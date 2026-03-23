Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Txiki Begiristain Pep Guardiola Al Ittihad GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

صانع إمبراطورية بيب جوارديولا: تشيكي بيجريستين حلم الاتحاد الكبير.. "صفقة عالمية قد تأتي معه لكن احذروا من عيوبه"!

الاتحاد أمام مفترق طرق في الفترة القليلة القادمة..

يُعيش عملاق جدة الاتحاد، واحدًا من أسوأ مواسمه على الإطلاق؛ الأمر الذي دفع مجلس الإدارة لعقد عدة اجتماعات حاسمة، خلال الساعات الماضية.

الاتحاد أعلن أنه بدأ خلال هذه الاجتماعات، مراجعة شاملة للأداء الإداري والفني والمالي؛ استعدادًا لاتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وجاء بيان الاتحاد الرسمي؛ وسط أنباء قوية تُفيد باقتراب "الاستغناء" عن المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، وتحديد بديله.

ووفقًا لموقع "365Scores" مساء اليوم الإثنين؛ برز اسم المدير الرياضي الإسباني "المعتزل" تشيكي بيجريستين، على رأس اهتمامات العميد الاتحادي.

وبينما كان العالم يظن أن بيجريستين، أغلق دفتر ملاحظاته الشهير للأبد، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي صيف 2025؛ ها هو اسمه يطفو على الساحة الرياضية مجددًا، كأحد أبرز الأسماء المرشحة للعمل في قلعة العميد.

هذا الرجل الذي بني إمبراطورية المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مع مانشستر سيتي وقبله العملاق الكتالوني برشلونة؛ قد يكون نقطة التحول في تاريخ الاتحاد، إذا وافق على قبول المهمة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا؛ كيف سيكون بيجريستين نقطة التحول في تاريخ الاتحاد، مع بعض عيوبه الخطيرة..

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CHELSEAAFP

    علاقة تشيكي بيجريستين القوية مع بيب جوارديولا

    في البداية.. يجب الحديث عن مسيرة تشيكي بيجريستين مع منصب المدير الرياضي؛ والذي اقتصر على ناديين فقط، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: العملاق الكتالوني برشلونة؛ من 2003 إلى 2010.

    * ثانيًا: نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ من 2012 إلى 2025.

    ويعود الفضل لبيجريستين؛ في تولي المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مسؤولية تدريب برشلونة ثم مانشستر سيتي.

    نعم.. المدير الرياضي الإسباني أيّد نصيحة الأسطورة الهولندية يوهان كرويف؛ بضرورة إسناد مهمة تدريب برشلونة صيف 2008، إلى جوارديولا.

    وقتها.. كان كرويف يتولى منصب "الرئيس الشرفي" للعملاق الكتالوني، حيث اقترح اسم جوارديولا لقيادة الفريق الأول؛ وهو الذي كان قد دخل عالم التدريب في 2007 فقط، بالإشراف على الفريق الرديف في النادي.

    ورغم عدم امتلاك بيب الخبرة الكافية آنذاك؛ إلا أن الأسطورة الهولندية راهن عليه أمام الرئيس جوان لابورتا، وهو ما أيّده بيجريستين تمامًا.

    ثم نجح بيجريستين فيما بعد، في جلب جوارديولا إلى مانشستر سيتي، في صيف عام 2016، بحكم علاقتيهما القوية للغاية؛ حيث وصفه المدرب الإسباني بـ"أفضل مدير رياضي عمل معه"، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    • إعلان
  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    تشيكي بيجريستين صانع مجد برشلونة ومانشستر سيتي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لا يُمكن نسيان الصفقات التاريخية التي حسمها المدير الرياضي تشيكي بيجريستين، والتي صنعت مجد العملاق الكتالوني برشلونة ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    أبرز صفقتان بالطبع في عهده؛ هما انتقال الساحر البرازيلي رونالدينيو إلى برشلونة صيف 2003، والمهاجم النرويجي إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي في 2022.

    لكن.. بخلاف رونالدينيو وهالاند، أبرم بيجريستين العديد من الصفقات المهمة في الناديين، خاصة في عهد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ والتي أسفرت عن الآتي:

    * أولًا: تتويج برشلونة ومانشستر سيتي بـ28 لقبًا في عهده؛ بواقع "12 للعملاق الكتالوني و16 للنادي الإنجليزي".

    * ثانيًا: حصول برشلونة على السداسية التاريخية في عهده؛ وتحديدًا موسم 2008-2009.

    * ثالثًا: حصول مانشستر سيتي على الثلاثية التاريخية في عهده موسم 2022-2023؛ من بينها أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.

    ولتحقيق كل هذه الإنجازات؛ كانت سياسية بيجريستين هي صناعة فريق يمزج من الشباب والخبرة، إلى جانب الجمع بين أبناء النادي والصفقات الخارجية.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هكذا سيكون تشيكي بيجريستين نقطة تحول في تاريخ الاتحاد!

