بيب جوارديولا يكشف عن سر انطلاقة مانشستر سيتي القوية في نهاية الموسم قبل المواجهة الحاسمة مع أرسنال
السر «المشرق» وراء نجاح «سيتي»
لطالما كان مانشستر سيتي سيد المرحلة الأخيرة من الموسم، ويشير فوزه الساحق 3-0 على تشيلسي إلى أن الفريق في طريقه لتحقيق إنجاز آخر.
وعندما سُئل عن سبب وصول فرقه عادةً إلى أفضل مستوياتها في فصل الربيع، قدم غوارديولا تفسيرًا مفاجئًا. "الشمس. أنا لا أمزح. الشمس. في مانشستر لا تشرق الشمس أبدًا. بصراحة، المزاج يكون أفضل. عقلية المجموعة"، كشف المدرب.
تدعم الإحصائيات بالتأكيد النظرية القائلة بأن سيتي يزدهر مع طول النهار. تحت قيادة جوارديولا منذ عام 2016، فاز سيتي بـ 29 مباراة من أصل 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خاضها في شهر أبريل.
وبصرف النظر عن الطقس، أرجع بيب الفضل في استمرارية الفريق إلى الثقافة السائدة داخل ملعب الاتحاد، قائلاً: "لقد منحتني الهرمية عقلية لاعبين رائعين. هذا هو مفتاح النجاح".
وصف أرسنال بأنه «الأفضل في إنجلترا» حالياً
على الرغم من الزخم الهائل الذي يتمتع به مانشستر سيتي، سارع غوارديولا إلى إعادة توجيه لقب المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب إلى فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا.
يتصدر أرسنال حالياً صدارة الدوري بفارق ست نقاط، على الرغم من أن مانشستر سيتي لا يزال لديه مباراة مؤجلة، وقد تغلب على الغانرز في نهائي كأس كاراباو. "لقد قدمنا ثلاث مباريات جيدة، لكن أفضل فريق في إنجلترا هو أرسنال"، صرح غوارديولا عقب الفوز في ستامفورد بريدج. "الأرقام واضحة. سنستعد جيداً هذا الأسبوع. سنقوم بتعديلات بعد كأس كاراباو. ما يميز الفرق هو طريقة لعبها. إذا لم تتطور كفريق من حيث أسلوب لعبك، فلن تفوز".
التعامل مع الضغط الذي يتعرض له الفريق الأقل حظاً
يعتقد جوارديولا أن الديناميكية النفسية قد تغيرت منذ فوز مانشستر سيتي على أرسنال في نهائي الكأس في مارس الماضي. واستذكر الإجماع الذي ساد فريقه قبل خوض تلك المباراة النهائية، قائلاً: «كنا الأقل حظاً، وكان ذلك مثالياً. أما الآن فالوضع مختلف وعلينا أن ندرك ذلك».
أسبوع حافل بالحدث في سباق اللقب
كان الفوز على تشيلسي بمثابة إعلان نوايا، بفضل الأهداف التي سجلها في الشوط الثاني كل من نيكو أورايلي ومارك جويهي وجيريمي دوكو. وقد مهد هذا الفوز الطريق بشكل مثالي لمواجهة حاسمة وجهاً لوجه مع أرسنال قد تحدد مصير اللقب. ويجب على مانشستر سيتي الآن خوض أسبوع من الاستعدادات المكثفة لضمان تكرار نجاحه في نهائي الكأس داخل الدوري.
بينما لا يزال جوارديولا حذراً من جودة أرسنال، يبدو فريقه منتعشاً ومركزاً. عودة اللاعبين الأساسيين من الإصابة وتألق اللاعبين الشباب مثل أورايلي أعطى الفريق دفعة في الوقت المناسب.