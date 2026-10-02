بيسيرو في حوار لجول (2/2): صلاح أضاع فرصة السعودية.. كريستيانو ليس لاعبًا احتياطيًا.. ورحيل بنزيما "طبيعي"

هذا الثنائي الأقرب للتتويج بالدوري السعودي.. وصفقات الهلال لن تحسم سباق المنافسة

المحترفون الأجانب أفادوا الكرة السعودية.. والأخضر يملك مقومات لقب كأس آسيا

تفاصيل صغيرة حرمتني من لقبين كبيرين.. وأحلم بالتدريب في كأس العالم

من موقعه الحالي مع العلا، وبخبرة مدرب سبق أن عاش الكرة السعودية في مرحلة مختلفة، يقدّم جوزيه بيسيرو قراءة خاصة للمشهد الحالي في المملكة، بعد سنوات شهدت خلالها المسابقة تحولًا كبيرًا مع دخول الأندية في مرحلة جديدة من الاستثمار واستقطاب أبرز نجوم العالم.

وفي الجزء الثاني من حواره مع جول، يفتح بيسيرو العديد من الملفات التي تشغل الكرة السعودية، بداية من سباق دوري روشن المشتعل منذ الجولة الأولى، وتأثير تعاقدات الهلال الكثيرة على سير المنافسة، مرورًا برحيل كريم بنزيما عن الزعيم، وموقفه من استمرار كريستيانو رونالدو لاعبًا أساسيًا مع النصر، وصولًا إلى محمد صلاح والفرصة التي يرى أن الدوري السعودي كان يمكن أن يمثلها في هذه المرحلة من مسيرة النجم المصري.

كما يتحدث بيسيرو عن فيكتور أوسيمين، مهاجمه السابق مع منتخب نيجيريا، ويكشف رؤيته لتأثير المحترفين الأجانب والنجوم العالميين على اللاعبين السعوديين، قبل أن يقيّم حظوظ "الأخضر" في المنافسة على لقب كأس آسيا، مستندًا إلى معرفته السابقة بالكرة السعودية وتجربته على رأس الجهاز الفني للمنتخب.

ولا يكتفي المدرب البرتغالي بقراءة الحاضر، إذ يعود إلى محطتين من أكثر اللحظات أهمية في مسيرته، عندما قاد سبورتنج لشبونة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، ثم المنتخب النيجيري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، متوقفًا عند التفاصيل الصغيرة التي يرى أنها حرمته من التتويج في المباراتين، قبل أن يكشف عن حلمه الذي لم يتحقق بعد.

طالع الجزء الأول:

بيسيرو في حوار لجول (2/1): هذا الفارق الحقيقي بين الأهلي والزمالك.. وسبب واحد وراء تراجع مستوى زيزو

وإلى الجزء الثاني من الحوار: