"على البعض الشعور بالخجل" .. لاعب ليفربول السابق :بيلينجهام "المتغطرس" أفضل من صلاح "الذي لا يدافع"

ورداً على سؤال حول تلك الثقة الراسخة، التي تجسدت في احتفاله الشهير بعبارة «من غيري» خلال بطولة يورو 2024، قال لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق ميرفي — في حديثه بالتعاون مع BetWright — لموقع GOAL: "إنه لاعب كرة قدم رائع من حيث أدائه الشامل، وقدراته البدنية، ومهاراته الفنية، ولياقته البدنية. إنه يمتلك كل شيء، لكنه يتمتع أيضًا بتلك العقلية الرائعة والثقة بالنفس التي نادرًا ما تراها في اللاعبين الشباب على مر السنين. ربما ستيفن جيرارد، أو [واين] روني، أو مايكل أوين، هم من تمتعوا بهذه الصفات.

"لقد أثبت ذلك على مدار سنوات. ما يفعله الآن لا يفاجئني. حتى في بطولة أمم أوروبا، عندما لعبنا بشكل سيئ، كان هو النجم الوحيد. كنت حاضراً في مباريات كان هو من يحاول صنع الفارق فيها — فقد سجل الهدف بالركلة الخلفية المزدوجة والضربة الرأسية في المباراة الأولى ليحقق لنا الفوز.

"يمتلك شيئًا لا يتمتع به سوى عدد قليل جدًّا من اللاعبين، وهو التوازن بين الموهبة الرائعة والعقلية المذهلة والثقة بنفسه. وجدت الأمر غريبًا، ويمكنني أن أعود بالذاكرة إلى المقابلات التي أجريتها عندما سُئلت عن مشاركة بيلينجهام في التشكيلة الأساسية أم لا وإمكانية دخول روجرز بدلًا منه.

"وجدت الأمر مضحكًا بعض الشيء. ليس لأن روجرز ليس لاعبًا رائعًا، لكن مستويات بيلينجهام من عالم آخر، وقد أثبت ذلك في البطولات الكبرى.

"في الواقع، حتى لو استبعدنا كرة القدم الدولية، فإن الذهاب إلى مدريد وتحقيق ما حققه في ذلك الموسم هو أمر لا يقل عن كونه مذهلاً، قبل أن يتراجع نوعًا ما بسبب الإصابات.

"إذا كان لائقًا بدنيًّا، فسيلعب. ولا يهم في أي مركز أيضًا. في الواقع، لا يهم المركز لأنه موهوب للغاية. أنا سعيد جدًّا من أجله لأنه على الرغم من أن بعض الناس لا يحبون هذا النوع من الغطرسة أو تلك الثقة بالنفس، وقد يفسرها البعض بشكل خاطئ، إلا أنني أحب ذلك لأنه لا يؤثر أبدًا على أدائه في المباراة.

"عادةً ما تجد لاعبين يعتقدون أنهم رائعون، وهم بالفعل رائعون، لكنهم أحيانًا يتصرفون وكأن الخطة يجب أن تتكيف معهم. وهو ليس من هذا النوع من اللاعبين".