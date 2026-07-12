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بيلينجهام يكشف دور والدته في عدم إيقافه قبل نصف نهائي كأس العالم
الأم هي الأعلم بالنسبة لبطل «الأسود الثلاثة»
دخل بيلينجهام مباراة ربع النهائي وهو في موقف حرج من الناحية الانضباطية، مدركًا أن الحصول على بطاقة صفراء أخرى سيؤدي إلى إيقافه تلقائيًا عن الجولة التالية، ومع ذلك، تمكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من اجتياز هذه المواجهة المحتدمة وسط رطوبة فلوريدا دون أن يتلقى أي بطاقة صفراء، ويعزو هذا الانضباط إلى نصائح والدته التي تلقاها على مدار الأسبوع.
وفي حديثه بعد صافرة النهاية، أوضح لاعب الوسط قائلاً: "كانت أمي تقول لي طوال الأسبوع أن أراقب كلامي، وأراقب تدخلاتي، وأراقب تعابير وجهي، وأراقب عواطفي. لذا نعم، أعتقد أنها حثتني طوال الأسبوع على توخي الحذر من تلك البطاقة الصفراء. ولأكون صادقاً، عندما تلعب بالطريقة الصحيحة، ويجب الإشادة بالحكم الذي كان رائعاً، فإنه لا يزال يسمح لك بالتواصل بطريقة محترمة. الكثير من الحكام لا يسمحون لك بذلك. لذا أعتقد أنه عندما أحقق التوازن الصحيح، ويكون هناك حكم مستعد للاستماع، يصبح الأمر أسهل بكثير. وفي النهاية، كانت مجرد مباراة كرة قدم تنافسية للغاية، ولحسن الحظ تمكنت من تجاوزها."
- Getty Images Sport
السباق على «الحذاء الذهبي» يشتد في ميامي
وبصرف النظر عن نجاحه في الجانب الانضباطية، كان بيلينجهام، كما كان متوقعًا، هو اللاعب الذي صنع الفارق على أرض الملعب. فقد ساهم هدفيه في المباراة ضد النرويج في تعادله مع القائد هاري كين برصيد ستة أهداف في البطولة، مما رسخ مكانته كمرشح قوي للفوز بالكرة الذهبية، وجعله متأخرًا بهدفين فقط عن المتصدرين كيليان مبابي وليونيل ميسي.
اعترف النجم الشاب السابق في بيرمنجهام سيتي بأن مستواه الحالي يبدو وكأنه قصة خيالية. وقال بيلينجهام عندما سُئل عما إذا كان يتوقع إحداث مثل هذا التأثير: "ربما يتجاوز ذلك قليلاً، لأكون صادقاً. أنا شاب واثق من نفسي، لكنني لا أعتقد أن المرء يخلد إلى النوم ليلاً وهو يحلم بمباريات كهذه. من الرائع أن أؤثر في المباراة وأساعد فريقي. لكن يا إلهي، يا له من جهد يبذله هؤلاء اللاعبون هناك. أنا فخور جدًا بالطريقة التي يواصلون بها القتال، بغض النظر عن المواقف التي نجد أنفسنا فيها".
بيلينجهام يرد على الانتقادات توخيل
على الرغم من الفوز، قدم المدرب توماس توخيل تقييمًا صريحًا بشكل مفاجئ للأداء، ووصف الأداء بأنه «مهمل». وأعرب المدرب الألماني عن إحباطه من المستوى الفني للفريق في ميامي، لكن بيلينجهام ردّ برفض هذا الرأي، ملمحًا إلى أن المدرب ربما لا يدرك صعوبة المهمة المطروحة.
وقال بيلينجهام: «ربما لا يعرف كيف يكون اللعب في مثل هذه الظروف ضد إرلينغ هالاند، و[مارتن] أوديغارد، و[أنطونيو] نوسا، و[ألكسندر] سورلوث. هذه ليست فريقًا يسهل مواجهته. لذا، أعتقد أننا حاولنا خلق أجواء إيجابية. يجب أن نواصل ذلك مع اقترابنا من الدور نصف النهائي. لا أستطيع أن أشيد باللاعبين بما فيه الكفاية. لن تفوز بكل مباراة بمجرد تمرير الكرة وإجراء ألف تمريرة. أحيانًا عليك الفوز بأسلوب غير نظيف، وقد فعلنا ذلك مرة أخرى الليلة".
- Getty Images Sport
ميزة نفسية قبل المواجهة مع الأرجنتين
جاء الفوز على النرويج بنمط مشابه لانتصار إنجلترا على المكسيك في دور الـ16، لكن بيلينجهام يعتقد أن المرونة النفسية التي أظهرها الفريق في ربع النهائي كانت على مستوى آخر. وسلط الضوء على قدرة الفريق على التعامل مع الانتكاسات في أجواء البطولة باعتبارها أهم ما يمتلكه الفريق.
واختتم قائلاً: «انقسمت المباراة إلى العديد من الجوانب المختلفة». "كما تعلمون، بعضها تقني وتكتيكي، وبالنسبة لي، فإن أهمها هو الجانب النفسي وكيفية التعامل مع الانتكاسات، وكيفية التعامل مع المحن. وقد أظهر هذا الفريق مرة أخرى أنه قادر على ذلك، وهذه مهارة وسمة قيّمة حقاً يجب امتلاكها عند الوصول إلى هذه المرحلة من البطولة".
تستعد إنجلترا الآن لمواجهة الأرجنتين بقيادة ميسي في إعادة لإحدى أكثر المنافسات شهرة في كرة القدم الدولية.
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