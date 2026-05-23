pep guardiolaGOAL GFX
علي سمير

الهلال يضع بصمته في تاريخ بيب .. الزعيم ضمن 4 فرق عجز أمامهم جوارديولا وريال مدريد أحد أكبر الضحايا!

المدرب الكتالوني انتصر على الجميع إلا هؤلاء

في الأيام القليلة الماضية، تصدر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عناوين الصحف، بسبب الخبر الذي تمنى عشاق النادي الإنجليزي ألا يسمعونه في أي وقت قريب.

المدرب الكتالوني وصل إلى سيتي في صيف عام 2016 قادمًا من تجربة أحاطتها الشكوك مع بايرن ميونخ، ليأتي إلى ملعب الاتحاد وهو يرحل كأفضل مدرب في تاريخ النادي، بل أحد أساطير البريميرليج بشكل عام.

ولكن وسط المسيرة المبهرة لجوارديولا الحافلة بالانتصارات والبطولات، كان هناك من تمكنوا من إيقافه سواء بالمنافسات المحلية أو القارية برحلاته مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي!



    هؤلاء عجز بيب أمامهم

    المدرب البالغ من العمر 55 سنة تفوق على العديد من الأندية والعمالقة الذين لعب أمامهم أكثر من مرة، وعلى رأسهم ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وبايرن ميونخ وإنتر وغيرهم.

    مجموع الفرق التي واجهها بيب طوال مسيرته وصل إلى الرقم 158، فاز عليهم جميعًا إلا 4 فرق وهي كل من :

    الهلال السعودي، لعب ضده مراة واحدة في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، وخسر بنتيجة 4/3.

    ويجان أثلتيك، المرحلة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي في 2018، وسقط بهدف دون رد.

    بودو جليمت النرويجي، لعب ضده في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وخسر بنتيجة 3/1 على أرض الخصم.

    سلتيك، بيب لعب أمام الفريق الاسكتلندي مرتين، الأولى في دور المجموعات لدوري الأبطال لموسم 2016/2017، وانتهت بالتعادل 3/3، والثانية بنفس البطولة وكانت النتيجة التعادل 1/1.

    الضحايا الأكبر للمدرب الإسباني

    يأتي آرسنال على رأس الضحايا الأكثر تضررًا من جوارديولا، حيث لعب أمامه 35 مرة فاز الإسباني في 22 مواجهة وتعادل 6 مرات وخسر 7 مباريات.

    وجاءت نتائج جوارديولا مع باقي الفرق من أكبر ضحاياه كالتالي :

    تشيلسي : لعب أمامه 33 مباراة، فاز 19 تعادل 7 وخسر 8

    بيرنلي : 20 مباراة، انتهت بفوز بيب 19 مرة وتعادل وحيد بلا أي هزيمة

    نيوكاسل يونايتد : 24 مباراة، فوز بيب 18 مرة، 3 تعادلات و3 هزائم

    وست هام : 22 مباراة، 18 انتصارًا لبيب، 3 تعادلات وهزيمة

    مانشستر يونايتد : 31 مباراة، انتصر بيب في 17 منها وتعادل 4 مرات وخسر 10 مواجهات

    ويأتي ريال مدريد في المركز الحادي عشر من بين الضحايا الأكثر تعرضًا للهزيمة من جوارديولا، حيث لعب الإسباني 30 مباراة ضد الميرينجي، فاز في 14 وتعادل 6 مرات وخسر في 10 مباريات.

    مسيرة طويلة مع الألقاب

    يمتلك جوارديولا في رصيده التدريبي حتى الآن 41 لقبًا متنوعًا، حققها مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

    وتمكن جوارديولا من حصد 14 لقبًا مع برشلونة، خلال الفترة بين 2008 و2012، ثم مع انتقاله إلى بايرن ميونخ في الفترة بين 2013 و2016 حصد سبعة ألقاب، إلى جانب 20 لقبًا مع مانشستر سيتي منذ 2016 وحتى الآن.

    وأما بالنسبة للخطوة القادمة لبيب بعد هذه الرحلة الطويلة، فمن المقرر أن يحصل الإسباني على راحة من مجال التدريب بشكل عام مثلما فعل منافسه السابق يورجن كلوب، وذلك وفقًا لما قاله مدرب سيتي عند إعلانه الرحيل.

    وعلى الرغم من ارتباطه ببعض الفرق والمنتخبات، إلا أن جوارديولا سيفضل التركيز على حياته الشخصية لفترة قبل اختيار محطته القادمة.