بيب جوارديولا يؤكد أن جانلويجي دوناروما لن يبدأ المباراة مع مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال
ترافورد يشارك في المباراة الافتتاحية بويمبلي
من المقرر أن يبدأ ترافورد المباراة في حراسة مرمى مانشستر سيتي في مواجهة أرسنال بنهائي كأس كاراباو يوم الأحد. وعلى الرغم من عودته من بيرنلي ليجد نفسه في دور البديل للحارس الدولي الإيطالي دوناروما، فقد حصل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على فرصة المشاركة في الرحلة إلى ويمبلي. ويأتي هذا القرار وسط تكهنات متزايدة بشأن مستقبل اللاعب الإنجليزي. وظل جوارديولا غامضاً بشأن ما إذا كان ترافورد سيبقى في النادي بعد الصيف، ملمحاً إلى أن تركيز الحارس يجب أن يظل منصباً حصراً على المهمة التي أمامه.
غوارديولا يتطرق إلى إحباط حراس المرمى
اعترف ترافورد مؤخرًا بأنه لم يكن يتوقع أن يأتي في مرتبة أقل من دوناروما في الترتيب الهرمي للفريق هذا الموسم. وعندما سُئل عن هذه التصريحات، أصرّ غوارديولا على سياسته في اختيار اللاعبين، مع إقراره باحتمال شعور اللاعب بعدم الرضا.
وقال جوارديولا: "يمكن للاعبين أن يكونوا سعداء أو غير سعداء. هذا هو الواقع. عليهم أن يكونوا هنا ليبذلوا قصارى جهدهم، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم. المهم هو أن يكونوا مستعدين".
ما تأثير ذلك على سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
قد يكون لهذه المباراة تأثير نفسي على الفريق في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن غوارديولا قال إنه غير متأكد مما إذا كانت فوز يوم الأحد سيساعد مانشستر سيتي على العودة إلى سباق اللقب. وقال مدرب سيتي: "لا أعرف. لقد قلت من قبل، بالطبع الفوز يساعد لمجرد أن الفوز يساعد. يمكننا الفوز يوم الأحد ثم نقدم أداءً سيئًا في الدوري. تعلمت من خلال العديد من المسابقات والمباريات التي تتخللها فترات استراحة قصيرة أنه يجب أن تكون لديك القدرة على نسيان الماضي والمضي قدمًا".
سعي النادي نحو الفوز بالبطولات
وبعد المباراة النهائية في ويمبلي، سيستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فترة التوقف الدولية. وبعد ذلك، سيعود رجال غوارديولا للتركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتلون المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 30 مباراة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر أرسنال. وسيسعى "السيتيزينز" إلى حسم اللقب الوحيد المتبقي الذي لا يزال بإمكانهم السعي وراءه، بعد أن خرجوا مؤخرًا من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.
