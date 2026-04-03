بيب جوارديولا يشيد بـ"الأسطورة المطلقة" محمد صلاح قبل المواجهة الحاسمة لنجم ليفربول ضد مانشستر سيتي

مع اقتراب نهاية واحدة من أبرز المسيرات الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، توقف غوارديولا ليعبر عن احترامه. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت على ملعب «إيتيهاد»، لم يخف مدرب مانشستر سيتي إعجابه بالمهاجم الذي لطالما شكّل شوكة في جنبه.

وقال جوارديولا للصحفيين: "إنه أحد العظماء. يا له من لاعب! أعتقد أنه إنسان رائع". "الأهداف والتمريرات الحاسمة، إنه أسطورة حقيقية لليفربول وللدوري الإنجليزي بأسره لما قدمه. أعتقد أن غداً هو اللحظة المناسبة لتوديعه في هذا البلد، فهو يستحق التقدير الهائل الذي قدمه لكرة القدم العالمية، وخاصة في هذا البلد".