قرر النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، التخلي عن صمته، في الرد على حملة الانتقاد الموجّهة له ولزملائه، عقب الإقصاء "المؤلم" لأسود التيرانجا، من دور الـ32 في نهائيات كأس العالم 2026.
في مباراة شهدت واحدة من أقوى حلقات الريمونتادا في تاريخ المونديال، كان منتخب السنغال على بعد بضع دقائق من التأهل إلى ثمن النهائي أمام بلجيكا، بعد التقدم بثنائية حبيب ديارا وإسماعيلا سار في الدقيقتين 24 و51.
ولكن، تمكن المنتخب البلجيكي، أحد الأحصنة السوداء في مونديال أمريكا الشمالية، من العودة في النتيجة، بثنائية روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس في الدقيقتين 86 و89، ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، وتتأهل كتيبة رودي جارسيا، بركلة جزاء تيليمانس في الدقيقة 120+5.