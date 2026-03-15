بيزا - كالياري، تقييمات CM

قدم أصحاب الأرض ربما أفضل مباراة لهم هذا الموسم، رغم لعبهم بنقص عدد لاعبين خلال معظم المباراة، مما يثبت أن لديهم رغبة كبيرة في القتال.

نيكولاس 6.5: لم يكن بوسعه فعل الكثير بشأن الهدف الذي استقبلته شباكه، أما في بقية المباراة فقد سيطر عليها بشكل جيد.

كالابريسي 6.5: قدم مباراة مقنعة للغاية، وكان واثقاً في التدخلات الدفاعية، ونجح في الانطلاق بشكل جيد في لحظات الهجوم المرتد. اضطر للخروج بسبب الإصابة في نهاية الشوط الأول. (من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، ألبول 6: في لحظة الهدف، سمح لبافولتي بتجاوزه قليلاً، أما في بقية المباراة، فقد كان دخوله جيداً.)

كاراشيو 8: مباراة سيتذكرها لفترة طويلة. في المرحلة الدفاعية، كان بمثابة سد حقيقي، لكنه اليوم صنع تاريخًا في مسيرته، وربما في الموسم الحالي أيضًا، في منطقة جزاء الخصم، حيث تمكن من تسجيل ثنائية رائعة.

كانستريلي 7: مباراة ممتازة في كلا الجانبين. كان مفيدًا جدًا في التغطية الدفاعية.

ليريس 7: مباراة متكاملة. يركض كثيرًا، ويساعد زملائه جيدًا خلف خط الوسط ويقدم أفكارًا ممتازة أيضًا في نصف ملعب الخصم. (من الدقيقة 45 من الشوط الثاني توري: بدون تقييم)

مارين: غير مقيم (من الدقيقة 16 من الشوط الأول هويهولت 6.5: تأثير جيد على المباراة. واثق في التدخلات، ويؤكد وجوده).

أبيشر 7: قوة كبيرة في منطقة خطرة من الملعب، خاصة في حالة النقص العددي.

أنغوري 7,5: لمس عددًا مذهلاً من الكرات، وركض وضغط طوال المباراة. تواصل ممتاز مع موريو، كما كان بارعًا في الركلات الثابتة.

موريو 8: أحد أفضل أداءاته حتى الآن. أظهر شخصية قوية، وسجل الهدف الذي فتح المباراة وأثبت خطورته في العديد من الفرص. خرج وسط تصفيق جماهيره المستحق.

تراموني 6.5: لعب بشكل جيد مع زملائه في الخط الأمامي، وحاول أيضًا بعض التسديدات من خارج منطقة الجزاء. (من الدقيقة 27 من الشوط الثاني، أكينسانميرو 6.5: ساعد زملائه بشكل جيد)

دوروسينمي 4.5: تسبب في مشكلة كبيرة في الشوط الأول تركت فريقه في حالة نقص عددي طوال المباراة تقريبًا.

المدرب هيلجيمارك 7.5: بيزا قتالية ومنظمة جيدًا على أرض الملعب، ولم تعاني كثيرًا حتى مع بقائها بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول. قراءة ممتازة للمباراة، مع تغييرات صائبة في الوقت المناسب.