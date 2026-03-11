الموت الكروي البطيء: بيب جوارديولا "المدرب الفاشل أوروبيًا".. وعلى مانشستر سيتي بيع رودري إلى ريال مدريد

لم تكن مجرد مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بل "درسًا كرويًا" من العملاق الإسباني ريال مدريد، للمدير الفني بيب جوارديولا.

جوارديولا سقط مع ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضد مستضيفه فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية ريال مدريد في شباك السيتزنس؛ جاءت بواسطة نفس اللاعب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، في الدقائق 20 و27 و42.

وكان بإمكان الميرينجي أن يُضيف الرابع؛ لولا إهدار نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور "ركلة جزائية"، في الشوط الثاني من القمة الأوروبية.

وبهذه النتيجة.. وضع جوارديولا قدمًا ونصف خارج البطولة الأوروبية العريقة؛ على الرغم من أن كرة القدم لا تعرف المستحيلات، ويبقى كل شيء ممكنًا في "الإياب".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد خسارة مانشستر سيتي الكبيرة ضد ريال مدريد..