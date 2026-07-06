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أحمد فرهود

ليلة الانتقام الشخصي: النسخة السيئة من بيدري تكشف "جُبن فيتينيا" مع البرتغال.. وتثبت عظمة باريس إنريكي!

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البرتغال ضد إسبانيا
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كأس العالم

بيدري يتخطى فيتينيا بـ"القاضية"..

عاصمة كرة القدم لم تعد تُقاس بالمهاجمين، وهواة صيد الشباك فقط؛ بل باتت تُحكم من قِبل "المهندسين"، الذين يديرون اللعبة في خط الوسط.

وفي الوقت الذي بحثت فيه اللعبة، عن خليفة شرعي لجيل عمالقة خط الوسط؛ انفجر صراع ثنائي كلاسيكي يأسر عقول المحللين والجماهير، حول العالم.

هذا الصراع يتمثّل في الإسباني بيدري جونزاليس، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة، والبرتغالي فيتينيا، نجم نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وشاهدنا مواجهات عديدة بين بيدري وفيتينيا، في الثلاث مواسم الماضية تحديدًا؛ آخرها مباراة منتخبي إسبانيا والبرتغال مساء يوم الإثنين - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وحجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي المونديال؛ وذلك بعد الفوز الصعب والمُتأخر على نظيره البرتغالي، بهدف مقابل لا شيء.

وجاءت مواجهة إسبانيا والبرتغال، لتعطي العالم فرصة جديدة من أجل الحكم على "الأفضل" بين بيدري وفيتينيا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

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    بيدري وفيتينيا.. كأس عالم "أقل" من المتوقع!

    بصفةٍ عامة.. قدّم الإسباني بيدري جونزاليس والبرتغالي فيتينيا، مستوى "أقل" من المتوقع، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    ولم يكن بيدري وفيتينيا "سيئين"، في النسخة المونديالية الحالية؛ ولكنهما لم يظهرا بالنسخة الرائعة منهما، والتي جعلتنا نقول إنهما أفضل ثنائي خط وسط في العالم.

    وأساسًا.. يتمتع الثنائي بمواصفات مُتشابهة في طريقة اللعب، وهي التي جعلت المقارنة بينهما تطفو على الساحة الرياضية العالمية بقوة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التحكم في مجريات اللعب "تسريع الرتم وتهدئته".

    * ثانيًا: نسبة لمس الكرة والتمريرات الصحيحة.

    * ثالثًا: الخروج الرائع بالكرة تحت الضغط.

    أي أن بيدري وفيتينيا؛ هما "المحركين الرئيسيين" لأداء إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى العملاق الكتالوني برشلونة ونادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان على التوالي.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ليلة المونديال.. عندما تفوق بيدري على فيتينيا

    وإذا ركزنا على مباراة ليلة الإثنين، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والبرتغال؛ سنجد أن بيدري جونزاليس وفيتينيا، واصلا على نفس المستوى الذي ظهرا به طوال بطولة كأس العالم 2026.

    إلا أنه على الأقل؛ شاهدنا تفوق واضح من بيدري على فيتينيا في ثمن نهائي المونديال، وذلك على النحو التالي:

    * بيدري:

    جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة كان يتمتع بالشجاعة؛ وذلك بحمل الكرة من خط الوسط إلى الأمام، وعدم الاكتفاء بالتمريرات الجانبية أو الخلفية.

    كما صنع بيدري مجموعة من الفرص إلى زملائه، طوال الـ85 دقيقة التي شارك فيها؛ إلى جانب محاولته التسديد من بعيد، رغم أنه نادرًا ما يقوم بذلك.

    * فيتينيا

    ومن ناحيته.. نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كان أكثر حذرًا ضد إسبانيا، أو ما يُمكن تسميته بـ"الجُبن الكروي"؛ حيث اقتصرت كراته على التمريرات الجانبية، أو إلى الخط الخلفي.

    أي أن فيتينيا لم يغامر أبدًا بتمريرات بينية للأمام؛ كما لم يصنع فرصًا لزملائه فوق أرضية الملعب، حتى تم استبداله في الدقيقة 82.

  • Vitiniha pedriGetty Images

    الانتقام الشخصي.. بيدري يرد الصفعة إلى فيتينيا

    بعيدًا عن المستوى.. المهم بالنسبة للجوهرة الإسبانية بيدري جونزاليس في النهاية؛ أنه فاز مع منتخب بلاده على البرتغال، بقيادة نجم خط وسطه فيتينيا.

    وبتلك النتيجة؛ يكون بيدري قد ضرب عصفوين بحجر واحد، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التأهُل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: الانتقام الشخصي من فيتينيا.

    نعم.. فيتينيا تفوق على بيدري كثيرًا، في الفترة الأخيرة؛ حيث انتصر مع البرتغال ضد إسبانيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

    وعلى مستوى الأندية.. أخرج باريس سان جيرمان بقيادة فيتينيا، العملاق الكتالوني برشلونة، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؛ مع الفوز عليه في مرحلة الدوري، من نسخة 2025-2026.


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    كلمة أخيرة.. منظومة باريس تخدم فيتينيا بشكلٍ أكبر

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن الثنائي الإسباني بيدري جونزاليس والبرتغالي فيتينيا، خيبا الآمال بصفةٍ عامة في بطولة كأس العالم 2026.

    إلا أن بيدري رغم ذلك؛ يظل لديه فاعلية أكبر مع منتخب إسبانيا في النسخة المونديالية الحالية، سواء في صناعة الفرص أو السيطرة على الكرة.

    وأثبت بيدري أن المنظومة الباريسية، بقيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي؛ ربما هي من تساعد فيتينيا على الإبهار، أكثر من كون الأخير يتفوق عليه في الإمكانات الفنية والتكتيكية.

    والحقيقة أننا نرى نسخة أكثر تألقًا وشجاعة، من فيتينيا مع النادي الباريسي؛ حيث يحمل خط وسط فريقه على كتفيه، سواء بحمل الكرة للأمام أو التخلص من ضغط الخصم.

    ولا يزال حلم بيدري ممكنًا، في التتويج بلقب كأس العالم 2026؛ بل وأن يكون لديّه تأثير أكبر في المباريات القادمة، عكس فيتينيا الذي ودع البطولة رسميًا.

    نعم.. إسبانيا بقيادة بيدري، تنتظر الآن الفائز من مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك في دور ربع نهائي كأس العالم 2026.

    وينتظر الإسبان أفضل نسخة من بيدري، بداية من مواجهة ربع النهائي؛ وذلك على أمل أن يعتلي المنتخب الوطني العرش العالمي، في النهاية.