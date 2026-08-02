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محمد سعيد و محمود خالد

ترجمه

"لن نقف مكتوفي الأيدي" .. بيان غامض من وكالة فينيسيوس وسط أنباء صفقة آرسنال!

انتقالات
فينيسيوس جونيور
آرسنال
ميكيل آرتيتا
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

هل يرحل فيني عن ريال مدريد؟

قرر وكلاء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الرد أخيرًا على الجدل الدائر بشأن مستقبله مع ريال مدريد، في خضم الأحاديث حول رغبة آرسنال، في عقد واحدة من كبرى صفقات الموسم، من خلاله.

وفي ظل التكهنات حول ربط مصير فينيسيوس وبطل الدوري الإنجليزي، أصدرت شركة "روك نيشن سبورتس إنترناشيونال"، بيانًا قاطعًا، بشأن هذا الأمر، داعية إلى المزيد من المساءلة الإعلامية.

  • وكالة فينيسيوس تحسم الجدل

    وأصدرت وكالة "روك نيشن سبورتس إنترناشيونال"، التي تمثل فينيسيوس، ردًا شديد اللهجة، تجاه التغطية الإعلامية الأخيرة التي تعلقت بأحد أبرز موكليها، في بيان صادر، الأحد.

    وأعربت الوكالة التي أسسها جاي-زي، عن إحباطها الشديد، إزاء طبيعة التغطية الإعلامية خلال فترة الانتقالات الحالية، ورغم أن البيان لم يذكر صراحة، التقارير المحددة التي كان يتناولها، إلا أنه جاء بالتزامن مع ذروة الحديث بشأن رحيل فينيسيوس "المحتمل" عن ملعب سانتياجو برنابيو.

    وقد لجأ مايكل يورمارك، رئيس شركة "روك نيشن سبورتس إنترناشيونال"، إلى منصة "إنستجرام"، للتعبير عن مخاوفه بشكل مباشر. قائلًا: "لا يمكن للشركة، وفريقنا بأكمله، أن نقف مكتوفي الأيدي، في الوقت الذي تنشر فيه وسائل إعلام غير مهنية وغير مطلعة، معلومات مزيفة ومضرة بهدف جذب الانتباه.

    هذا أمر غير مقبول على الإطلاق؛ خاصةً عندما يتم استهداف عملائنا شخصيًا، دون أي أساس من الصحة. إنه أمر مضر وتشهير، ويتعين على وسائل الإعلام والصحفيين أن يتحملوا مسؤولياتهم بشكل أكبر".

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  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    آرسنال يراقب أزمة العقد

    على الرغم من الرد القاطع من جانب ممثليه، لا يزال فينيسيوس موضوعًا رئيسًا للنقاش في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث يدخل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، المرحلة الأخيرة من عقده الحالي في العاصمة الإسبانية، وتشير التقارير إلى أن المفاوضات حول تمديد العقد قد وصلت إلى طريق مسدود واضح.

    وأثار هذا الغموض قلق الإدارة في ملعب الإمارات، حيث يُزعم بأن الجانرز، مستعدون لكسر هيكلهم التقليدي للأجور، والاستفادة من حقوق الصورة، لضمان ضم أحد أبرز المواهب في العالم، فيما يقوم بطل البريمييرليج، بمتابعة وضع فينيسيوس في البرنابيو عن كثب.

    اهتمام أرسنال موثق جيدًا، على الرغم من عدم بدء أي مفاوضات رسمية بين الناديين. وكان الفريق الذي يتخذ من شمال لندن مقرًا له، نشطًا بشكل استثنائي في سوق الانتقالات، سعيًا وراء المكاسب الهامشية اللازمة للتفوق على منافسيه المحليين.

  • أرتيتا يتحدث عن طموحاته في ميركاتو الصيف

    ولم يبذل أرتيتا، مدرب آرسنال، جهدًا يُذكر لتهدئة هذه الشائعات، حيث قدم ردودًا مثيرة للاهتمام عندما سُئل عن إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد.

    وخلال جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد، سُئل أرتيتا مباشرةً عن هذه الشائعات، فرد بابتسامة قبل أن يتطرق إلى الاستراتيجية الأوسع للنادي.

    وحول خطة آرسنال في الميركاتو، أجاب أرتيتا "حسنًا، نحن نعمل بالفعل بنشاط على تحسين الفريق وتطويره، وهذا أمر واضح".

    وتابع "نتوقع حدوث تحركات في الأسابيع القليلة المقبلة، بطبيعة الحال؛ لأننا نريد أن نتحسن مثل أي فريق آخر، ويمكنكم أن تروا ما نفعله من خلال مراقبة سوق الانتقالات ومنافسينا".

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  • Jose MourinhoGetty Images

    مورينيو يعول على عودة فينيسيوس

    وفي الوقت الذي تتواصل فيه الشائعات حول الدوري الإنجليزي الممتاز، يظل مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو، مركزًا على الموسم المقبل مع مهاجمه البرازيلي.

    وقد واجه المدرب البرتغالي، الذي عاد مؤخراً إلى دكة بدلاء ريال مدريد، صعوبة في إدارة تشكيلة غير مكتملة خلال فترة الإعداد للموسم؛ بسبب الإجازات المطولة التي مُنحت للاعبين الذين شاركوا في المراحل الأخيرة من كأس العالم.

    وقال مورينيو عبر الموقع الرسمي للنادي: "أشعر بالقلق لعدم توفر جميع اللاعبين، وأود أن أحظى بثلاثة أسابيع من العمل مع البقية. لكن هذا غير ممكن".

    وأضاف: "سيصل الإثنين، كلٌ من فيني جونيور، وبراهيم (دياز)، وبرناردو (سيلفا). وسيتوافد اللاعبون تدريجيًا، حتى يصل اللاعبون الذين شاركوا في نصف نهائي ونهائي كأس العالم، وسيكون كوكوريلا هو آخر من يصل".

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