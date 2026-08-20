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Frank Lampard Jude Bellingham Chelsea Real MadridGetty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

ترجمه

خاص | بسبب فينيسيوس ومبابي .. نجم ريال مدريد السابق يشكك في تحول بيلينجهام إلى "لامبارد الجديد"!

حصريًا
جود بيلينجهام
ريال مدريد
الدوري الإسباني
فرانك لامبارد
جوزيه مورينيو
إسبانيول ضد ريال مدريد

نجم ريال مدريد السابق يبدي رأيه في الأمر

ساعد جوزيه مورينيو ذات مرة في تحويل فرانك لامبارد إلى أفضل لاعب وسط هدّاف في كرة القدم العالمية، لكن هل يمكنه تكرار هذا الإنجاز مع جود بيلينجهام؟

أوضح أسطورة ريال مدريد، ستيف ماكمانامان، لـ"جول" لماذا يواجه أحد نجوم المنتخب الإنجليزي تحديات يفرضها زميلاه كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور عندما يتعلق الأمر بمحاكاة أيقونة إنجليزية أخرى.

  • لامبارد تألق مع مورينيو في تشيلسي

    في عام 2004، وبعد أن نصّب نفسه "المميز"، تولى مورينيو زمام الأمور في تشيلسي عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد ورث عدداً من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم، وضم الكثير غيرهم بفضل مالك ملياردير وهو رومان أبراموفيتش. وكان لامبارد من بين الموجودين بالفعل في صفوف ستامفورد بريدج.

    وقد هزّ الشباك في 19 مناسبة خلال الموسم الأول لمورينيو على رأس القيادة، قبل أن يبلغ حاجز الـ20 هدفاً ويحافظ على تلك المعايير على مدار خمسة مواسم متتالية، ليسجل في نهاية المطاف 211 هدفاً بمجمل مسيرته مع تشيلسي على مدار 13 عاماً و648 مباراة.

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  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    ماذا عن بيلينجهام؟

    لقد وضع لامبارد معياراً للاعبين الذين ساروا على خطاه، ومنهم بيلينجهام خريج أكاديمية بيرمينجهام. وقد سجّل صاحب الـ23 عاماً المميز 23 هدفاً عقب انتقاله إلى سانتياجو برنابيو في عام 2023، محققاً لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

    وقد تراجعت أرقامه منذ ذلك الحين، إذ لم تهتز الشباك سوى ثماني مرات في الموسم الماضي خلال فترة عصفت بها الإصابات، لكنه نجح في تسجيل سبعة أهداف في كأس العالم 2026 وهو يعمل الآن تحت قيادة مورينيو، وسط تكهنات حول دوره مع المدرب البرتغالي.

  • هل يسير على خطى لامبارد؟

    وعندما سُئل عمّا إذا كان بإمكان بيلينجهام أن يصبح نسخة ثانية من لامبارد بالنسبة لمورينيو، بحكم أنه يلعب في مركز صناعة لعب أكثر تقدماً، قال ماكمانامان، الذي كان يتحدث إلى جول عبر شبكة ESPN عبر Disney+، التي ستبث أولى مباريات مورينيو في الليجا بعد عودته إلى القيادة يوم السبت المقبل عندما يحل ريال مدريد ضيفاً على إسبانيول: «أعتقد أنه فعل ذلك في عامه الأول، أليس كذلك، لكن الوقت وحده كفيل بأن يخبرنا، لأنه في العام قبل الماضي تراجع قليلاً إلى الخلف، ولم يسجل الكثير من الأهداف.

    «أعتقد أنه مع قدوم كيليان تغيّر دوره، لكن ما إذا كان جوزيه سيرغب في أن يلعب هذا الدور هذا العام، فعلينا الانتظار لنرى. يبدو أنه يريد أن يشرك كيليان وفينيسيوس جونيور و[يان] ديوماندي، وستكون تلك هي النقطة الكبرى في نهاية المطاف، ما إذا كانت المساحة متاحة كي يشكّل جود ذلك الرباعي الهجومي.

    «أعتقد أنه في الليجا، وفي بعض المباريات، سيتمكن من النجاح بذلك الرباعي الهجومي، وسيندفع إلى الأمام، وسيسجّل جود الأهداف بالتأكيد لأن ذلك ما يريد فعله، وهو يحب مهاجمة تلك المساحات بالوصول المتأخر، فلنأمل أن يحدث ذلك. لكن علينا جميعاً أن ننتظر ونرى.

    «أعتقد أن المعضلة الأكبر هي استخراج أفضل ما لدى كيليان ولدى فيني جونيور، ومعرفة أين يرغب كلاهما في اللعب، لأننا نعلم، ولا يتعين عليك سوى مشاهدة كأس العالم، أن كليهما يحب الانتقال نحو الجهة اليسرى وكلاهما يحب التمركز على اليسار، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة من ستكون مهمته البقاء في وسط منطقة الجزاء والبقاء في وسط الملعب، لأن كليهما يحب التحرك باتجاه الكرة.

    «كلاهما ليس رأس حربة. أعلم أنهم اشتروا لاعباً شاباً، [كارلوس] إسبي، الذي سجّل هدفين بالفعل في فترة الإعداد، وهو رأس حربة، وجونزالو جارسيا الذي أصبح الآن في فولهام كان رأس حربة.

    «فيني جونيور وكيليان ليسا كذلك، فرغم كل الأهداف التي سجّلاها، فهما ليسا من طراز المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء. لذا ربما سيكون على جود أن يقوم بذلك التوغل داخل منطقة الجزاء، لكنني أنتظر لأرى ما سيفعله خوسيه وما سيغيّره خوسيه وكيف سيساعدهم خوسيه على اللعب، لأنه إذا كان لديك يان ديوماندي يمرر الكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، فمن سيكون هناك ليسددها برأسه، إذ تعلم أن كيليان وفيني ليسا بارعين في الكرات الهوائية؟ أنا مهتم حقاً بهذا الجانب مما سيفعله ريال مدريد.»

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  • Jude Bellingham Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

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    يمتلك بيلينجهام كل المقومات التي سمحت للامبارد بأن يصبح أحد أكثر لاعبي خط الوسط رهبةً في العالم، إذ يعتمد أسلوب لعبه بالكامل على الطاقة العالية والوصول إلى الثلث الأخير من الملعب في التوقيت المناسب لتقديم مساهمة حاسمة.

    وسيحتاج ريال مدريد منه أن يعود إلى تسجيل المزيد من الأهداف هذا الموسم، وأن يقترب من حاجز الـ20 مرة أخرى، إذ يسعى الفريق إلى انتزاع السيطرة المحلية من غريمه في الكلاسيكو برشلونة، فيما يطارد أيضاً لقبه الأوروبي رقم 16 القياسي.

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