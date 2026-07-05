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علي رفعت

بين الفراعنة والفايكنج والاستعمار: صلاح وهالاند وشرقي بدأوا العادة في المونديال والمزيد في الطريق.. ماذا تعني كل قبعة؟!

فقرات ومقالات
باراجواي ضد فرنسا
باراجواي
فرنسا
كأس العالم
أستراليا ضد مصر
أستراليا
مصر
البرازيل ضد النرويج
البرازيل
النرويج
إرلينج هالاند
محمد صلاح
ريان شرقي

أسرار التيجان الثلاثة التي ظهرت.. وغيرها مما لم يظهر بعد!

تحول كأس العالم 2026 إلى كنف ثقافي مبهر استعرضت فيه الشعوب هوياتها وتاريخها العريق من خلال أغطية الرأس التقليدية التي ارتداها اللاعبون والجماهير في البطولة الحالية.

 ولم تعد المستطيلات الخضراء مجرد ساحات للتنافس الرياضي المحض بل صارت مسارح عالمية تبرز التنوع الثقافي الفريد وتعزز التواصل بين الأمم. 

وظهر هذا بشكل مكثف عقب الانتصارات الحاسمة في الأدوار الإقصائية حيث عبر نجوم الكرة العالمية عن فخرهم بحضارات بلادهم عبر قبعات وأغطية رأس تحمل دلالات تاريخية عميقة تروي قصصًا من الماضي المشرق وتفتح الباب لاستكشاف قبعات أخرى قد تظهر في نسخ قادمة حال صعود منتخباتها أو تظل غير معروفة لجماهير اللعبة حول العالم.


  • غطاء النمس الفرعوني لمحمد صلاح من منتخب مصر

    خطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار في المونديال عندما احتفل مرتديًا غطاء الرأس الفرعوني المعروف بالنمس عقب فوز بلاده الدراماتيكي على أستراليا بركلات الترجيح.

    ويعود تاريخ هذا الغطاء إلى عصر الدولة القديمة في مصر حيث كان رمزًا مقدّسًا للسلطة الملكية والسيادة الإلهية.

    ويصنع النمس من الكتان الفاخر المطوي بعناية ليغطي الرأس بالكامل مع طيات متماثلة تستقر على الكتفين تعبيرًا عن القوة والسيادة ويقترن برأس الكوبرا الملكي من الأعلى لحماية الفرعون.

     وجاء هذا الاحتفال ليربط الإنجاز الرياضي الحديث بالإرث الحضاري القديم لمصر مؤكّدًا امتداد الهوية الفرعونية في الحاضر أمام الملايين من مشاهدي كرة القدم حول العالم.


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  • قبعة البيكورن النابليونية لريان شرقي من منتخب فرنسا


    ظهر اللاعب الفرنسي ريان شرقي محتفلًا بوضع قبعة عسكرية تاريخية تُعرف بالبيكورن على رأسه عقب الفوز في ملعب فيلادلفيا على باراجواي. 

    وتطورت هذه القبعة في أواخر القرن 18 وصُنعت من لباد فراء القندس لمقاومة الطقس القاسي، وارتبطت القبعة تاريخيًّا بالإمبراطور نابليون بونابرت الذي كان يرتديها بشكل عرضي مميز في المعارك ليعرفه جنوده وسط دخان المدافع. 

    وأثار هذا الاحتفال تفاعلًا واسعًا نظراً للأصول الجزائرية للاعب والدلالات السياسية والتاريخية المرتبطة بالإمبراطورية الفرنسية والذاكرة الاستعمارية مما جعل القبعة ساحة معركة تتقاطع فيها الرياضة بالتاريخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


  • خوذة الفايكنج ذات القرون لإيرلينج هالاند من منتخب النرويج


    احتفل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بالفوز على كوت ديفوار مرتديًا خوذة الفايكنج المعدنية ذات القرون البارزة وسط تفاعل جماهيري صاخب شمل محاكاة حركة التجديف في سفنهم الطويلة على أرض الملعب.

    ورغم أن محاربي الفايكنج لم يرتدوا خوذات بقرون في المعارك الحقيقية لمنع تشابكها مع الأسلحة إلا أن هذه الصورة ترسخت في الثقافة الشعبية طوال سنوات.


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    قبعة السومبريرو لجماهير منتخب المكسيك 


    سجلت قبعة السومبريرو المكسيكية حضورًا طاغيًا وكثيفًا في المدرجات وبين الجماهير رغم عدم ظهورها على رؤوس اللاعبين داخل المستطيل الأخضر. 

