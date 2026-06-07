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علي رفعت

بيريز يعود لأيام الماضي ونسبة متقاربة للغاية.. الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات ريال مدريد

ريال مدريد
الدوري الإسباني

ماذا ينتظر الملكي؟!

أشارت تقارير صحفية عديدة إلى فوز فلورنتينو بيريز بفترة رئاسية جديدة لنادي ريال مدريد تمتد حتى عام 2030.

وذلك بعد يوم انتخابي تاريخي شهد إقبالاً منقطع النظير من أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا بصورة مكثفة على مقر التصويت في صالة كرة السلة بمدينة فالديبيباس الرياضية.

ووفقًا لمؤشرات صحيفتي "آس" و"ماركا" فقد أسفرت عملية الاستطلاع عن حصول فلورنتينو بيريز على نسبة 64%؜ من إجمالي الأصوات، متفوقًا على منافسه الشاب رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي الذي حقق مفاجأة مدوية بحصده 36%؜ من أصوات الناخبين، في انتخابات حظيت بمتابعة إعلامية وجماهيرية هائلة.


  • عودة إلى زمن الصراع الانتخابي الشرس

    أعادت هذه النتيجة المتقاربة إلى الأذهان أجواء ومنافسات الماضي البعيد، وتحديدًا حقبة أواخر التسعينيات وبداية الألفية الحالية، حيث كشفت الأرقام النهائية عن تراجع واضح في لغة الاكتساح الساحق التي اعتاد عليها بيريز في تاريخه الإداري.

    فالرئيس التاريخي الذي فاز في انتخابات عام 2004 بنسبة تجاوزت 91٪؜ أمام لورينزو سانز، وظل يتربع على عرش النادي بالتزكية دون وجود أي منافس في الدورات الانتخابية المتتالية منذ عودته عام 2009 وجد نفسه اليوم أمام واقع جديد وفرضت عليه الصناديق معركة حقيقية تقاربت فيها النسب بشكل لم يحدث منذ عشرين عامًا.

    ويأتي هذا التحول الإداري والتقارب الرقمي الكبير نتيجة لرغبة قطاع واسع من أعضاء النادي الملكي في التغيير وتجديد الدماء الإدارية، خاصة بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم من الموسم الأخير دون تحقيق أي ألقاب محلية أو قارية.

    وهو ما استغلته حملة المنافس الشاب ريكيلمي بذكاء عبر تقديم وعود رياضية واقتصادية جريئة، والتركيز على قضايا مصيرية مثل الحفاظ على هوية النادي ورفض أي أفكار تتعلق بالخصخصة وتحويل النادي إلى شركة.


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  • وعود متبادلة ومستقبل غامض ينتظر الملكي

    أشعل السباق الانتخابي المحموم بورصة الوعود الكروية الضخمة بين الطرفين حتى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

    حيث بات يتعين على بيريز الوفاء بعهده الانتخابي الأبرز المتمثل في إعادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة القيادة الفنية للفريق مجددًا.

    بالإضافة إلى المضي قدمًا في إرسال العرض التاريخي الضخم الذي بلغت قيمته 150 مليون يورو لضم نجم كبير في الانتقالات الصيفية..

    وفي المقابل، فإن ريكيلمي ورغم خسارته مقعد الرئاسة، نجح في تأسيس جبهة معارضة قوية داخل النادي مدعومة بأسماء تاريخية كبرى مثل راؤول جونزاليس وفرناندو هييرو وإيكر كاسياس، وحرك المياه الراكدة في أروقة سانتياجو برنابيو بعد سنوات من الاستقرار الإداري المطلق لبيريز، ليعلن للجميع أن حقبة الانفراد بالقرار قد انتهت، وأن الأعضاء استعادوا قدرتهم على المحاسبة والمنافسة الحقيقية عبر صناديق الاقتراع.


  • خروج مهين وموسم صفري عجل بالمعركة

    لم تكن هذه الانتخابات الشرسة وليدة الصدفة، بل جاءت كانعكاس مباشر لواحد من أكثر مواسم ريال مدريد إحباطًا وكارثية في السنوات الأخيرة.

    حيث تجرع الفريق مرارة الخروج الصفري المهين دون تحقيق أي بطولة تذكر للموسم الثاني على التوالي، بعد أداء باهت تراجع فيه المردود الفني والبدني لمعظم نجوم الصف الأول.

    هذا الانهيار الرياضي المفاجئ على المستويين المحلي والقاري خلف حالة عارمة من الغضب والإحباط في أوساط جماهير الميرينجي وأعضاء الجمعية العمومية، مما منح حملة ريكيلمي سلاحًا قويًّا لشن هجوم ضارٍ على الإدارة الحالية، وحفز آلاف الأعضاء للذهاب إلى صناديق الاقتراع مدفوعين برغبة عارمة في التغيير والمحاسبة، بعد أن شعروا أن هيبة النادي الكروية باتت على المحك.