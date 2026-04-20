"الجيل الحالي أفضل ممن فازوا بيورو 2021" .. بونوتشي: أحلم بجوارديولا مدربًا لإيطاليا

وأخيرًا، أدلى بونوتشي برأيه أيضًا بشأن بعض الشائعات المتعلقة بسوق الانتقالات.
على سبيل المثال، يرى المدافع السابق أن ماسيميليانو أليجري سيكون خياراً جيداً لريال مدريد: "نظراً لطريقته في إدارة غرفة الملابس وفهمه لكرة القدم، فإن المدرب أليجري قريب جداً من أسلوب ريال مدريد. إنه يعرف كيف يزيل المسؤولية عن كاهل اللاعبين ويسمح لهم باللعب بأقصى قدر من الحرية. قميص ريال مدريد ينطوي على ضغوط كبيرة، وأرى أليجري مدربًا جيدًا لريال مدريد أيضًا لأنه مدرب يشبه أنشيلوتي كثيرًا في طريقة إدارته لغرفة الملابس، وإذا كان أنشيلوتي قد فاز مع ريال مدريد، فهناك فرص جيدة لتكرار ذلك مع أليجري".
وينطبق الأمر نفسه على الانتقال المحتمل لباستوني إلى برشلونة: "تتوافق طريقة فهمه لكرة القدم وخصائصه تمامًا مع أسلوب برشلونة. إنه مدافع فني للغاية يتمتع برؤية كبيرة للعبة، وقد يواجه بعض المشاكل مع المساحات التي يتركها برشلونة، لكن الأمر يعتمد كثيرًا على النمو الفردي والشخصي الذي يجعلك قادرًا على قراءة جميع المواقف وتوقعها حتى لا تجد نفسك في مأزق. باستوني لا يزال شاباً، يبلغ من العمر 27 عاماً، وبالتالي أمامه 6-7 سنوات أخرى على مستوى عالٍ، وآمل أن يستعيد أيضاً مع المنتخب الوطني تلك السكينة والثقة اللتين ميزته في السنوات الحافلة بالانتصارات مع إيطاليا وإنتر".