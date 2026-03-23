صانع إمبراطورية بيب جوارديولا: تشيكي بيجريستين حلم الاتحاد الكبير.. "صفقة عالمية قد تأتي معه لكن احذروا من عيوبه"!

يُعيش عملاق جدة الاتحاد، واحدًا من أسوأ مواسمه على الإطلاق؛ الأمر الذي دفع مجلس الإدارة لعقد عدة اجتماعات حاسمة، خلال الساعات الماضية.

الاتحاد أعلن أنه بدأ خلال هذه الاجتماعات، مراجعة شاملة للأداء الإداري والفني والمالي؛ استعدادًا لاتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وجاء بيان الاتحاد الرسمي؛ وسط أنباء قوية تُفيد باقتراب "الاستغناء" عن المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، وتحديد بديله.

ووفقًا لموقع "365Scores" مساء اليوم الإثنين؛ برز اسم المدير الرياضي الإسباني "المعتزل" تشيكي بيجريستين، على رأس اهتمامات العميد الاتحادي.

وبينما كان العالم يظن أن بيجريستين، أغلق دفتر ملاحظاته الشهير للأبد، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي صيف 2025؛ ها هو اسمه يطفو على الساحة الرياضية مجددًا، كأحد أبرز الأسماء المرشحة للعمل في قلعة العميد.

هذا الرجل الذي بني إمبراطورية المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مع مانشستر سيتي وقبله العملاق الكتالوني برشلونة؛ قد يكون نقطة التحول في تاريخ الاتحاد، إذا وافق على قبول المهمة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا؛ كيف سيكون بيجريستين نقطة التحول في تاريخ الاتحاد، مع بعض عيوبه الخطيرة..