    وتعد هذه القبعة ذات الحواف العريضة رمزًا ثقافيًا أصيلًا يعكس الجذور الزراعية وتراث الفرسان في المكسيك وتصنع عادة من القش أو اللباد لحماية الوجه من أشعة الشمس الحارقة.

    وأضفت الجماهير المكسيكية بتلك القبعات الضخمة والملونة طابعًا احتفاليًا مبهجًا زاد من حيوية المدرجات وكرس الهوية اللاتينية في البطولة المقامة بتنظيم مشترك لتثبت السومبريرو مجددًا أنها أحد أشهر سفراء الثقافة المكسيكية في المحافل الرياضية الكبرى.


  • تيجان قبائل الأشانتي الذهبية في غانا


    تصنع تيجان الأشانتي في غانا يدويًا من أقمشة فاخرة مزينة بزخارف خشبية مغطاة بالذهب الخالص، وتحمل بعض الرموز الفلسفية ذات الدلالات التي تعبر عن القوة وحماية الملك من الأخطار.

    رغم مشاركة غانا في النسخة الحالية من البطولة إلا أن تلك القبعة لم يتم رصدها عن طريق عناصر النجوم السوداء أو حتى جماهيرهم.


  • قبعة أوتجيكايفا لنساء قبيلة الهيريرو في ناميبيا


    تصنع قبعة أوتجيكايفا الخاصة نساء الهيريرو في ناميبيا من القماش وتكون عريضة تشبه قرون البقر، دمجتها النساء مع أزياء المستعمر الألماني لتتحول من أداة قمع إلى رمز للمقاومة تخليدًا لصمود القبيلة.


  • رجال الشعر المستعار لقبائل الهولي في بابوا غينيا الجديدة

    يرتدي رجال الهولي قبعات ضخمة تصنع من شعرهم الطبيعي بعد طقوس نمو صارمة، وتزين بريش الطيور لاستخدامها في المعارك والاحتفالات بغرض إظهار القوة.


  • قبعة البومبين لنساء التشوليتا في بوليفيا

    ترتدي نساء السكان الأصليين في بوليفيا قبعة البومبين المصنوعة من اللباد الصلب، تبنتها النساء قديمًا لتصبح اليوم رمزًا للهوية والمقاومة الثقافية والاقتصادية وتحدد طريقة ارتدائها حالتهن الاجتماعية.

    المثير للسخرية أن بداية ذلك التقليد كان عن طريق الخطأ، حيث وصلت شحنة من القبعات التي تم تعديلها خصيصًا لاحقًا لتتناسب مع الثقافة في بوليفيا وارتدتها السيدات.


  • قبعة الأك كالباك البيضاء في قيرغيزستان

    تصنع قبعة الأك كالباك في قيرغيزستان يدويًا من اللباد الصوفي بشكل يحاكي القمم الجليدية، وتعد رمزًا وطنيًا يمثل عناصر الحياة الأساسية وتاريخ الرعاة.


  • قبعة النون كواي ثاو المسطحة في فيتنام


    تتميز قبعة النون كواي ثاو الفيتنامية بتصميم مسطح وواسع يصنع من سعف النخيل والحرير الفاخر، وارتبطت تاريخيًا بنساء الطبقات العليا والمطربات وتعد رمزًا لتقديس قوى الطبيعة.


  • قبعة الإيسيتشولو لمتزوجات قبائل الزولو في جنوب إفريقيا


    تتخذ قبعة الإيسيتشولو لمتزوجات الزولو شكلًا أسطوانيًا ينسج من القطن، تطورت من تصفيفة شعر تاريخية لتصبح إعلانًا صريحًا عن الزواج ورمزًا للاحترام والفخر بالجذور الأفريقية، وظهرت بالفعل في كأس العالم 2010.


  • قبعة الكوكوشنيك النسائية في روسيا

    تتخذ قبعة الكوكوشنيك الروسية النسائية شكل هالة مرتفعة ترصع بالأحجار الكريمة، وتعتبر رمزًا للخصوبة وألهمت تصميمات الأزياء العالمية لسنوات، وقد ظهرت في الملاعب في 2018 عندما أقيمت البطولة في روسيا.


  • قبعة السومبريرو فويلتياو في كولومبيا


    تعد قبعة السومبريرو فويلتياو في كولومبيا تحفة نسيج يدوية أبدعتها مجتمعات الزينو من ألياف القصب، وتتميز بتناقض لوني فريد وأنماط هندسية تعكس النشاط اليومي ودورة الحياة.