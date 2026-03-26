"فوضى إدارية وتوقيته غريب": بيان الاتحاد يفتح النار على فهد سندي .. وتطورات موقف رامون بلانيس!

وجاء بيان العميد كالآتي: "يود نادي الاتحاد الإيضاح بأن مجلس الإدارة وفي إطار صلاحياته وحرصه على المراجع الدورية للأداء التشغيلي والرياضي والمالي، عقد سلسلة من الاجتماعات مع الإدارتين التنفيذية والرياضية لمناقشة أسباب الخروج غير المتوقع من مسابقة كأس الملك، وما صاحبه من تراجع في مستوى الأداء خلال المباريات الأخيرة.

وبناءً على التقارير المرفوعة والتوصيات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، وجه مجلس الإدارة بمضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانات بما يسهم في توحيد العمل وتعزيز حضور الفريق في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما سيتم إجراء تقييم شامل في نهاية الموسم، تبنى عليه القرارات التي تصب في مصلحة النادي وتواكب تطلعات جماهيره.

جماهيرنا الوفية، يظل دعمكم الركيزة الأساسية في هذه المرحلة المهمة، ونأمل تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة التي من شأنها التأثير على استقرار الفريق في هذا التوقيت الحاسم من الموسم".



