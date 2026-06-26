بيكاسيسي الذي انتقم لعائلته من جماهير الإكوادور .. مدرب مجنون قهر ميسي وألمانيا وتفادى "مذبحة داخل غرفة الملابس"!

عندما تخسر مباراتك الأولى أمام كوت ديفوار، وتفشل حتى في الفوز على كوراسار أضعف فرق مجموعتك، فبالتأكيد خوضك مباراتك الأخيرة ضد ألمانيا، يعني أن الأمر تحصيل حاصل لا أكثر.

ولكن منتخب الإكوادور بقيادة مدربه سيباستيان بيكاسيسي قرر تحدي المنطق، وانتصر على منتخب المانشافت بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى دور الـ32 ضمن أفضل ثوالث، وسط احتفالات صاخبة وجنونية داخل وخارج الملعب.

السيناريو في البداية كان طبيعيًا دون أي مفاجآت، حيث سجل ليروي ساني هدف بلاده الأول، قبل أن تحدث الصاعقة على منتخب المانشافت ومدربه يوليان ناجلسمان، بتسجيل الإكوادور لثنائية من نيلسون أنخولو وجونزالو بلاتا.

الخسارة ليست كارثة لألمانيا، الفريق أنهى المجموعة الخامسة في الصدارة بـ6 نقاط، يليها كوت ديفوار بنفس الرصيد ثم الإكوادور وكوراساو نقطة.

ولكن الانتصار يأتي بمثابة المعجزة التي لم يتوقعها أكثر المتفائلين في الإكوادور، خاصة وأن المدرب بيكاسيسي كان على أعتاب خطوة واحدة فقط من فقدان منصبه!