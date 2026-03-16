بيب جوارديولا يدلي باعتراف مفاجئ بعد إلغاء حصة تدريبية لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد في مباراة الإياب الحاسمة بدوري أبطال أوروبا

على الرغم من أن الظروف لم تكن في صالح مانشستر سيتي، قرر غوارديولا إلغاء الحصة التدريبية في اليوم السابق للمباراة. وبدلاً من ذلك، سيتدرب الفريق في يوم المباراة نفسه. وهذه هي المرة الثالثة التي يلغي فيها المدرب التدريب في اليوم السابق للمباراة، حيث فعل الشيء نفسه قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند في نوفمبر (التي فاز فيها سيتي 4-1) وقبل رحلة ديسمبر إلى فولهام (التي فاز فيها الفريق 5-4).

وستكون مباراة الإياب ضد ريال مدريد هي المباراة الثالثة لمانشستر سيتي في سبعة أيام، وقال جوارديولا إن التعب الناجم عن الرحلة إلى إسبانيا والتعادل 1-1 مع وست هام يوم السبت كان أحد العوامل التي دفعته إلى إلغاء الحصة التدريبية. وأعلن أن الحصص التدريبية ليست ذات فائدة كبيرة على أي حال.