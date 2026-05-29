بيب جوارديولا الحلم المستحيل و3 أسماء واقعية تتصدر المشهد.. "الصندوق الأسود" لخليفة جورج جيسوس في النصر

أسدل عملاق الرياض النصر، الستار على واحدة من أنجح الحقب الفنية القصيرة في تاريخه الحديث؛ وذلك بإعلان رحيل مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بشكلٍ رسمي.
موسم واحد فقط كان كافيًا لجيسوس؛ من أجل إعادة النصر إلى منصة التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، لأول مرة منذ 7 سنوات.
نعم.. جيسوس تولى القيادة الفنية للفريق النصراوي، صيف العام الماضي؛ ليقوده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد منافسة شرسة مع عملاق الرياض الآخر الهلال.
ورغم أن النصر أراد تجديد عقد جيسوس، مع ضغط من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لإقناعه بالاستمرار لعامٍ آخر؛ إلا أن المدير الفني المخضرم حسم قراره الرسمي، بالرحيل.
هُنا.. بدأ النصر فصلًا جديدًا، بالبحث عن مدير فني يكمل ما بدأهُ جيسوس، وسط غموض بشأن الاسم المختار حتى الآن؛ ولكننا سنحاول أن نفتح هذا الملف من ناحيتنا، وذلك خلال السطور القادمة..