بيب جوارديولا يتحدث عن اعتزاله، حيث يعترف مدرب مانشستر سيتي أنه "سيفتقد" المباريات المهمة ضد ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ
انتقال محتمل وراء الكواليس
يعمل مسؤولو النادي منذ ديسمبر على التخطيط لخلافة المدرب، حيث ترددت أنباء عن ترشيح المساعد السابق إنزو ماريسكا لهذا المنصب أو احتمال انتقال جوارديولا إلى منصب خلف الكواليس. بعد أن حقق نجاحًا هائلاً مع مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وبرشلونة، تشير التلميحات المستمرة طوال هذا الموسم إلى أنه قد يتنحى عن منصبه هذا الصيف، وهو ما يعكس اعترافه الصريح في يوليو الماضي بأن استراحة أخرى في انتظاره. وقال العام الماضي: "أعلم أنني سأتوقف بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي، هذا أمر مؤكد، لقد اتخذت القرار، بل أكثر من اتخاذ القرار". "لا أعرف كم من الوقت سأتوقف... لكنني سأتوقف بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي لأنني بحاجة إلى التركيز على نفسي".
تفويت الليالي الكبيرة في أوروبا
يأتي هذا التغيير في اللهجة قبل مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ستقام مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16، حيث يعترف العبقري الكتالوني بأن الأثر العاطفي الكبير لإدارة النخبة يؤثر الآن على أفكاره بشأن الرحيل.
في حديثه إلى TNT Sports، كان جوارديولا صريحًا بشأن الجوانب التي سيشتاق إليها في وظيفته: "بالطبع سأشتاق إلى تلك المباريات، فأنا أحب هذا المكان حبًا جمًا، وأحب المجيء إليه. الناس في مدريد لا يتوقعون ذلك، لكنني أكن احترامًا كبيرًا لهذه المؤسسة". وأضاف: "سأفتقد الذهاب إلى كامب نو، سأفتقد بايرن ميونيخ، آمل أن نتمكن من تجاوز هذه المرحلة والذهاب إلى هناك، سأفتقد هذه الليالي لأنها مميزة للغاية".
سحر الدوري الإنجليزي الممتاز
سيفتقد جوارديولا أيضًا الأجواء الفريدة التي تتميز بها الملاعب الإنجليزية المحلية. "سأفتقد سيلهورست بارك أيضًا، أنا أحبها. الدوري الإنجليزي الممتاز، هذه الملاعب... جوديسون بارك... هذه الملاعب هي أحد الأسباب التي تجعلني أعشق إنجلترا... كأس الاتحاد الإنجليزي! ضد فرق الدوري الأول... أحبها كثيرًا! لكن يومًا ما سينتهي كل هذا، أليس كذلك؟"
الصيد الأخير على الألقاب
إذا ثبت أن هذا الموسم هو الأخير لغوارديولا، فإنه مصمم على إنهاء فترة عمله الاستثنائية في مانشستر سيتي على نحو رائع من خلال حصد المزيد من الألقاب. ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال، ولا يزال في السباق على اللقب الذي فاز به ست مرات من قبل. علاوة على ذلك، يأمل في قيادة مانشستر سيتي إلى لقب آخر في دوري أبطال أوروبا، بعد أن قاده سابقاً إلى أول لقب أوروبي تاريخي له خلال موسم 2022-23.
