كأن فلورنتينو بيريز مدريدي وأربيلوا برشلوني! .. مايكل أوليسي انتقم للامين يامال وجهد فينيسيوس كُسر على صخرة "سوء الحظ" أمام بايرن ميونخ

من كان يقود هجوم ريال مدريد وحيدًا على مدار ساعة كاملة تقريبًا، قبل استفاقة شريكه الفرنسي كيليان مبابي مع نزول الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 62، حتى أتى هدف تقليص الفارق.

لكن بالحديث عن قبل تلك الدقيقة، لم يكن حاضرًا من هجوم الملكي في المباراة سوى فيني، أما مبابي فلم يعد هناك جديد بشأنه، فهو من يغيب "غالبًا" في المواعيد الكبرى بغرابة شديدة.

المفارقة الغريبة تكمن في نجاح مبابي في تخطي تأثير فيني الرقمي رغم أنه بدأ الاستفاقة في آخر نصف ساعة فقط! .. بمعنى: الفرنسي سدد 6 تسديدات منها 4 على المرمى، وخلق فرصتين لزملائه، بجانب تسجيله لهدف، في المقابل، سدد البرازيلي 7 تسديدات، منها 3 على المرمى، وخلق فرصتين.

عيب فيني الذي يهدر مجهوده أحيانًا كان جليًا الليلة، حيث "اللمسة الأخيرة"، فإما الوصول لمناطق الخطورة ثم تسديدة ضعيفة – وإن كان الحارس مانويل نوير قد تألق أمام تسديدة قوية منه بالفعل – أو المبالغة في المراوغة ومن ثم نجاح الدفاع البافاري في استخلاص الكرة منه.

وإن كان إحقاقًا للحق، مبالغة فيني الليلة في المراوغة كان دافعها غياب مبابي عن المشهد، حيث استلقى في أحضان دفاع بايرن ميونخ تارةً، وتارةً أخرى تائه خارج منطقة الجزاء أو بعيدًا عن التمركز الصحيح.

سوء حظ فينيسيوس لم يكن فقط في فوز مبابي باللقطة الأخيرة، بل كان أيضًا قبلها في كونه من منح بايرن ميونخ مفتاح الاستحواذ على المباراة، بفضل تمريرة للخلف غير متقنة، اصطدمت في مايكل أوليسي بوسط ملعب ريال مدريد، حتى ارتدت بهجمة مرتدة سريعة على مرمى أندري لونين، ومن ثم الهدف الأول الذي أحرزه لويس دياز.



