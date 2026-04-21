Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League Elite
"تغييرات جذرية وهذا الاحتمال هو الأقرب" .. الكشف عن الحقيقة الكاملة وراء بيع الاتحاد لمستثمرين سعوديين!

موسم صعب يعيشه العميد وجماهيره

خرج الإعلامي السعودي عدنان جستنيه، من أجل الرد على الأنباء التي خرجت مؤخرًا، حول بيع نادي الاتحاد لأحد رجال الأعمال المحليين خلال الأسابيع القليلة القادمة.

بعض التقارير الصحفية كشفت عن وجود رغبة من بعض رجال الأعمال السعوديين في شراء الاتحاد، تزامنًا مع الأزمة التي يعيشها النادي على جميع المستويات في الفترة الأخيرة.


    الناقد المعروف قال عبر حسابه على منصة "إكس":" كل ما يُقال ويُنشر من اجتهادات صحفية أو شائعات حول قيام شركة لرجال أعمال معروفين ممن لهم خبرات سابقة بالعمل في نادي الاتحاد أو كأعضاء شرف بوجود الرغبة لديهم ليكونوا منافسين لشراء النادي، معلومات لا أساس لها من الصحة".

    وأضاف:"التوقع أن المستثمر سيكون أجنبيًا بنسبة كبيرة، وأسماء جديدة ستدخل مهمة قيادة إدارة النادي إداريًا مع غربلة كبيرة سوف تشمل الجهازين الإداري والفني والمنظومة بالكامل".



    العميد في مفترق طرق

    الاتحاد يعاني بشكل كبير على كل المستويات سواء داخل أو خارج الملعب، حيث خسر النادي الثنائي الفرنسي نجولو كانتي وكريم بنزيما بمنتصف الموسم، وخرج من المنافسة على جميع البطولات.

    الخروج الأخير أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، جعل الأصوات تتعالى حول تغييرات جذرية من النواحي الإدارية والفنية داخل النادي، برحيل المدرب سيرجيو كونسيساو وفهد سندي رئيس النادي.

    ووفقًا للمعطيات الحالية، ربما نشهد حدوث تغيير كامل في شكل الاتحاد عقب نهاية الموسم الكروي الحالي، بسبب الحالة المتواضعة التي وصل لها الفريق تحت قيادة كونسيساو، والمتوقع مغادرته للعميد في أقرب فرصة ممكنة.


  • شركة "دلة" وفكرة شراء الاتحاد

    قبل أيام، أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن شركة "دلة" تراجعت عن شراء نادي الاتحاد، لكن بحسب الإعلامي محمد أبوهداية لا يزال الأمل في هذا الاتجاه قائمًا.

    أبوهداية أشار إلى أن شركة "دلة" هي الأقرب لشراء النادي الجداوي، إذ أن ملفها تحت الدراسة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بالفعل.

    وكتب أبوهداية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كما وصلني والله أعلم، شركة دلة برغم النفي الذي يطلقه البعض إلا أنها وحتى الآن هي الأقرب لملكية نادي الإتحاد حسب النسبة المطروحة من صندوق الإستثمارات العامة الذي يواصل مشكوراً العمل في الإجراءات النهائية بعد إستيفاء كامل الإشتراطات والإتفاق على كافة البنود بعد عملية تقييم دقيقة إستمرت لأشهر للتأكد من كامل تفاصيل ملف العرض المُقدم من فترة طويلة".


    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

