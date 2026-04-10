ترجمه
بيب جوارديولا يكشف عن «أفضل قرار اتخذته» مع دخول مانشستر سيتي مرحلة حاسمة في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال
غوارديولا راضٍ عن قرار تعيين برناردو كقائد للفريق
مع اقتراب مانشستر سيتي من المرحلة الأخيرة من الموسم، يسود شعور عام بأن برناردو سيلفا سيلعب آخر مبارياته مع النادي قبل أن يغادره عند انتهاء عقده في يونيو. وكان مساعد غوارديولا، بيب ليندرز، قد أفشى الأسبوع الماضي بأن برناردو سيغادر، رغم أن المدرب صرح يوم الجمعة بأن اللاعب لم يبلغه بذلك بعد.
وقال في مؤتمر صحفي: "أنا غاضب جدًا من برناردو لأنني قلت له قبل شهر: 'إذا اتخذت قرارًا، يجب أن تكون أول من يخبرني'، لكنه لم يقل لي أي شيء حتى الآن. أعتقد أن الشخص المناسب [لإعلان القرار] يجب أن يكون برناردو. قلت له مازحًا: أخبرني أنني أستحق ذلك، لكنه لم يخبرني، لذا لا أعرف ما الذي يجري."
ومع ذلك، أقر غوارديولا بأن سيلفا، الذي يعد اللاعب الأطول خدمة في مسيرته التدريبية بأكملها، كان خادمًا رائعًا للنادي، وقال إنه يشعر بالارتياح لتعيينه البرتغالي كقائد للنادي في بداية الموسم.
وقال في مؤتمر صحفي: "نعم، كان هذا أفضل قرار اتخذته هذا الموسم. القرارات السابقة كانت جيدة أيضًا. الجميع هم الجميع، لكن أمر القائد بسيط. إذا كنت تعتقد أن الفريق يأتي أولاً، أحيانًا يقول السياسي شيئًا من هذا القبيل – البلد يأتي أولاً، لكن بعد ذلك لا يأتي أبدًا أولاً – لكن مع برناردو، الأمر كما هو. معظم القادة الذين عملت معهم، عليك دائمًا أن تفكر فيما يحتاجه الفريق، ولا يمكن أن يفي الجميع بذلك. عادةً ما يحدث ذلك في الأوقات الجيدة، حيث يأتي الفريق أولاً، لكن في الأوقات السيئة، عندما تكون الأمور ضدك شخصيًا، عليك أن تضع الفريق والنادي والمنظمة أولاً، ولم يكن الجميع قادرين على فعل ذلك."
"إنه يمتلك شغفًا داخليًا"
قال جوارديولا إن سيلفا كان الأبرز خلال الموسم الكابوسي الماضي، حيث حافظ على لياقته البدنية في الوقت الذي عانى فيه بقية الفريق من الإصابات، ووقف صامدًا عندما حقق الفريق سلسلة انتصارات متتالية في نهاية الموسم، مما ضمن له المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضح المدرب: "كان الموسم الماضي هو أفضل مثال على ذلك. كان الموسم الماضي هو الأصعب – لا داعي لشرح السبب، فالجميع يعرفه – وكان هو دائمًا موجودًا، يقود بالقدوة من خلال اللعب والتدريب الجيد. إنه ليس الأطول، ولا الأكثر قوة، ولا يسجل 50 هدفًا أو يصنع 50 تمريرة حاسمة في الموسم. هؤلاء هم نوع اللاعبين الذين يسلط عليهم الضوء ويتحدث عنهم الجميع. أعرفه جيدًا منذ تسع سنوات، وأعرف ما يحتاجه المدرب.
"سيقول جميع المدربين كم يحبونه لأنه تنافسي للغاية، ولديه شغف داخلي دائم. في أصعب اللحظات وعلى أكبر المسارح، يكون دائمًا حاضرًا. لقد قلت مرات عديدة، في المباريات الكبيرة لا يتعلق الأمر باللعب الجيد أو السيئ، بل يتعلق بكونك على طبيعتك وعدم الخوف. كان بيرني يتمتع بكل هذه الصفات منذ اليوم الأول الذي وصل فيه من موناكو."
طُرحت على المدرب أسئلة كثيرة حول سيلفا خلال المؤتمر الصحفي لدرجة أنه مازح قائلاً: "لم أكن أدرك أن هذا هو مؤتمره الصحفي الوداعي".
"قراره"
قال سيلفا خلال فترة التوقف الدولية إن الشيء الوحيد الذي يمنعه من البقاء في مانشستر سيتي لفترة أطول هو اضطراره للعيش في مانشستر بدلاً من جنوب أوروبا. وقال: "أمزح دائماً وأقول إنه لو كان مانشستر سيتي يقع في جنوب أوروبا، لبقيت هنا حتى يطردوني". "الجانب الآخر من حياتي مختلف، لا أقول إنني لا أحبه، لكن ثقافيًا، إنه ليس ما أريده بنسبة 100% في حياتي".
قال جوارديولا إنه يود أن يبقى سيلفا في مانشستر سيتي بعد الصيف، لكنه أوضح أنه سيحترم قرار اللاعب إذا قرر الرحيل. وأضاف المدرب: "لقد كان التعاقد معه صفقة رائعة بالنسبة لنا، رائعة حقًا. أحب هذا النادي بشكل لا يصدق وسأكون سعيدًا جدًا إذا استطاع البقاء وإنهاء مسيرته هنا، لكنني لا أعرف. سيتخذ قراره ويعلنه للنادي والإعلام والمشجعين. إنه قراره. لقد كان صفقة رائعة من حيث الأرقام والدقائق والألقاب، وخاصة في الأوقات الصعبة. أنا أحكم على اللاعبين عندما تكون الأمور صعبة، وهو دائمًا ما يتقدم ويقول إنه هنا للمساعدة".
جوارديولا يحدد هدفًا من النقاط للفوز باللقب
يستضيف مانشستر سيتي فريق تشيلسي يوم الأحد، وقد يكون متأخراً عندئذٍ بـ 12 نقطة عن أرسنال في سباق اللقب، وإن كان لديه مباراتان مؤجلتان، مع إمكانية تقليص الفارق أكثر عندما يستضيف «المدفعجية» في الأسبوع التالي. وعادةً ما يرتقي سيتي إلى مستواه في شهر أبريل، حيث يبلغ متوسط نقاطه 2.5 نقطة في المباراة الواحدة خلال هذا الشهر تحت قيادة غوارديولا.
ولكن مع وجود فارق كبير عن أرسنال، يعتقد المدرب أن مانشستر سيتي سيضطر للفوز بجميع مبارياته المتبقية ليحظى بفرصة الفوز باللقب. وقال: "آمل أن نتمكن من حصد الكثير من النقاط. بالنظر إلى الوضع الذي نحن فيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، نحتاج للفوز بجميع المباريات، وإلا فلن تتاح لنا فرصة المحاولة حتى النهاية. لم نكن متسقين بما يكفي، فقدنا نقاطًا ونعلم أننا كان يجب أن نحصدها. لهذا السبب نحن في موقف لا يمكننا فيه الآن أن نفعل شيئًا مختلفًا".