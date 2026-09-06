بيلينجهام "التقليدي" و3 مفاجآت .. جوزيه مورينيو يتخلى عن قناعاته لسد ثغرة ريال مدريد المزعجة قبل مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا!

يجد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد نفسه في موقف لا يحسد عليه مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يعاني الميرنجي من نقص عددي حاد في خط الوسط.

ويسعد ريال مدريد لمهمة صعبة في افتتاح مشواره بمرحلة الدوري في بطولة دوري الأبطال 2026-2027، عندما يستضيف العملاق الإيطالي إنتر، الثلاثاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الأولى.

وبعد الهزيمة المفاجئة في "لا كارتوخا" على يد ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الليجا، سيتعين على "سبيشال وان" ابتكار توليفة جديدة أو تغيير نظام اللعب بالكامل لتعويض الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الملكي.