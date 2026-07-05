بين الفراعنة والفايكنج والاستعمار: صلاح وهالاند وشرقي بدأوا العادة في المونديال والمزيد في الطريق.. ماذا تعني كل قبعة؟!

خطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار في المونديال عندما احتفل مرتديًا غطاء الرأس الفرعوني المعروف بالنمس عقب فوز بلاده الدراماتيكي على أستراليا بركلات الترجيح.

ويعود تاريخ هذا الغطاء إلى عصر الدولة القديمة في مصر حيث كان رمزًا مقدّسًا للسلطة الملكية والسيادة الإلهية.

ويصنع النمس من الكتان الفاخر المطوي بعناية ليغطي الرأس بالكامل مع طيات متماثلة تستقر على الكتفين تعبيرًا عن القوة والسيادة ويقترن برأس الكوبرا الملكي من الأعلى لحماية الفرعون.

وجاء هذا الاحتفال ليربط الإنجاز الرياضي الحديث بالإرث الحضاري القديم لمصر مؤكّدًا امتداد الهوية الفرعونية في الحاضر أمام الملايين من مشاهدي كرة القدم حول العالم.



