كشف كين أن قراره بمغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز نحو الدوري الألماني كان متجذرًا بعمق في إعجابه ببيكهام منذ طفولته. فقد نشأ في المنطقة ذاتها من لندن والتحق بالمدرسة نفسها التي درس فيها قائد منتخب إنجلترا السابق، وتابع كين عن كثب انتقال بيكهام المدوّي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد عام 2003.

وفي حين ظل كثير من اللاعبين الإنجليز متردّدين تقليديًا في خوض تجربة اختبار قدراتهم في الدوريات الأجنبية، شعر كين بانجذاب نحو القارة الأوروبية أشعله جزئيًا رؤيته بطله ينجح في إسبانيا.

وقال كين لـTNT Sports: «لقد ذهب للعب في الخارج، وربما في ذلك الوقت لم أكن أقدّر تمامًا ابتعاده عن الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن مع دخولي هذا العالم وبدء معرفتي المزيد عن نفسي واللعب على أعلى المستويات، عندما اتخذت قرار المجيء إلى هنا، أعلم أنه ليس الأمر الذي يفعله كل اللاعبين الإنجليز، لكنه أفضل شيء فعلته في حياتي. لذا فإن السير على خطاه وخوض تجربة مختلفة كان جزءًا من ذلك».