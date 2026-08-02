"لن نقف مكتوفي الأيدي" .. بيان غامض من وكالة فينيسيوس وسط أنباء صفقة آرسنال!

وأصدرت وكالة "روك نيشن سبورتس إنترناشيونال"، التي تمثل فينيسيوس، ردًا شديد اللهجة، تجاه التغطية الإعلامية الأخيرة التي تعلقت بأحد أبرز موكليها، في بيان صادر، الأحد.

وأعربت الوكالة التي أسسها جاي-زي، عن إحباطها الشديد، إزاء طبيعة التغطية الإعلامية خلال فترة الانتقالات الحالية، ورغم أن البيان لم يذكر صراحة، التقارير المحددة التي كان يتناولها، إلا أنه جاء بالتزامن مع ذروة الحديث بشأن رحيل فينيسيوس "المحتمل" عن ملعب سانتياجو برنابيو.

وقد لجأ مايكل يورمارك، رئيس شركة "روك نيشن سبورتس إنترناشيونال"، إلى منصة "إنستجرام"، للتعبير عن مخاوفه بشكل مباشر. قائلًا: "لا يمكن للشركة، وفريقنا بأكمله، أن نقف مكتوفي الأيدي، في الوقت الذي تنشر فيه وسائل إعلام غير مهنية وغير مطلعة، معلومات مزيفة ومضرة بهدف جذب الانتباه.

هذا أمر غير مقبول على الإطلاق؛ خاصةً عندما يتم استهداف عملائنا شخصيًا، دون أي أساس من الصحة. إنه أمر مضر وتشهير، ويتعين على وسائل الإعلام والصحفيين أن يتحملوا مسؤولياتهم بشكل أكبر".