بيروني يثير ضجة في سوق الانتقالات: نابولي وإنتر يتنافسان على نجم كومو. كونتي يضغط، والأرجنتيني في مارادونا فكرة واقعية

تضغط أندية الدرجة الأولى الإيطالية بقوة، لكن الكلمة الأخيرة ستكون لكومو الذي لا يعاني بالتأكيد من مشاكل مالية، بل إنه يستعد لموسمه الأوروبي الأول، وإن كان لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك في دوري أبطال أوروبا أم الدوري الأوروبي. بعد عام من الإعارة من مانشستر سيتي، حصل نادي كومو في الصيف على حقوق ملكية اللاعب المولود عام 2003، مع ترك 30% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب للناادي الإنجليزي. لا يزال المشروع على ضفاف البحيرة في بدايته، ومن الصعب التكهن ببيع لاعب بهذه الأهمية: لذا سيتعين معرفة ما إذا كان النادي يرغب في بيعه، وبأي أرقام، وما هي العروض التي ستصل.

يبلغ اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، والمتعاقد حتى عام 2029، أفضل موسم في مسيرته: فقد خاض بالفعل 31 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 تمريراتحاسمة، كما أنه لاعب أساسي في التشكيلة التي بنىها فابريغاس والتي يديرها الأرجنتيني بنفسه. وهو تحالف سيحاول سوق الانتقالات كسره.