاب بالذعر، حتى لو كان ذلك يعني تفويت فرصة المشاركة في كأس العالم هذا الصيف. ستكون هناك المزيد من الفرص لتمثيل إنجلترا، ولا ينبغي أن يكون ذلك شاغله الرئيسي في هذه المرحلة من مسيرته المهنية الشابة.

    لا يوجد سبب يمنع لويس-سكيلي وهينكابي من التعايش في نفس فريق أرسنال أو حتى في نفس التشكيلة. يمكنهما صنع التاريخ معًا.

