خلال كأس العالم 2026، حرص كين على تكريم تاريخ المنتخب الوطني من خلال تقديم قميص تذكاري لبيكهام احتفاءً بمشاركاته الدولية الـ115. كما جلبت البطولة موجة من الدعم من أيقونات أخرى في كرة القدم الإنجليزية، وأبرزهم لاعب وسط ليفربول السابق ستيفن جيرارد. ففي رسالة صوتية مؤثرة أرسلها إلى القائد الحالي، أعرب جيرارد عن أسف عميق لأن مسيرتيهما الكرويتين لم تتزامنا قط، ما حرمه من مشاركة الملعب مع واحد من أشد المهاجمين فتكًا في البلاد.
وتعليقًا على رسالة جيرارد، أشاد كين بلاعب الوسط باعتباره واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية والعالمية على حد سواء.
وقال: «من المؤسف أننا لم نحظَ قط بفرصة اللعب معًا. ستيفي واحد من أفضل لاعبي الوسط على الإطلاق. من الواضح أنني تابعته وأنا أكبر، لكن أعتقد أنك عندما تكون في هذا الوسط، وعندما تراهم يتدربون كل يوم، وتسمع بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي يتحدثون عن طريقة تدريبه أو طريقة ضربه للكرة أو طريقة تمريره، فقد كان لاعبًا جماعيًا بكل معنى الكلمة صعودًا وهبوطًا على أرض الملعب».
وأضاف: «ستيفي واحد من أعظم لاعبي إنجلترا على الإطلاق، وبكل تأكيد من أفضل لاعبي الوسط الذين أنجبناهم، بل وعلى مستوى العالم أيضًا. كان من الجميل لو لعبت معه. أنا متأكد أنني كنت سأسجل بعض الأهداف الإضافية».