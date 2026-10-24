"آلة حرب" .. بيولي يتغنى بفترته في النصر وكريستيانو رونالدو

يستعرض بيولي بعض محطات مسيرته، ولا بد أن يصل الحديث إلى القمة التي بلغها في مشواره، أي ميلان: "خضت تجارب متعددة قدّم فيها الفريق أداءً رائعاً. كان عامي الأول مع لاتسيو رائعاً، وكذلك الأول مع بولونيا، ثم، بالطبع، مع ميلان، كانت السنوات الثلاث أو الأربع الأولى ذات مغزى حقيقي. في ميلان كنت قد بلغت مرحلة من النضج والاكتمال...".
لكن ماذا بقي لدى المدرب من لقب الدوري مع ميلان؟ "الكثير. لقد كان تتويج مسيرتنا، وقد ترك لي قبل كل شيء علاقات رائعة مع اللاعبين. تحدثت معهم قبل أيام أيضاً، وهنأوني بعيد ميلادي. كانت تجربة مليئة فعلاً بالمشاعر والإشباع، لكن أيضاً بالصعود والهبوط، فأجواء ميلانيلو أجواء خاصة حقاً. وكان دعم ريكي (ماسارا) وباولو (مالديني) أساسياً".
متى أدرك أن ميلان سيحقق اللقب؟ "عندما فزنا في روما على لاتسيو، فالطاقة التي كنا نبذلها في الملعب، كنا نطلق شيئاً قوياً، وفي ميلانيلو اعتقدنا أنه قد يكون فعلاً موسمنا".
في التتويج كان للاعبَين خبيرَين دور مهم، وهما زلاتان إبراهيموفيتش وسيمون كاير: "بدأنا نطمح إلى اللقب في يناير عندما وصل زلاتان وكاير، وهما قائدان مختلفان تماماً. زلاتان بحضوره القوي، قائد بشخصيته وبدنه، غيّر عقلية الفريق، الذي كان الأصغر سناً في تاريخ الفائزين باللقب، وبالتالي لم يكن معتاداً على العمل بهذا الهدف. لقد رفع مستوى التدريبات والتركيز، ومنح الفريق عقلية. أما سيمون فقائد صامت، كان يتحدث مع اللاعبين كلٍّ على حدة. عمل المدرب يصبح أسهل بوجود لاعبين كهؤلاء، فالفوز أبسط عندما تملك شخصيات من هذا النوع".