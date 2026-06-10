وفي أعقاب الموسم المتميز الذي حققه المدربون الإسبان في جميع أنحاء أوروبا، أوضح المدرب المخضرم الدروس الفريدة التي نقلها إلى هذا الثلاثي خلال فترة لعبهم تحت قيادته، واصفاً إياهم بأنهم الأفضل على الإطلاق.
"لقد علمتهما ما لا يجب عليهما فعله!" .. مدرب بيب جوارديولا ولويس إنريكي السابق ينسب نجاحاتهما لنفسه
السيطرة على الساحة الأوروبية
لقد رسخ هؤلاء المدربون مكانتهم ضمن نخبة المدربين في عالم كرة القدم اليوم. فقد رفع إنريكي مؤخرًا كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع باريس سان جيرمان، وهي المرة الثالثة في مسيرته، بعد أن فاز بها سابقًا مع برشلونة.
وبذلك ينضم إلى نادي النخبة الذي يضم كبار المدربين، ومنهم جوارديولا، الذي فاز هو الآخر بثلاثة ألقاب خلال فترات عمله مع برشلونة ومانشستر سيتي.
علاوة على ذلك، أنهى جوارديولا مؤخرًا حقبة تاريخية استمرت 10 سنوات مع مانشستر سيتي، حيث فاز النادي بكل الألقاب الممكنة.
وربط كليمنتي بفخر المكانة الحالية لفريقه في قمة كرة القدم الأوروبية بالفترة التي قضاها اللاعبون في صفوف فريقه.
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الادعاء بالفضل في تحقيق الأفضل
وعندما طُلب منه تحديد أفضل المدربين في كرة القدم الحديثة، لم يتردد المدرب السابق لنادي أتلتيك في ذكر الأسماء التي دربها ذات يوم، معتبراً جوارديولا وإنريكي ومدرب المنتخب الإسباني دي لا فوينتي الأفضل في مجالهم. وربط بفخر بين أمجادهم الحالية والفترة التي أمضوها في التطور تحت إشرافه ضمن صفوف المنتخب الوطني.
وقال كليمنتي بثقة: "بالنسبة لي، أفضل اثنين هما لويس إنريكي وبيب. والآن لويسيتو دي لا فوينتي، الثلاثة. لقد مر الثلاثة بين يدي، وهو شيء أعتقد أنني علمتهم إياه".
التعلم من أخطاء الماضي
وتحدث المدرب السابق للمنتخب الإسباني بالتفصيل عن نوع الحكمة التي نقلها إلى تلاميذه النجوم. فبدلاً من التركيز على التكتيكات المعقدة، كانت دروسه، بشكل مفاجئ، قائمة على الحقائق القاسية والمرونة العاطفية.
وشرح كليمنتي أسلوبه الفريد في التوجيه قائلاً: "لقد علمتهم أمرين: الأول، ما لا يجب عليكم فعله لأنكم ترون بالفعل النتيجة التي يؤدي إليها، والثاني، اضحكوا قدر ما تستطيعون لأنهم سيأخذون الابتسامة من شفاهكم".
مع نجاح دي لا فوينتي، الفائز ببطولة يورو 2024، مع المنتخب الوطني، واستمرار إنريكي وجوارديولا في الفوز بالبطولات الكبرى، من الواضح أن لاعبيه السابقين استوعبوا النصائح الأساسية التي قدمها لهم معلمهم.
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر الثلاثي الإسباني بعد ذلك؟
مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، يواجه المدربون الثلاثة واقعاً مختلفاً. ففي حين يُتوقع أن يأخذ جوارديولا قسطاً من الراحة بعد مغادرته ناديه هذا الصيف، يسعى إنريكي إلى مواصلة النجاحات التي حققها مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
وفي الوقت نفسه، ينشغل دي لا فوينتي بإعداد المنتخب الإسباني لبطولة كأس العالم.