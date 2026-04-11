AFP
ترجمه
بول بوغبا يقدم آخر المستجدات بشأن مستقبله في موناكو، في الوقت الذي يستعد فيه النادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي لتفعيل خيار شراء أنسو فاتي
عودة حلوة ومرّة في العاصمة
وتعرض موناكو لهزيمة قاسية بنتيجة 4-1 على يد باريس إف سي في تلك المباراة. ودخل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا كبديل في الدقيقة 70، في الوقت الذي كان فريقه متأخرًا بالفعل بنتيجة 3-1، وتفاقمت الأمور عندما سجل لوكا كوليوشو الهدف الرابع بعد لحظات قليلة من دخول الفرنسي إلى الملعب. على الرغم من الخسارة الفادحة، شكلت هذه المشاركة علامة فارقة بالنسبة لبوغبا، الذي عانى من موسم أول كابوسي في الإمارة. قبل مشاركته القصيرة يوم الجمعة، لم يشارك سوى في 30 دقيقة من المباريات الرسمية منذ توقيعه عقداً لمدة عامين مع النادي الصيف الماضي عقب انتهاء فترة إيقافه بسبب تعاطي المنشطات.
بوغبا يرد على شائعات رحيله عن موناكو
انتشرت التكهنات حول مستقبله خلال فترة غيابه، حيث ألمح تياجو سكورو، الرئيس التنفيذي لنادي موناكو، سابقًا إلى أن محادثات حول وضع اللاعب قد تجري هذا الصيف إذا لم تتحسن لياقته البدنية. ومع ذلك، سارع الفائز بكأس العالم، في تصريحاته بعد المباراة التي أقيمت على ملعب جان بوين، إلى نفي أي حديث عن رحيل مبكر. «هل أتطلع بالفعل إلى الموسم المقبل؟ أنا ما زلت هنا. من ما سمعت، سنبقى معاً على المدى الطويل"، قال بوجبا للصحفيين في المنطقة المختلطة.
التطلع إلى استعادة اللياقة البدنية الكاملة
أبقت إصابة مستمرة في ربلة الساق بوغبا على طاولة العلاج منذ أوائل ديسمبر. وبعد أن تخلص أخيرًا من قيود الإصابة، وضع بوغبا نصب عينيه العودة إلى التشكيلة الأساسية. وأشار إلى التقدم الذي أحرزه في لياقته البدنية، قائلاً: "لعبت أكثر بكثير من المرة السابقة، وقوتي تتزايد"، قبل أن يؤكد أن هدفه التالي هو إكمال 90 دقيقة كاملة من كرة القدم لمساعدة موناكو في اندفاعها نحو نهاية الموسم.
خطط موناكو في سوق الانتقالات الصيفية
بينما يركز بوجبا على تعافيه التام، يعمل النادي جاهدًا أيضًا على ضم لاعبين أساسيين آخرين إلى التشكيلة. وذكرت صحيفة "ليكيب" أن موناكو يرغب في شراء أنسو فاتي، المعار من برشلونة، بشكل دائم بعد الأداء المثير للإعجاب الذي قدمه. سجل المهاجم الإسباني تسعة أهداف هذا الموسم، مما يجعله هدفاً ذا أولوية إلى جانب ضم بوجبا الذي استعاد لياقته البدنية. سيكون التحدي الذي يواجهه النادي الإماري هو تحقيق التوازن في ميزانية الرواتب، خاصة وأن فاتي يتقاضى راتباً أعلى بكثير من أعلى اللاعبين أجراً حالياً مثل دينيس زاكاريا.