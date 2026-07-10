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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

"لا نسمح بتلطيخ شرفنا": كوليبالي يخرج عن صمته .. رد على التشكيك في نزاهة السنغال بعد وداع كأس العالم!

خاليدو كوليبالي
السنغال
بلجيكا
كأس العالم

بيان مطول من قائد السنغال..

قرر النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، التخلي عن صمته، في الرد على حملة الانتقاد الموجّهة له ولزملائه، عقب الإقصاء "المؤلم" لأسود التيرانجا، من دور الـ32 في نهائيات كأس العالم 2026.

في مباراة شهدت واحدة من أقوى حلقات الريمونتادا في تاريخ المونديال، كان منتخب السنغال على بعد بضع دقائق من التأهل إلى ثمن النهائي أمام بلجيكا، بعد التقدم بثنائية حبيب ديارا وإسماعيلا سار في الدقيقتين 24 و51.

ولكن، تمكن المنتخب البلجيكي، أحد الأحصنة السوداء في مونديال أمريكا الشمالية، من العودة في النتيجة، بثنائية روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس في الدقيقتين 86 و89، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، وتتأهل كتيبة رودي جارسيا، بركلة جزاء تيليمانس في الدقيقة 120+5.

  • "الليالي أصبحت طويلة"

    ونشر مدافع نادي الهلال، بيانًا رسميًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه "منذ إقصائنا (من كأس العالم)، أصبحت الليالي طويلة.

    عندما تحمل هذه الشارة، لا يمكنك العودة إلى المنزل ببساطة بعد الهزيمة، بل تستعيد المشاهد مرارًا وتكرارًا، تبحث عن إجابات، حاملًا معك خيبة أمل شعب بأكمله.

    أردنا أن نجعلكم فخورين، وأن ننبض معكم من جديد، ونجعل حلم كأس العالم يستمر لأطول فترة ممكنة، وللأسف، لم نكن على مستوى طموحاتنا.

    قبل كل شيء، أود أن أقول لكم شكرًا على ثقتكم وحبكم ودعمكم الثابت. لقد ساندتم هذا الفريق حتى اللحظة الأخيرة، وكنتم على مستوى هذا الحدث، أما نحن، فللأسف، لم نكن كذلك بما يكفي.

    بصفتي القائد، أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإقصاء. نحن نتحمل نصيبنا من المسؤولية. ببساطة، لم يكن أداؤنا جيدًا بما يكفي لمواصلة هذه المغامرة، وهذه حقيقة يجب أن نتقبلها بتواضع. في كرة القدم، التفاصيل تصنع الفارق، لكننا نعلم أيضًا أنه يمكننا ويجب علينا تقديم ما هو أفضل.

    أستمع إلى الحزن والغضب والانتقادات، فهو أمر مشروع ويشهد على الحب الذي تحملونه لهذا المنتخب الوطني. الانتقادات الموجهة لأدائنا ستظل جزءًا من كرة القدم دائمًا، ونحن نتقبلها".

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  • "لا نسمح بالنيل من شرفنا"

    واستدرك كوليبالي "بعد إقصائنا، قيلت وكتبت أشياء كثيرة خارج الإطار الرياضي. لا يمكنني السماح بتلطيخ شرف رجال طالما اعتبروا الدفاع عن ألوان السنغال مسألة شرف.

    رغم أخطائنا الرياضية، يمكنني أن أشهد على أمر واحد: التزامنا، ووحدتنا، وحبنا لهذا القميص لم يضعف أبدًا. لقد ظلت مجموعتنا متحدة، متضامنة، محترفة للغاية منذ اليوم الأول وحتى الأخير. سأكون دائمًا أول من يدافع عن زملائي عندما يتم التشكيك ظلمًا في نزاهتهم.

  • "لم أختر أي لاعب أو أستبعد آخر"

    وأضاف كوليبالي "لم أختر يومًا أي لاعب للانضمام للمنتخب، ولم أمنع يومًا أي لاعب من "الأسود"، ولم أطالب باستبعاد أي شخص. لقد كان المدرب دائمًا هو صاحب الكلمة الوحيد في قراراته الرياضية؛ الاستدعاءات، تشكيلات الفريق، الخيارات الفنية تخصه بالكامل، ونحن دائمًا نحترمها.

    يمكنني التحدث بكل يقين عن اللاعبين، لأنني أشاركهم حياتهم اليومية، أعرف تضحياتهم، وإصاباتهم، وشكوكهم، وحبهم لهذا القميص، وسأستمر دائمًا في الدفاع عنهم عندما يكون ذلك ضروريًا.

    هذا الإقصاء مؤلم للغاية، لكنه لا يجب أن يمحو كل ما بناه هذا الجيل من أجل كرة القدم السنغالية.

    فيما يتعلق بالجهاز الفني والاتحاد، فليس من شأني التعبير عن رأيي، وسيتحمل كل طرف مسؤولياته ويتواصل باسمه.

    أيها السنغاليون، والسنغاليات. لا أحد سينسيكم هذه الخيبة. علينا أن نعمل بجهد أكبر لنعود ونستحق ثقتكم مرة أخرى، وهي ثقة لا تُطلب بالكلمات، بل تُكسب على أرض الملعب.

    قد نسقط مرة أخرى، ولكن طالما نرتدي هذا القميص، سنواصل تقديم كل شيء لبلدنا، بنفس الفخر، ونفس العاطفة، ونفس الحب للسنغال.

    يسقط الأسد أحيانًا ولكن الأسد ينهض دائمًا. نعتذر لأننا لم نكن عند حسن ظنكم".


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  • Sadio ManeGetty Images

    ما بعد وداع المونديال

    وكان لاعب فياريال، بابي جويي، قد وجه قصة عبر منصة (إنستجرام)، بأنه لن يلعب لمنتخب السنغال مرة أخرى، طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، فيما أصبح مستقبل المدير الفني بابي ثياو، على المحك، بعد مغادرة كأس العالم، وسط تقارير تفيد بأن الفرنسي باتريك فييرا، يعد أحد أبرز المرشحين لخلافته.

    وفي هذا السياق، أعلن نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، عن قراره بالاعتزال الدولي، برسالة قال فيها "اعلموا أنني ضحيت بكل شيء ممكن من أجل هذا العلم، بذلت ما بوسعي وقاتلت بشراسة لخدمة وطننا".

    وأضاف:"دعمكم المستمر كان دائمًا بمثابة القوة الدافعة وراء نجاحاتي بقميص المنتخب السنغالي".

    وفي سياق متصل، أكد ماني أن رحلته مع السنغال لا تزال مستمرة، ولكن من خلال دور مختلف خارج المستطيل الأخضر، في تلميح حول اقتراب اعتزاله لكرة القدم.

    وقال صاحب الـ34 سنة:"سيكون من دواعي سروري أن أستخدم خبرتي في خدمة السنغال، سواء عن طريق التواجد بالجهاز الفني أو مقاعد التدريب، وربما في أحد الأدوار الإدارية".