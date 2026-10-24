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"آلة حرب" .. بيولي يتغنى بفترته في النصر وكريستيانو رونالدو

ستيفانو بيولي
انتقالات
فيورنتينا
ميلان
زلاتان إبراهيموفيتش
كريستيانو رونالدو
ميروسلاف كلوزه
أوليفر جيرو
سايمون كيير
النصر
دوري روشن السعودي

عاد المدرب إلى الحديث بعد انتهاء مغامرته القصيرة في فلورنسا

ستيفانو بيولي يكسر حاجز الصمت، إذ مرّ قرابة عام على آخر تصريحات المدرب، منذ الخامس من نوفمبر 2025 عندما كان قد أُقيل حديثًا من قِبل فيورنتينا. ومنذ ذلك الحين لم يُدلِ بأي تصريحات ولم يدرّب أي فريق آخر: "لكنني لم أنتهِ بعد، ما زال لديّ الكثير لأقدّمه".

يروي بيولي قصته في مقابلة مطوّلة مع كوريري ديلو سبورت، يتحمّل فيها المسؤولية عمّا حدث في فلورنسا ويكشف عن طموحاته للمستقبل.

  • "في فلورنسا كان الخطأ خطئي"

    نبدأ من التجربة الأحدث، تلك مع فيورنتينا التي انتهت في غضون أسابيع قليلة بالإقالة. بيولي لا يمنح نفسه أي أعذار: "لا، لا ذرائع. المسؤولية كانت شبه حصرية عليّ. لطالما اعتقدت أنه عندما لا تسير الأمور على ما يرام لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على المدرب، ومع ذلك في هذه الحالة أتحمّلها. لقد حزنت بشدة لأنني عدت إلى فلورنسا بكثير من الحماس، كثير من الطاقة، كثير من الثقة. ربما كان هذا بالذات هو الخطأ، بمعنى أن الكثير من الطاقة والكثير من الثقة قاداني إلى المبالغة في تقدير بعض الأمور، رفعتُ سقف التوقعات كثيرًا فانسحقنا".

    يقول إنه كان ولا يزال مرتبطًا بأجواء فلورنسا. وهو لا يدين قرار النادي: "أعتقد أنها كانت إقالة عادلة في تلك اللحظة، خصوصًا في المباراة الأخيرة أمام ليتشي حيث لم نُظهر أي رد فعل. أنا لم ألقِ اللوم أبدًا على الآخرين، لطالما نظرت في داخلي وتعلّمت من المواقف السلبية أكثر مما تعلّمت من الإيجابية. في فلورنسا تواصلت بشكل سيئ أيضًا، أعلم ذلك، إذ شجّعت توقعات أكثر مما ينبغي".

    كما أنه لا يلقي اللوم على دانييلي برادي، المدير الرياضي السابق لفيورنتينا الذي دفع الثمن هو الآخر: "لم تساورني أبدًا أي شكوك حول نزاهة دانييلي. كما يحدث غالبًا، هناك نادٍ يقترح لاعبين على المدرب والمدرب الذي يقول نعم أو لا. أحيانًا يفعل المرء ما بوسعه. أردنا تطوير الفريق مع مرور الوقت. لم يكن بإمكاننا فعل كل شيء في أول فترة انتقالات".

    وبشأن إنهاء العلاقة مع فيورنتينا، يوضّح بخصوص الأموال التي تنازل عنها: "الحقيقة أنني أبرمت فسخًا بالتراضي بعد الإقالة، لأنه كان إقالة، وتنازلت عن سنة من العقد".

  • "لم أنتهِ بعد"

    في العشرين من أكتوبر أتمّ عامه الحادي والستين، والبعض يصفه بأنه "منتهٍ"، لكن بيولي يرفض هذا الوصف ويردّ بقوة: "أنا لست منتهياً على الإطلاق. صحيح أن تجربتي الأخيرة لم تكن ناجحة، لكنني أشعر بأنني شاب من الداخل وما زلت قادراً على تقديم الكثير. بالطبع، هذا هو عالم كرة القدم، فمواقع التواصل الاجتماعي تمنح أوصافاً عاطفية. يكفي تحقيق انتصارين لتصبح غير منتهٍ".

    لا رغبة لديه في التوقف ("لطالما كررت أنني سأبقى في الملاعب حتى سن السبعين. وبعدها سنرى")، لكن من أين يمكنه الانطلاق مجدداً؟ "أضع في اعتباري أيضاً الاحتراف خارج البلاد، لكنني أودّ البقاء في إيطاليا. أرغب في إثبات شيء ما هنا. تلقيت عروضاً كثيرة من الخارج، لكن ليس من إسبانيا وإنجلترا وفرنسا. في إيطاليا هناك بعض الأمور، لكن ليست بهذه القوة"، يجيب المدرب في حديثه لصحيفة كوريري ديلو سبورت.

