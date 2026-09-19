AFP
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بينهم رافينيا.. ديكو يؤكد الاقتراب من تجديد عقود ثلاثة نجوم في برشلونة!
ثلاثة تجديدات معززة للبلوجرانا
يتحرك برشلونة بسرعة لتأمين نواة فريقه الأول وأبرز مواهب أكاديمية لا ماسيا. وخلال الجمعية العمومية للنادي، أعلن ديكو أن تقدمًا كبيرًا قد تحقق في المفاوضات مع رافينيا وبيرنال وإسبارت. ويمثل هذا الثلاثي القيادة الحالية ومستقبل العملاق الكتالوني في آنٍ واحد، إذ يتوق النادي إلى تفادي أي غموض بشأن التزاماتهم طويلة الأمد.
وتأتي هذه الأنباء بمثابة رسالة نوايا قوية من إدارة برشلونة التي عملت بلا كلل خلف الكواليس لإدارة الوضع المالي الحساس للنادي مع الحفاظ على القدرة التنافسية داخل الملعب. وقد أثمر هذا الاستقرار نتائجه على الفور، إذ قدّم برشلونة بداية موسم مبهرة، بفوزه في جميع مبارياته الست الأولى في الدوري الإسباني وتسجيله 28 هدفًا، إلى جانب فوزه على فينورد في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا. وقد أبرز عرض ديكو أن هذه التجديدات جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على النجاح طويل الأمد.
- AFP
رافينيا يلتزم بمستقبل طويل الأمد
ربما تكون أهم الأخبار بالنسبة للفريق الأول في الوقت الراهن هي تمديد عقد الجناح البرازيلي رافينيا. فقد أصبح اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً شخصية لا غنى عنها بالنسبة لهانزي فليك، وهو يرتدي حالياً شارة القيادة، وهو دور دعّمه بمستوى مذهل، إذ سجّل 11 هدفاً وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات فقط بجميع المسابقات هذا الموسم. وأكّد ديكو أنه تم التوصل الآن إلى اتفاق للإبقاء على لاعب ليدز يونايتد السابق في كتالونيا حتى عام 2030، ما يضيف عامين إلى اتفاقه السابق الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2028.
وفي حديثه عن تطورات المفاوضات، كان ديكو صريحاً بشأن مدى قرب الاتفاق من التوقيع الرسمي. ووفقاً لما نقلته موندو ديبورتيفو، قال المدير الرياضي: «نحن قريبون جداً من تجديد عقد رافينيا. يمكنني أن أقول هنا، علناً، إننا اتفقنا بعد ظهر أمس على تجديد عقد رافينيا لسنوات إضافية. أعتقد أن رافا سيبقى معنا خلال السنوات الأربع المقبلة.»
نجوم لا ماسيا الصاعدون على أعتاب تمديد عقودهم
وإلى جانب لاعبي الفريق الأول، أكد ديكو أيضًا أن اثنين من أكثر المواهب الشابة الواعدة في النادي، وهما بيرنال وإسبارت، على وشك التوقيع على عقود محسّنة. ويُتوقع أن يمدد بيرنال، الذي لفت الأنظار كلاعب وسط مسترجع بعد خوضه سبع مباريات وتقديمه تمريرتين حاسمتين في مختلف المسابقات هذا الموسم، إقامته حتى عام 2031. وفي غضون ذلك، يستعد الظهير إسبارت للسير على نهج التزام رافينيا عبر التوقيع على عقد يمتد حتى عام 2030.
وشرح ديكو فلسفة النادي فيما يتعلق بخريجي الأكاديمية، معترفًا بصعوبة الموازنة في إدارة هذا الكم الكبير من المواهب. وقال موضحًا: «كل لاعب شاب يحلم باللعب للنادي، لكن لا يمكنهم جميعًا التواجد فيه. لدينا حقوق عليهم كي نتمكن من الحفاظ على السيطرة.»
- Getty Images Sport
ديكو يشيد بالأساطير
كما توقّف المدير الرياضي عند تأثير رحيل النجوم، مُقدّماً إشادة كبيرة بروبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل إلى شيكاغو فاير هذا الصيف، وماركوس راشفورد، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد بعد فترة إعارة ناجحة الموسم الماضي. وتحدّث ديكو بوضوح عن إسهامات المهاجمَين، قائلاً: "قدّم لنا راشفورد مستوى رائعاً من الأداء الموسم الماضي، بينما يُعدّ ليفاندوفسكي أسطورة للنادي وأفضل مهاجم في الأعوام الخمسة عشر الماضية".
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