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى كيف سيكون المدير الرياضي الإسباني تشيكي بيجريستين، نقطة تحوّل في تاريخ عملاق جدة نادي الاتحاد؛ حال صدقت التقارير التي تتحدث عن الاهتمام بالتعاقد معه، ووافق هو على ذلك.

    بيجريستين سيقوم بمجموعة من التغييرات، داخل قلعة العميد؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بناء هوية فنية مستدامة

    مشكلة الاتحاد في المواسم الأخيرة، هي تغيير المدارس التدريبية باستمرار؛ وهو ما يترتب عليه تشتيت للاعبين، وبالتالي تذبذب في أداء الفريق بأكمله.

    والتعاقد مع بيجريستين إذا حدث، سيحل هذه المشكلة تمامًا؛ حيث أنه من المديرين الرياضيين الذين يفرضون "نظامًا كرويًا موحدًا"، من الأكاديمية وحتى الفريق الأول.

    هذا سيجعل نادي الاتحاد، يمتلك أسلوب لعب واضح؛ لن يتغيّر برحيل أي مدير فني.

    * ثانيًا: هيكلة الإدارة الرياضية

    داخل قلعة العميد الاتحادي، يوجد تداخل بين العمل الإداري والفني؛ وهو ما ينتج عنه الكثير من المشاكل، التي تؤثر على استقرار غرفة الملابس.

    وسيعمل بيجريستين من ناحيته - حال التعاقد معه -، على فصل الجانب الفني عن الإداري تمامًا؛ إلى جانب بناء شبكة كشافين عالمية تقتنص المواهب الشابة، بدلًا من الأسماء الرنانة.

    * ثالثًا: الاستقرار في غرفة الملابس

    تشيكي بيجريستين من أكثر المدراء الرياضيين، الذين يجيدون العمل مع النجوم؛ حيث فعل ذلك داخل العملاق الكتالوني برشلونة، وفي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    ونجح بيجريستين في صناعة علاقات قوية مع أبرز نجوم برشلونة ومانشستر سيتي؛ وهو ما ساعده على حل الكثير من المشاكل، قبل أن تتفاقم.

  • Manchester City v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    صفقة عالمية قد تنضم إلى الاتحاد مع تشيكي بيجريستين

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن علاقات المدير الرياضي الإسباني تشيكي بيجريستين، مع أبرز النجوم.

    هذه العلاقات قد تُسهل على نادي الاتحاد - حال التعاقد مع بيجريستين -؛ ضم أكثر من صفقة كبيرة، خلال السنوات القادمة.

    على سبيل المثال.. لاعب مثل البرتغالي برناردو سيلفا، يحظى باهتمام سعودي كبير للغاية؛ لضمه في الميركاتو الصيفي القادم "2026"، بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    اسم سيلفا ارتبط بكل الأندية السعودية الكبيرة، سواء الهلال أو النصر والاتحاد والأهلي؛ وبالتالي فإن تواجد بيجريستين في صفوف العميد، قد يكون عامل الحسم في قرار اللاعب.

    ولا ننسى أن النجم البرتغالي انضم إلى السيتزنس صيف 2017، في عهد المدير الرياضي الإسباني؛ والذي تعاقد معه وقتها من نادي موناكو الفرنسي، مقابل 50 مليون يورو.

    كما نجح تشيكي بيجريستين، في إقناع برناردو سيلفا بالبقاء في صفوف مانشستر سيتي وعدم الرحيل، وذلك في أكثر من مناسبة؛ وسط اهتمام من العملاق الكتالوني برشلونة، وعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    بعض "العيوب" في طريقة عمل تشيكي بيجريستين!

    لكن.. رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن هُناك بعض العيوب في عمل المدير الرياضي الإسباني تشيكي بيجريستين، على النحو التالي:

    * أولًا: لا يجيد عمليات البيع بأسعار مرتفعة؛ حيث قد يقبل بمبالغ قليلة للتخلص من بعض اللاعبين.

    * ثانيًا: يُضحي ببعض النجوم المؤثرين في بعض الأحيان؛ من أجل إرضاء المدير الفني.

    والعيب الأول ظهر بوضوح، خلال فترته مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ رغم أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قام ببعض عمليات البيع الكبيرة، في عهده.

    أما بالنسبة للنقطة الثانية؛ فلا ننسى أنه ضحى بأسماء مؤثرة في برشلونة مثل الكاميروني صامويل إيتو، وذلك إرضاءً للمدير الفني الإسباني وقتها بيب جوارديولا.

    وبالتالي.. فإن ذلك قد يؤثر على مداخيل نادي الاتحاد، حال فشل بيجريستين في تسويق بعض اللاعبين؛ إلى جانب الدخول في صدامات مع عشاق العميد، إذا اتخذ قرارات بالاستغناء عن أسماء تلقى قبولًا جماهيريًا.