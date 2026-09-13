لا تزال تبعيات واقعة استفزاز جماهير التعاون، لنجم الهلال، روبن نيفيش، تلقي بظلالها على الأوساط الكروية، حيث قرر الناديان إصدار بيان رسمي، للتعليق على الحدث الذي لاقى صدًا عالميًا، في المباراة التي شهدت انتصارًا عريضًا للزعيم بنتيجة (6-0)، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
بعد استفزاز روبن نيفيش بجوتا: الهلال يعلن التحرك رسميًا .. والتعاون: تصرفات فردية!
ماذا حدث؟
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، لروبن نيفيش، الذي تعرض لاستفزاز جماهيري في مدرجات التعاون، عندما ردد بعض الجماهير "جوتا .. جوتا"، في إشارة إلى صديقه الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول، الذي لاقى مصرعه في حادث سير، في يوليو 2025.
وبدوره، اكتفى روبن نيفيش بالتصفيق في البداية على استهجان الجماهير، فيما ردّ على ترديد اسم "جوتا"، بالإشارة إلى السماء ثم عينه، ثم إليهم، وكأن يعلق بأن الرب ينظر لما يفعلونه.
وعقب المباراة، وأثناء سيره في الممر الإعلامي، أدلى نيفيش بتصريح إعلامي حول تصرف جماهير التعاون، معلقًا "أتمنى ألا يذهب هؤلاء للصلاة بعد ما فعلوه، لأن الله لن يقبل منهم".
الهلال يرد رسميًا على واقعة نيفيش
ونشر الموقع الرسمي بنادي الهلال، بيانًا رسميًا، استنكر فيه ما صدر من قبل فئة من جماهير نادي التعاون، وسلوكها الذي يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية، ورفض مثل هذه التجاوزات أو المساس بالظروف الإنسانية والشخصية للاعبين، أو استغلال مشاعر الفقد من أجل الاستفزاز والإساءة.
وأعلنت شركة نادي الهلال عن اتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيال ما حدث بحق اللاعب روبن نيفيش، من أجل حفظ حقوق النادي ولاعبيه، والتعامل مع مثل تلك التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح.
التعاون: تصرفات فردية
وفي هذا السياق، أبدى نادي التعاون، عبر بيان رسمي، رفضه القاطع للهتافات المسيئة التي صدرت تجاه أحد لاعبي الهلال، وأن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تكون مبررًا للإساءة أو الانتقاص من الآخرين، أو التنمر على حساب مشاعر أي إنسان، مضيفًا "رياضتنا السعودية تستمد قيمها من أخلاق مجتمعنا الأصيل وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتقوم على الاحترام والتنافس الشريف وحفظ كرامة الجميع".
ونوّه التعاون في بيانه بأن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي، هي بمثابة تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير النادي، التي يعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولة، مع التعهد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار الواقعة وردع كل مسيء".
اتحاد الكرة والرابطة: سنلاحق أصحاب الواقعة
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا بالتضامن مع رابطة دوري المحترفين، لاستنكار الممارسات غير المقبولة التي شهدتها مباراة التعاون والهلال، مشددًا على أن الإساءة أو الاستفزاز يعد سلوكًا مرفوضًا لا مكان له في كرة القدم السعودية.
وأكد الاتحاد السعودي أن اللجان المختصة رصدت تلك الممارسات، وقد اتخذت الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وسيتم الإعلان عنها فور استكمالها.
رسالة سامي الجابر إلى نيفيش
من جانبه، وجه سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ورئيسه الأسبق، رسالة إلى نيفيش، في "قصة" عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، معلقًا "روبن، وجودك في كرة القدم السعودية يعني الكثير بالنسبة لنا.
كسعوديين، نحن نعتز بقيمنا في الاحترام وحسن الضيافة، وهي قيم راسخة في عقديتنا، وتنعكس في طريقة ترحيبنا بمن يجعلون وطننا وطنًا لهم، هذه القيم تتسامى فوق أي تنافس رياضي.
مثل هذا السلوك لا يعبر عن هذه القيم، أتمنى أن تعلم كم نحمل لك من تقدير ومحبة هنا، وكم أنت جزء منا".
تأثر روبن نيفيش بوفاة جوتا
ورغم أن وفاة ديوجو جوتا وشقيقه، قد أثارت صدمة عالمية، إلا أنها انعكست بالأخص على زملائه، وخاصة من نجوم البرتغال، حيث بدا الحزن واضحًا على روبن نيفيش، الذي دخل في نوبة بكاء برفقة جواو كانسيلو، خلال مباراة الهلال وفلومينينسي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بالتزامن مع حادثة نجم ليفربول.
وكان نيفيش قد وجه رسالة إلى صديقه المقرب جوتا، على منصة (إنستجرام)، حيث أبدى ندمه لعدم اعترافه بحبه له، وواعدًا إياه بعدم ترك عائلته وحيدة أو إشعارها بأي نقص، علمًا بأن نيفيش وجوتا لعبا معًا في بورتو وولفرهامبتون.
نيفيش يفعل كل شيء مع إنزاجي
ومع اعتماد طريقة لعب 4-3-3، جاء اعتماد المدير الفني سيموني إنزاجي، على روبن نيفيش، كوسط ميدان الهلال، ما يثبت نظرية أن البرتغالي يفعل كل شيء مع الإيطالي، سواءً كمدافع أو صانع ألعاب، وأحيانًا هدّاف.
نيفيش تميز كحلقة وصل في صفوف الهلال، حيث أرسل 76 تمريرة قصيرة، منها 67 ناجحة، فضلًا عن توجيه 7 كرات طويلة صحيحة من أصل 11، وصنع تمريرتين مفتاحيتين، رغم أن نقطة ضعفه تمثلت في سوء كراته العرضية، حيث لم يفلح في أي من محاولاته الثلاث.
وتمكن روبن نيفيش من صناعة تمريرة حاسمة إلى أولي واتكينز الذي سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة، فيما تقرر استبداله، لمشاركة مراد هوساوي في الدقيقة 76.
وبدا إنزاجي وكأنه يريد إراحة العديد من نجوم الهلال، بإجراء عدة تبديلات مبكرة، من أجل التحضير للمواجهة الآسيوية الأولى ضد الغرافة، في دوري أبطال آسيا للنخبة.
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