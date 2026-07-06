ليلة الانتقام الشخصي: النسخة السيئة من بيدري تكشف "جُبن فيتينيا" مع البرتغال.. وتثبت عظمة باريس إنريكي!

عاصمة كرة القدم لم تعد تُقاس بالمهاجمين، وهواة صيد الشباك فقط؛ بل باتت تُحكم من قِبل "المهندسين"، الذين يديرون اللعبة في خط الوسط.

وفي الوقت الذي بحثت فيه اللعبة، عن خليفة شرعي لجيل عمالقة خط الوسط؛ انفجر صراع ثنائي كلاسيكي يأسر عقول المحللين والجماهير، حول العالم.

هذا الصراع يتمثّل في الإسباني بيدري جونزاليس، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة، والبرتغالي فيتينيا، نجم نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وشاهدنا مواجهات عديدة بين بيدري وفيتينيا، في الثلاث مواسم الماضية تحديدًا؛ آخرها مباراة منتخبي إسبانيا والبرتغال مساء يوم الإثنين - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وحجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي المونديال؛ وذلك بعد الفوز الصعب والمُتأخر على نظيره البرتغالي، بهدف مقابل لا شيء.

وجاءت مواجهة إسبانيا والبرتغال، لتعطي العالم فرصة جديدة من أجل الحكم على "الأفضل" بين بيدري وفيتينيا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..