  • ميلان واللقب

    يستعرض بيولي بعض محطات مسيرته، ولا بد أن يصل الحديث إلى القمة التي بلغها في مشواره، أي ميلان: "خضت تجارب متعددة قدّم فيها الفريق أداءً رائعاً. كان عامي الأول مع لاتسيو رائعاً، وكذلك الأول مع بولونيا، ثم، بالطبع، مع ميلان، كانت السنوات الثلاث أو الأربع الأولى ذات مغزى حقيقي. في ميلان كنت قد بلغت مرحلة من النضج والاكتمال...".

    لكن ماذا بقي لدى المدرب من لقب الدوري مع ميلان؟ "الكثير. لقد كان تتويج مسيرتنا، وقد ترك لي قبل كل شيء علاقات رائعة مع اللاعبين. تحدثت معهم قبل أيام أيضاً، وهنأوني بعيد ميلادي. كانت تجربة مليئة فعلاً بالمشاعر والإشباع، لكن أيضاً بالصعود والهبوط، فأجواء ميلانيلو أجواء خاصة حقاً. وكان دعم ريكي (ماسارا) وباولو (مالديني) أساسياً".

    متى أدرك أن ميلان سيحقق اللقب؟ "عندما فزنا في روما على لاتسيو، فالطاقة التي كنا نبذلها في الملعب، كنا نطلق شيئاً قوياً، وفي ميلانيلو اعتقدنا أنه قد يكون فعلاً موسمنا".

    في التتويج كان للاعبَين خبيرَين دور مهم، وهما زلاتان إبراهيموفيتش وسيمون كاير: "بدأنا نطمح إلى اللقب في يناير عندما وصل زلاتان وكاير، وهما قائدان مختلفان تماماً. زلاتان بحضوره القوي، قائد بشخصيته وبدنه، غيّر عقلية الفريق، الذي كان الأصغر سناً في تاريخ الفائزين باللقب، وبالتالي لم يكن معتاداً على العمل بهذا الهدف. لقد رفع مستوى التدريبات والتركيز، ومنح الفريق عقلية. أما سيمون فقائد صامت، كان يتحدث مع اللاعبين كلٍّ على حدة. عمل المدرب يصبح أسهل بوجود لاعبين كهؤلاء، فالفوز أبسط عندما تملك شخصيات من هذا النوع".

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  • من كريستيانو رونالدو إلى كلوزه وجيرو وإبراهيموفيتش

    في النصر، أتيحت لبيولي الفرصة للعمل مع كريستيانو رونالدو: "تجربة رائعة. إذا لم تتعامل مع كريستيانو فلن تدرك مدى عظمته. إنه محترم جدًا، ولديه هوس بأن يبقى البطل المذهل الذي هو عليه. لنقل إنني دربته، لكنني قبل كل شيء رافقته في إدارة كريستيانو ابن الأربعين عامًا. ساعاته الأربع والعشرون كلها مسخّرة من أجل الأداء النهائي: يستيقظ في السادسة والنصف، يتناول الفطور، العلاج الطبيعي، تمارين القوة، والاهتمام بكل التفاصيل. آلة حرب. يتدرب كثيرًا، لديه أساليبه الخاصة، ولا يمكنك أن تحرمه من العمل على القوة. على المستوى البدني يفعل أشياء لا يستطيع غيره النجاح فيها. ما زال قادرًا على الانطلاق، ولديه قفزة تسمح له بالبقاء في الهواء عشر ثوانٍ أكثر من أي شخص آخر".

    لكن عندما يُسأل عن أقوى لاعب دربه، لا يساوره أي شك: "ميرو كلوزه، قوي جدًا. وجيرو، بطل من الناحيتين الفنية والأخلاقية، أولي يجمع الأمرين معًا. يصنع الروح الجماعية والأجواء. على عكس زلاتان الذي يتمتع بشخصية صلبة وغاضبة ومثيرة للانقسام، ينقل أولي هدوءًا مطلقًا، وأي محترف هو... دائمًا على سرعة 100 في الساعة، مع أي إصابة طفيفة، وكان لديه الكثير منها. زلاتان، بالتأكيد، يتمتع بذكاء فوق المتوسط، على المستوى الكروي بوضوح. هناك زلاتان العلني، الشخصية، وذاك الذي يكون في غرفة الملابس".

    وحول إبراهيموفيتش تحديدًا يروي لصحيفة كورييري ديلو سبورت حكاية: "أتذكر أنه عندما وصل إلينا، حضر إلى ميلانيلو في السابعة مساءً، كنت أنا وهو فقط، وكان يعاني من ألم في الركبة، كالعادة. التقينا في مكتبي، نظر في عينيّ وقال: ’أنت المدرب، أنا اللاعب، أنا أحترمك، تحدث معي بوضوح وسأكون دائمًا إلى جانبك‘. وهكذا كان. مرة واحدة فقط حدث بيننا خلاف، وكان خطئي أنا، لأنني لم أتحدث معه".