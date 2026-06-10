"لقد علمتهما ما لا يجب عليهما فعله!" .. مدرب بيب جوارديولا ولويس إنريكي السابق ينسب نجاحاتهما لنفسه

لقد رسخ هؤلاء المدربون مكانتهم ضمن نخبة المدربين في عالم كرة القدم اليوم. فقد رفع إنريكي مؤخرًا كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع باريس سان جيرمان، وهي المرة الثالثة في مسيرته، بعد أن فاز بها سابقًا مع برشلونة.

وبذلك ينضم إلى نادي النخبة الذي يضم كبار المدربين، ومنهم جوارديولا، الذي فاز هو الآخر بثلاثة ألقاب خلال فترات عمله مع برشلونة ومانشستر سيتي.

علاوة على ذلك، أنهى جوارديولا مؤخرًا حقبة تاريخية استمرت 10 سنوات مع مانشستر سيتي، حيث فاز النادي بكل الألقاب الممكنة.

وربط كليمنتي بفخر المكانة الحالية لفريقه في قمة كرة القدم الأوروبية بالفترة التي قضاها اللاعبون في صفوف فريقه.