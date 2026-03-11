Goal.com
مباشر
Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

ترجمه

بيب جوارديولا يتحدث عن اعتزاله، حيث يعترف مدرب مانشستر سيتي أنه "سيفتقد" المباريات المهمة ضد ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ

أثار مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا مرة أخرى التكهنات بشأن مستقبله في ملعب الاتحاد، حيث ألمح مجددًا إلى أن مسيرته التدريبية الحافلة قد تصل إلى نهايتها الطبيعية. اللاعب البالغ من العمر 55 عامًا، الذي غير مشهد كرة القدم الإنجليزية منذ عام 2016، مرتبط بعقد حتى عام 2027، لكن التكهنات حول رحيله المبكر تواصل اكتساب زخم.

  • انتقال محتمل وراء الكواليس

    يعمل مسؤولو النادي منذ ديسمبر على التخطيط لخلافة المدرب، حيث ترددت أنباء عن ترشيح المساعد السابق إنزو ماريسكا لهذا المنصب أو احتمال انتقال جوارديولا إلى منصب خلف الكواليس. بعد أن حقق نجاحًا هائلاً مع مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وبرشلونة، تشير التلميحات المستمرة طوال هذا الموسم إلى أنه قد يتنحى عن منصبه هذا الصيف، وهو ما يعكس اعترافه الصريح في يوليو الماضي بأن استراحة أخرى في انتظاره. وقال العام الماضي: "أعلم أنني سأتوقف بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي، هذا أمر مؤكد، لقد اتخذت القرار، بل أكثر من اتخاذ القرار". "لا أعرف كم من الوقت سأتوقف... لكنني سأتوقف بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي لأنني بحاجة إلى التركيز على نفسي".

    • إعلان
  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    تفويت الليالي الكبيرة في أوروبا

    يأتي هذا التغيير في اللهجة قبل مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ستقام مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16، حيث يعترف العبقري الكتالوني بأن الأثر العاطفي الكبير لإدارة النخبة يؤثر الآن على أفكاره بشأن الرحيل.

    في حديثه إلى TNT Sports، كان جوارديولا صريحًا بشأن الجوانب التي سيشتاق إليها في وظيفته: "بالطبع سأشتاق إلى تلك المباريات، فأنا أحب هذا المكان حبًا جمًا، وأحب المجيء إليه. الناس في مدريد لا يتوقعون ذلك، لكنني أكن احترامًا كبيرًا لهذه المؤسسة". وأضاف: "سأفتقد الذهاب إلى كامب نو، سأفتقد بايرن ميونيخ، آمل أن نتمكن من تجاوز هذه المرحلة والذهاب إلى هناك، سأفتقد هذه الليالي لأنها مميزة للغاية".

  • سحر الدوري الإنجليزي الممتاز

    سيفتقد جوارديولا أيضًا الأجواء الفريدة التي تتميز بها الملاعب الإنجليزية المحلية. "سأفتقد سيلهورست بارك أيضًا، أنا أحبها. الدوري الإنجليزي الممتاز، هذه الملاعب... جوديسون بارك... هذه الملاعب هي أحد الأسباب التي تجعلني أعشق إنجلترا... كأس الاتحاد الإنجليزي! ضد فرق الدوري الأول... أحبها كثيرًا! لكن يومًا ما سينتهي كل هذا، أليس كذلك؟"

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-TRAININGAFP

    الصيد الأخير على الألقاب

    إذا ثبت أن هذا الموسم هو الأخير لغوارديولا، فإنه مصمم على إنهاء فترة عمله الاستثنائية في مانشستر سيتي على نحو رائع من خلال حصد المزيد من الألقاب. ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال، ولا يزال في السباق على اللقب الذي فاز به ست مرات من قبل. علاوة على ذلك، يأمل في قيادة مانشستر سيتي إلى لقب آخر في دوري أبطال أوروبا، بعد أن قاده سابقاً إلى أول لقب أوروبي تاريخي له خلال موسم 2022-23.

الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
إلتشي crest
إلتشي
إلتشي
0