أحمد فرهود

جوارديولا يحترق بنيران لاعبيه: مأساة متكررة أضاعت عديد البطولات.. ومانشستر سيتي يقدم "هديتين" لآرسنال

ضربة قوية لأحلام مانشستر سيتي..

يقولون في كرة القدم إن "النقطة أفضل من لا شيء"؛ لكن الأمر كان مغايّرًا تمامًا في ليلة العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، ضد مستضيفه نادي إيفرتون.

مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل الإيجابي (3-3) أمام إيفرتون، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وتقدم السيتزنس أولًا في الدقيقة 43، بواسطة نجمه جيريمي دوكو؛ قبل أن يرد إيفرتون بثلاثية متتالية عن طريق ثيرنو باري في الدقيقتين 68 و81، وجاك أوبرين في الدقيقة 73.

لكن كتيبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، رفضت الاستسلام؛ حيث قامت بـ"ريمونتادا" مُتأخرة عن طريق إرلينج هالاند ودوكو، في الدقيقتين 83 و90+7.

وبهذه النتيجة.. رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 71، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ وبفارق 5 نقاط عن نادي آرسنال "المتصدر"، الذي لعب لقاءً أكثر.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل مانشستر سيتي "المخيب" مع إيفرتون..

    الأخطاء الفردية "تقتل" بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

    على مدار 10 سنوات كاملة، مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، خسر المدير الفني الإسباني الكبير بيب جوارديولا، الكثير من الألقاب؛ بسبب "الأخطاء الفادحة" من نجوم فريقه، فوق أرضية الملعب.

    هذه الأخطاء تنوعت بين المسابقات المحلية، ودوري أبطال أوروبا؛ أبرزها جاء على النحو التالي:

    * البرازيلي فيرناندينيو: الأخطاء التي ارتكبها في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022؛ والتي كانت سببًا في "ريمونتادا" العملاق الإسباني ريال مدريد، وبالتالي إقصاء مانشستر سيتي.

    * البرازيلي إيديرسون: الخطأ الذي ارتكبه ضد نادي أولمبيك ليون الفرنسي؛ وتسبب في خسارة مانشستر سيتي (1-3)، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

    * الإسباني إيمريك لابورت: الأخطاء التي ارتكبها في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019؛ وكانت سببًا في تسجيل توتنهام هوتسبير هدفين، ساهما في إقصاء مانشستر سيتي في النهاية.

    ولم تكن هذه الحالات إلا أمثلة قليلة للغاية، للحظات فارقة في مسيرة جوارديولا التدريبية؛ والتي كان فيها "الخطأ الفردي"، هو الخصم الأول له.

    ويُضاف إلى هذه الأمثلة؛ الخطأ الفادح الذي ارتكبه المدافع الإنجليزي مارك جيهي ضد نادي إيفرتون، في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    جيهي أثناء تقدّم السيتزنس (1-0)، مرر كرة قصيرة لم تصل إلى زميله الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما؛ حيث قطعها نجم إيفرتون ثيرنو باري، الذي سجل التعادل.

    وهذا الهدف كان سببًا في قلب النتيجة؛ عندما تقدم إيفرتون (3-1) ضد مانشستر سيتي، قبل أن تعود كتيبة جوارديولا بالتعادل بثلاثية.

    لقطة تفسر المأساة.. جوارديولا لم يحتفل رغم "الهدف القاتل"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الوقوف عند لقطة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ بعد هدف تعادل مانشستر سيتي القاتل ضد نادي إيفرتون، في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    الهدف سجله النجم البلجيكي جيريمي دوكو، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع؛ ليمنح مانشستر سيتي نقطة، بدلًا من الخروج خالي الوفاض.

    ورغم هذا الهدف القاتل، الذي جاء في الدقيقة 90+7؛ إلا أن جواريولا لم يحتفل أبدًا به، واكتفى فقط بحركة بسيطة بيده.

    سبب عدم احتفال المدير الفني الإسباني بهذا الهدف القاتل، هو أن التعادل لا يخدم مصالح فريقه؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أصبح الفارق بين مانشستر سيتي "الوصيف" وآرسنال "المتصدر"، 5 نقاط كاملة في جدول ترتيب الدوري؛ مع لعب الجانرز لقاءً أكثر.

    * ثانيًا: لم يعد لقب الدوري في يد مانشستر سيتي الآن؛ حيث أصبح في حاجة ماسة إلى تعثر آرسنال في مباراة، ولو بالتعادل.

    لذا.. لم تكن فرحة جوارديولا كبيرة؛ لأنه حتى مع الريمونتادا المُتأخرة من مانشستر سيتي ضد إيفرتون، إلا أن فريقه أهدر نقطتين قد تكلفاه لقب الدوري.

    هديتان من مانشستر سيتي إلى آرسنال وميكيل أرتيتا

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. نستطيع القول الآن إن نادي مانشستر سيتي قدّم "هدية غير مباشرة" إلى غريمة آرسنال؛ وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    آرسنال يستضيف أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء؛ بعد أن انتهى لقاء "ذهاب" نصف النهائي في إسبانيا، بالتعادل الإيجابي (1-1).

    والهدية غير المباشرة التي قدّمها السيتزنس إلى آرسنال؛ هي على النحو التالي:

    * أولًا: إعطاء دفعة معنوية كبيرة إلى آرسنال ضد أتلتيكو؛ بعد علمه أن لقب الدوري الإنجليزي عاد ليكون في يده، من جديد.

    * ثانيًا: تحرُر المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا ولو قليلًا؛ بعد أسابيع من الهجوم عليه والتشكيك فيه، عقب النتائج السيئة الأخيرة لآرسنال.

    بمعنى.. مانشستر سيتي بخلاف الهدية الآساسية التي قدّمها إلى آرسنال، بأن جعل حسم لقب الدوري الإنجليزي بين يديه؛ منحه أخرى تتعلق بالتحرر النفسي والدفعة الكبيرة، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الأوروبية.

    ضياع لقب 2025-26 سيكون الأصعب على بيب جوارديولا

    أخيرًا ومع علمنا أن كل شيء ممكن في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي؛ إلا أنه ربما يكون فقدان لقب 2025-2026 - إذا حدث -، هو الأصعب بالنسبة للمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

    وأساسًا.. فرص مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2025-2026، كانت ضعيفة للغاية قبل شهرين من الآن تقريبًا؛ وذلك بسبب فارق النقاط الكبير لمصلحة آرسنال، في الصدارة.

    إلا أن السيتزنس قام بـ"ريمونتادا نقاط" مبهر، في الشهرين الأخيرين؛ ليجعل لقب الدوري بين يديه، وليس مع غريمه آرسنال.

    ومن هُنا.. فإن ضياع لقب الدوري - إذا حدث -، بعد أن عاد الأمل بقوة إلى مانشستر سيتي؛ ربما سيكون الأصعب في مسيرة جوارديولا، في عالم التدريب.

    لكن كما ذكرنا، لم ينتهِ أي شيء بعد؛ حيث من المرجح أن يتحدد لقب الدوري في الجولة الأخيرة، وربما يتوّج به مانشستر سيتي في النهاية.